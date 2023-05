699

A Unesco nominou Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia e anunciou o título no último dia 24, data em que se comemora o Dia Nacional do Café, a segunda bebida mais consumida do mundo. De 13 a 17 de junho, acontece o projeto “Da Torra à Xícara Experience”. A proposta é promover o encontro de produtores, especialistas, empresários, profissionais do turismo, jornalistas, educadores, apreciadores do café e algumas das principais cafeterias de Belo Horizonte para aprofundar o diálogo consolidando a bebida como pauta permanente no ambiente gastronômico da capital mineira.As cafeterias participantes são Copo Café, Chocolate Lab, Casa Alvorada e Casa Baanko. O encerramento será no Sesc Palladium. Janaina Ortega e Mayara Sansana com Jackie Verneuil (foto: Flávio de Castro/Divulgação)



EXPOSIÇÃO

Fernando Veloso





Na semana passada, foi inaugurada a exposição do artista plástico Fernando Velloso na galeria de arte do TJMG, no hall do edifício-sede, que poderá ser visitada até 12 de julho. A mostra reúne

50 obras de 2022 e 2023, entre pinturas em madeira, pinturas sobre relevo de madeira e quadros em técnica mista. O coquetel de abertura contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, do 1º vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, e de muitos profissionais dos meios jurídico, artístico e da arquitetura e decoração. Fernando Velloso se inspira nas raízes brasileiras e na cultura mineira, sempre agregando materiais como metal, madeira, com um olhar contemporâneo. “Expor no TJMG é uma glória pelo prestígio que tem o tribunal; estou muito honrado de ter sido convidado, diz Fernando.

Bernadete Bontempo, Maria Antônia Calmon, Nina Pacheco e Déborah Germani (foto: Flávio de Castro/Divulgação)





SANTA CASA

comemora aniversário





No domingo passado, a Santa Casa de BH comemorou seus 124 anos de prestação de serviços em saúde para milhares de pessoas de 90% dos municípios mineiros. Foi preparada programação especial para diretores, colaboradores e autoridades convidadas. A solenidade começou com missa de ação de graças na capela do hospital e foi entregue a medalha Aloysio de Andrade Faria – o maior colaborador da Santa Casa. Quem recebeu foi o deputado federal Diego Andrade, a pediatra intensivista Filomena Camilo do Vale, Marcelo Frederigue de Castro, chefe da clínica cirúrgica cardiovascular, a presidente do Instituto Gerson Bartolomeo, Virginia Bartolomeu, e a diretoria da Avosc – Associação das Voluntárias da Santa Casa. De acordo com o provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, desde 1899 a instituição passou por inúmeros desafios, “mas a cada dia é possível vermos um milagre acontecer, não somente porque possuímos um parque tecnológico moderno, mas principalmente porque temos mais de 8,5 mil pessoas, entre funcionários e médicos engajados na causa: oferecer a melhor saúde para quem mais precisa”. Os números do maior hospital de alta complexidade 100% SUS do estado comprovam sua relevância para Minas Gerais: são 1,2 mil leitos e mais de3 milhões de pessoas atendidas por ano. Só em 2022, a instituição realizou mais de 2,3 milhões de exames, 266,4 mil consultas, 51,2 mil internações e16,9 mil cirurgias.





FÉRIAS

na neve





Há menos de um mês para o inverno, os amantes do frio já se programam para aproveitar o que de melhor a temporada pode oferecer. Para quem gosta de apreciar a neve, Bariloche, na Argentina, é uma das cidades mais próximas do Brasil com incidência de nevadas e preparada para receber os turistas brasileiros. A expectativa da Emprotur, entidade de fomento ao turismo de Bariloche, é de que a taxa de ocupação das hospedagens fique acima de 90% entre julho e agosto. Para facilitar, a partir de 3 de julho, o Brasil contará com voos diários diretos com destino a Bariloche saindo do aeroporto de Guarulhos (São Paulo). Neste ano, entre as novidades está a revitalização do

Cerro Catedral, centro de esqui mais desenvolvido da mérica do Sul, que ganhou, desde 2022, novas pistas e meios de elevação.

