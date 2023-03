Retorno do MCM (Moda Contemporânea Mineira)

Georgiana e Stephânia Mascarenhas, Sulamita Duarte e Camila Chiari (foto: Like BH/divulgação) MODA Contemporânea

Nesta quinta-feira, 9, às 16h, terá o lançamento do retorno do MCM como calendário de moda contemporânea, jovem, street, engajada e sustentável da cidade. O evento retorna com três dias de desfiles, feira e shows com nomes da cena nacional e local. A edição 2023, em maio, será uma feira ao consumidor final, eventos culturais e de arte com palestras, oficinas e workshops. O lançamento será no Odeon Hub (antigo Cine Odeon). ST. PATRICK'S DAY BH ficará verde

Dia 18 terá a 12ª edição do festival St. Patrick’s Day BH, na Faculdade Arnaldo, com o tradicional chope verde, gastronomia gaélica, brincadeiras e música. Entre os destaques, Wilson Sideral e Digão do Raimundos, além de uma capivara mecânica que promete fazer sucesso. A programação será das 12h às 21h e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Cláudia Travesso e Paulinha Geo (foto: Fotos: Isabela Teixeira da Costa/divulgação)

BRUNCH

Restaurante Nuúu





O restaurante Nuúu, que fica no Novohotel, na Savassi, lança hoje seu bunch. Das 11h às 15h, o chef Guilherme Melo vai mesclar pratos tradicionais deste tipo de refeição com iguarias mineiras.





CASA NOVA

no Belvedere





A mineira Tania Bulhões inaugura, em abril, sua primeira flagship em Minas, mais precisamente no Belvedere, e será a segunda maior loja da marca. Nascida em Uberaba, Tania passou a infância e adolescência em Minas Gerais e foi de suas memórias que veio a maior inspiração para suas

criações. A loja de 380m² terá dois andares.





SOLIDARIEDADE

concerto e talking





Para celebrar o dia das mulheres, as irmãs e sócias Georgiana e Stephânia Mascarenhas receberam

um grupo de clientes em um encontro intimista, na sua Barbara Bela, para um talking sobre empreendedorismo social, arte e música, seguido de um breve concerto de harpa e flauta. Foi uma amostra de como a moda cumpre seu papel social com beleza e descontração. A programação ficou a cargo do True, projeto social de Camila Chiari, que levou suas lindas t-shirts confeccionadas na comunidade quilombola dos Arturos e visa a geração de renda e visibilidade para as mulheres dessa comunidade, que é patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.





MESA POSTA

para Páscoa





A Casadorada inaugura uma exposição de mesas de jantar com a temática da Páscoa. A diretora da loja, Afonsina Megale, convidou um time de mineiras e mineiros que adoram receber bem e fazem questão de dar aquela atenção especial à mesa posta, com louças especiais e temáticas.

Os clientes poderão conferir as sugestões para arrasar nos encontros gastronômicos de Páscoa a partir desta quarta-feira.





BANHA

liberada





Embora não seja novidade, foi surpreendente ver nutricionista afirmando em programa de TV que entre o óleo de soja e a gordura de porco prefere recomendar essa última. E fez um longo relato sobre as desvantagens do óleo vegetal muito processado e as vantagens da gordura suína natural – além do seu ótimo sabor. O fato, remete às afirmações da saudosa D.Lucinha sobre a velha ‘banha de porco’, que moldou a cozinha mineira. Ela a defendia com veemência e até fazia a correlação das explosões sucessivas em canos de esgoto, no Rio, com o uso prolongado do óleo de cozinha industrializado. Imagine isso no nosso organismo, dizia. Parece que tinha razão.

MÊS DAS MULHERES

programação no Memorial





O mês de março traz programação especial para homenagear as mulheres e encantar a todos os gêneros e gerações. De 14 a 19, terá Debuta – Encontro de Palhaçaria Feminina com a atriz Janaína Morse, que celebra 15 anos de pesquisa em palhaçaria com sua palhaça Brisa. Dia 19, domingo, terá a Vivência Tábula Rasa, do projeto Sensações Memoráveis, em que Joseane Jorge vai ensinar o público a desenhar e depois degustar seus desenhos, que serão feitos a partir de tintas orgânicas. Sábado, 25, a alquimista e mixologista Marcela Azevedo fará drinques sem álcool, criados a partir da gastronomia molecular, misturando ciência e arte. Dia 26, a contrabaixista Camila Rocha se apresentará com seu quinteto dentro do projeto Memorial Instrumental.