MÚSICA

sem idade





Até o dia 7 de junho, quatro instituições de longa permanência da capital recebem a segunda edição do “Música sem idade”, idealizado pela cantora Daniella Borges, que propõe levar momentos de descontração, bem-estar e ludicidade para idosos, por meio de apresentações musicais. O projeto nasceu em 2020, no período mais extremo da pandemia, após uma apresentação musical no Lar de Idosos Santa Tereza e Santa Terezinha, no bairro Santa Tereza. Este ano, tem novidade durante os shows: os idosos receberão a visita de 20 crianças, entre 4 e 5 anos, vindas de escolas do município, promovendo-se, assim, o encontro entre gerações. A iniciativa foi inspirada no documentário “Presente perfeito”, da diretora Evan Briggs, que aborda a experiência

do envelhecimento e traz reflexões profundas a partir de interações entre crianças da pré-escola e idosos em Seattle, nos Estados Unidos. Esta edição do projeto visitará o lar Santa Tereza e Santa Terezinha, no bairro Santa Tereza, o Lar Frei Zacarias, no bairro Carlos Prates, o Lar da Vovó, no bairro Paquetá, e o Lar de idoso Recanto Feliz, no bairro Betânia.

TERAPIA

Coletiva





O espetáculo “Vocês foram maravilhosos”, com texto e atuação de Marcos Veras, chega a BH para duas apresentações, em 3 de junho (sábado), às 21h, e 4 de junho (domingo), às 19h, no Grande Teatro do Sesc Palladium, com ingressos a partir de R$ 35. Dirigida por Leandro Muniz, a peça aborda paternidade, carreira e família, compartilhando histórias engraçadas e emocionantes que Marcos viveu em seus 42 anos de vida e 23 de carreira. No quadro “Terapia coletiva”, Veras convida ao palco uma pessoa da plateia para sessão de terapia bem descontraída. A peça integra a programação do projeto Teatro em Movimento, apresentado pelo Instituto Unimed-BH e pelo Instituto Cultural Vale, com patrocínio do Itaú e da Cemig pormeio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

MECA Inhotim

novo line-up





O MECA Inhotim, festival que ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de agosto no Instituto Inhotim, em Brumadinho, comunica seu line-up de 2023 de uma forma diferente. Pela primeira vez, um festival no Brasil anuncia para o público seus artistas via playlist no Spotify, maior serviço de streaming de áudio do mundo. A playlist pode ser encontrada com exclusividade no perfil oficial do MECA no Spotify, além da pesquisa por “MECA Inhotim”. O comunicado, liberado em primeira mão para a comunidade que apoia o festival, foi feito a partir de uma estratégia de influência, disparado em mensagens para o público. Os interessados têm acesso exclusivo à playlist, com músicas de todos os artistas que se apresentarão no evento. Entre formadores de opinião de diferentes áreas, como música, moda e audiovisual, a comunidade é formada por pessoas que consomem e abraçam todos os universos da plataforma multicultural. Começando com Inhotim, a colaboração com o Spotify se repetirá em todos os festivais MECA de 2023, em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.





VIOLA DE FEIRA

6ª Edição





Hoje tem apresentação da 6ª edição do Viola de Feira, a partir das 11h, com Rodrigo Delage e Ivan Pestana no Centro de Referência e Cultura Popular e tradicional da Lagoa do Nado. Rodrigo Delage (voz e viola caipira) estará acompanhado por Ricardo Cheib (percussão). Ivan Pestana será acompanhado por Edu do Vale (violão). Entrada franca.





RIO DE JANEIRO

como ele é





Uma publicação sobre cidades mais amigáveis do mundo para o turista apontou o Rio de Janeiro entre as menos amigáveis – notadamente no quesito segurança pessoal. O curioso dessa escolha é que todo mundo sabe disso, mas, até aqui, só se falava da descontração carioca e belezas naturais da cidade – com comentários elogiosos. Com essa notícia, colocaram a coisa de forma mais realista.

Em tempo: a cidade mais amigável é Toronto, no Canadá.

GASTRONOMIA

curso de produção de massas





Ana Jatobá trabalhou por vários anos como chef de produção de pastas no restaurante Est! Est!! Est!!! e é especializada na La Vecchia Scuola, de Bolonha, uma das mais antigas instituições de culinária da Europa. Agora, como empreendedora no universo da gastronomia italiana, acaba de lançar curso on-line da Escola de Massas Autênticas para profissionais, com aulas sobre diferentes tipos de massas – curtas, longas, coloridas, recheadas, cilindráveis, com e sem ovos, etc. A Escola de Massas Autênticas já formou mais de 1,5 mil profissionais de gastronomia no Brasil. As inscrições vão até 24 de agosto, pelo endereço instagram.com/anajatobaa.









ALTA-COSTURA

começa a desfilar





A grife do italiano Valentino escolheu o Château de Chantilly, que fica a 50 quilômetros de Paris e é dos mais bonitos do país, para seu desfile. O responsável é Pierpaolo Piccioni, que assina a coleção de outono-inverno 2023. A apresentação desta coleção poderá ser vista, também,

pela rede de TV da maison.









CENTENÁRIO

Bodega no Brasil





A Bodega Dante Robino completa 100 anos e chega ao Brasil trazendo a tradição e a paixão dos argentinos pelos vinhos produzidos em Mendoza. Entre as opções de uvas da vinícola, destacam-se a malbec, a mais tradicional entre os vinhos argentinos, e a bonarda, ainda pouco conhecida no Brasil, trazendo a possibilidade de expandir a presença dessa uva especial do fundador Dante em nosso país.





ARRAIÁ

do Porcão





Dia 3 de junho, partir das 16h, a temporada de festas juninas de BH será aberta com o Arraiá do Porcão, com entrada gratuita e muita diversão. O estacionamento será todo decorado. As barraquinhas vão oferecer todas as delícias típicas: espetinhos, caldo de feijão e de mandioca, pasteizinhos, milho verde cozido, canjica, mesa de doces, quentão, macarrão na chapa e chopes da Krug Bier. Para divertir a galera, touro mecânico com direito a prêmios, quadrilha e shows da dupla Alan & Alex, Matheus Lucato e da banda Chama Chuva.





DOAÇÕES

roupas sumiram





O sucesso de vendas nos brechós acabou se refletindo (negativamente) nas tradicionais campanhas para arrecadar agasalhos para desabrigados. Fato é que a chamada economia circular, com o reaproveitamento de peças e, inclusive, valorização do estilo vintage, levou ao sumiço das doações.

Ou pior, só fazem doação de peças detonadas. Resumo da ópera: o reuso e revenda têm sua boa intenção, ajuda o meio ambiente, mas acabaram prejudicando quem mais necessita de ajuda. Como sempre.





JORNADA SOLIDÁRIA

TORNEIO EMPRESARIAL DE TÊNIS





Os membros dos comitês Masculino e Feminino do Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas se reúnem amanhã, às 18h, na sede deste jornal, para definir detalhes da competição. Geralmente, o torneio ocorre no início do ano, mas, por problemas de agenda, teve que ser adiado. A última edição foi em 2020. O comitê é composto por Ítalo Gaetani, Joel Mota, Anuar Donato, Lucas Mattos, Victor Pardini, Eloi Oliveira, Mauro Pinhel, Sérgio Botrel, Franco Meloni, Gládina Procópio, Heloisa Veiga, Adriana Valle, Gina Furletti, Cristiana Pace, Maira Costa,Rachel Haas Gaetani, Lilian Pinhel e Daniela Machado.

POR AÍ....





O ministro do Tribunal de Contas da União e ex-governador de Minas Antônio Anastasia foi homenageado durante o 13º Congresso Mineiro de Direito Administrativo, realizado na semana passada. Promovido pelo Instituto Mineiro do Direito Administrativo, o encontro comemorou

os 35 anos da Constituição de 1988, debatendo temas como democracia, governança e governabilidade.





É um sucesso a Pop Up Galeria, instalada no terceiro andar do Diamond Mall, com peças criativas de artistas & designers da cidade. Uma delas é a estilista Liana Fernandes. Estão por lá de roupas a objetos para casa, passando por mimos variados. Por falar neste shopping center, as obras para a construção do quarto pavimento ficarão prontas em 2024. Serão espaços para restaurantes premium e lojas de luxo.





Fiel ao seu estilo alegre, o empresário Douglas Drummond promoveu festão no Rio, com duração de três dias, para comemorar o seu novo casamento (o segundo). Desta vez, com o Giovanni. Previsão de entrar neste finde com muita badalação – com ponto alto na casa de eventos Julieta de Serpa, no Flamengo. Um luxo. Entre os convidados que foram daqui está o estilista Victor Dzenk – amigo de sempre.





As dificuldadesem atrair as novas gerações para atividades artesanais têm levado à criação de estratégias variadas para mudar o quadro. Um exemplo é o trabalho de costureiras, cada vez mais difícil de se encontrar. Para atrair interessadas nos cursos da categoria, mudaram a denominação técnica para “profissional da moda”. Parece que está dando certo.