ARTE

e teoria





Série de livros, cujo primeiro volume será lançado nos meses de março e abril, traz entrevistas com grandes nomes das artes e da cultura belo-horizontina e brasileira. O primeiro lançamento foi na semana passada. Nesta terça-feira, terá mais um lançamento na Fale/UFMG, às 19h, e o último será 8 de abril, na Praça Alto Glória, às 17h. A coleção Arte e Teoria foi publicada pela Relicário Edições. Esse primeiro volume é composto por seis livros com entrevistas de Ione de Medeiros, Leda Maria Martins, Leo Pyrata, Marta Neves, Sara Rojo e Sérgio Pererê.









QUEIJO MINEIRO

sabor apurado





Com sucesso garantido entre os europeus há algum tempo, agora parece que o queijo mineiro também conquistou, definitivamente, os norte-americanos. Pela segunda vez, o queijo artesanal da Serra da Canastra entrou na Taste List – ficando entre os 50 melhores do mundo em questão de sabor. Segundo as explicações de quem votou, o fato se deve à maturação estendida de 21 dias para 40 – o que deu um sabor mais apurado e sofisticado ao redondinho. Mais uma vitória importante. Uma pena que, mesmo com tanto sucesso, os entraves para exportação dos queijos artesanais continuam.

TRABALHO I

vinho azedou





As acusações do uso de trabalho similar ao escravo por vinícolas gaúchas em seus vinhedos continuam rendendo assunto. A denúncia fez a Apex eliminar as acusadas das suas ações promocionias no exterior. Óbvio que os fabricantes gritaram e até um político local aproveitou a situação com propostas esdrúxulas. Melhor mesmo estão fazendo os franceses, usando pequenos tratores com inteligência artificial, que plantam, revolvem a terra, colhem as uvas e colocam no aminhão. Os empregos viraram pó.





TRABALHO II

feriadão semanal





O assunto nas reuniões de empresários, atualmente, é a semana de quatro dias de trabalho que os ingleses pesquisaram, aprovaram e começam a adotar em larga escala. Foram eles também que inventaram a semana de cinco dias, surgindo o que chamamos de ‘fim de semana’ – com direito a folga. Os empregadores daqui estão apavorados com inevitável chegada da ideia por cá, quando os impostos daqui são mais altos e o respaldo do governo bem menor do que lá. Dizem que a produtividade do funcionário aumenta em até 60% - porque o estresse diminui muito. Faz sentido.

NEWSLIMERS

Blindex





A posição de Nova Lima como cidade mais rica do país envolve muito os novos condomínios residenciais de luxo plantados ali. Um vídeo mostrando casa (de quase mil metros) e apartamento (duplex) à venda por lá ilustra bem o que consideram luxo. A saber: amontoados de mármore em pisos & paredes, corrimãos em aço inox, guarda-corpos de blindex, piscinas rodeadas de dezenas de cadeiras (parecendo mais um clube), a inevitável área gourmet – e por aí afora. Só faltaram flores de tecidos made in China – compradas em Miami, claro. Um repeteco dos emergentes da Barra da Tijuca (Rio), nos anos 1980, e sua versão miamesca de luxo.

OSCAR

longa duração





A noite de hoje será marcada pela entrega do Oscar – em sua 95ª edição. Além dos roteiros diferenciados e mensagens conceituais, também a extensão de alguns dos filmes chamou a atenção. Desde o feérico Babilônia até o hermético Táv passando pelo pseudo-filosófico Avatar (número 2), os filmes têm quase ou mais de três horas de duração. Chamam isso de ‘efeito BenHur’, um dos mais longos filmes já feitos. O objetivo é resgatar os mais jovem dos filmecos curtos jorrados pelo streaming – e mostrar que nem todo filme tem que parecer capítulo de novela.

MúSICA

e gastronomia





A Cozinha do Tony, produtora de eventos gastronômicos como jantares, confrarias, wine tastings etc, completa dois anos e vai comemorar a data dia 18, no Mira! Rooftop, às 17h, com uma festa cheia de diversão e gastronomia. Na animação, o DJ Deriz e o Baile da Dri. A noite é open bar.

BANANAS

fuligem negra





Em uma república bananeira, até as bananas correm perigo. A piada de origem espanhola nunca foi tão atual, quando a saborosa fruta tropical está em luta contra pragas poderosas. Primeiro, foi a banana-maçã, que quase foi extinta por uma doença que correu mundo – mas foi eliminada. Agora, a banana-prata está sendo abatida por uma fuligem negra que cobre o cacho, ainda pequeno. As bananinhas não crescem e as que escapam, acabam fibrosas e jamais amadurecem. Nos quintais e nas bancas de feirinhas, o fenômeno já é visível.

ENFERMIDADES

tons & tratos





Coisas do nosso criativo país: desde que começaram as campanhas usando tonalidades variadas de cores para alertar sobre doenças graves (começou com o rosa contra o câncer), a coisa foi se multiplicando – e acabou esgotando o calendário mensal para atender o assunto. Daí, as novas campanhas estão sendo formatadas para serem semanais – visando sobrar datas para as centenas de enfermidades que ainda precisam ter sua tonalidade referência. A cartela começou a ficar congestionada partir da cor branca, simbolizando a demência.

DOMINGÃO

café ao ar livre





Um programa usual entre os paulistanos está ganhando força em BH: fazer do café da manhã dominical um programa especial. Enquanto não temos padarias com amplitude de menus que remetem ao brunch, compensamos esse gap com lugares lindos. As sugestões vão do Café Magri, instalado no belo jardim do Palácio das Mangabeiras, ao Kanpai (no Sion), passando pelo Verde-si no Belvedere e chega ao surpreendente Mira, instalado no terraço do Ed. Julia Guerra, em plena Praça Sete. Sem contar as muitas opções nos condomínios, bairros maiores e por aí. Sem dúvida, uma boa maneira e iniciar o domingão – às vezes tedioso e longo.

NOVA CERVEJA

Inteligência Artificial





A cervejaria mineira Prussia lançou sua primeira cerveja feita com a ajuda da inteligência artificial. Eles usaram a inteligência do robô para criar uma receita de cerveja e o Midjourney para criar o rótulo. Segundo Fernando Cota, um dos sócios, o resultado foi fantástico. A cerveja criada é uma Black IPA, bem equilibrada, com um forte sabor e aroma de lúpulo e teor alcoólico de 6,5%.

TRIATHLON

português





A Triton World Series, liga esportiva de triathlon com sede em Portugal, terá as suas primeiras edições em solos brasileiro e norte-americano em 2023. Através de parceria firmada com a 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e com a Soul Race USA, a Triton anuncia etapas em novembro no Brasil e em dezembro nos Estados Unidos. O diferencial é que cada modalidade é disputada em um dia.

POR Aí...





Sempre antenadas com a modernidade, as dinâmicas Ana Luiza Moura Rocha e Marina Moura embarcaram para Austin, Texas, onde participam da nova edição do festival SXSW. Elas atuam na Ima Têxtil, onde brilham nas áreas de estilo e marketing. O evento texano é considerado o mais

avançado do mundo em discussões de tecnologia, arte e economia criativa – incluindo vídeo, cinema, música e moda. O nosso Ronaldo Fragajá esteve lá em duas edições.





Obra aguardada por quem circula pelo Diamond Mall, o novo espaço gourmet do mall (no último andar) vai ser aberto ao público ainda neste mês de março– com tudo a quem tem direito. Isso quer dizer, restaurantes tais como Pobre Juan, Caravela (esse é português), Marie Cuisine e gelateria Mi Garba – que já está aberta. Os espaços fast foods na praça de alimentação do andar térreo continuam funcionando normalmente.





O britânico David Chipperfield ganhou o prêmio Pritzker 2023, que é considerado o Oscar da arquitetura. Além de arquiteto é urbanista, seu trabalho é marcado por restaurar prédios antigos com uma pegada moderna. O release sobre o premiado lembra que ele é “moderno, atemporal, enfrenta emergências climáticas, transforma o social e revitaliza cidades”. Ah, bom.





O médico hematologista e diretor do Laboratório São Paulo, José Euclides Franco Ribeiro, ganhou festa surpresa no dia do seu aniversário, quando completou 80 anos, organizada pelos colaboradores do laboratório e seus familiares.





A Santa Casa BH acaba de inaugurar Bazar Beneficente permanente.

Toda a verba arrecadada com as vendas será destinada para o hospital, que é o maior 100% SUS de Minas Gerais. A loja está aberta para clientes, empresários e comerciantes fazerem suas doações de produtos, na Rua Álvares Maciel, 588, Bairro Santa Efigênia.