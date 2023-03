Homenagem merecida

Executivos do Gupo Arezzo&Co na cidade de Arezzo na Itália (foto: Arezzo&Co/divulgação )



Anderson Birman, fundador da marca de calçados Arezzo e seu filho Alexandre Birman, CEO do Grupo Arezzo&Co e Luciana Wodzik, diretora executiva da marca Arezzo, ao lado de executivos da companhia visitaram a cidade de Arezzo na Toscana - Itália e foram recebidos com honrarias pela vice prefeita da cidade.Em 2009 Anderson foi condecorado como cidadão honorário da cidade, que deu nome à marca fundada há mais de 50 anos e posteriormente veio a nomear também o grupo, que hoje é a maior house of brands de moda do Brasil. A cidade de Arezzo tornou-se conhecida dos brasileiros com o crescimento da marca homônima e foi reconhecida pela importância que trouxe para a Comuna, que originou seu nome. A cidade de Arezzo é considerada “a nobre senhora da Toscana“, guarda tesouros importantes como afrescos, monumentos históricos, é das cidades mais prósperas da região, reconhecida pela produção de joias e antiquários.

Santa Casa ganha reconhecimento

O maior hospital transplantador de Minas Gerais, a Santa Casa BH (SCBH) acaba de receber o selo Nível A, do Programa de Qualidade no Processo de Doação e Transplantes (Qualidot), do Ministério da Saúde. A certificação, que é a qualificação máxima concedida a hospitais de todo o Brasil que integram o Sistema Nacional de Transplante (SNT), é baseada na análise de indicadores relativos a volume, segurança e qualidade da assistência prestada, com o intuito de aperfeiçoar os mecanismos de controle dos procedimentos. A classificação tem, ainda, o objetivo de estabelecer o custeio diferenciado para a realização de transplantes de órgãos e células, em conformidade com o desempenho de cada instituição. De acordo com o critério de pontuação do programa, para se encaixar no Nível A, o hospital transplantador precisa alcançar 50 pontos na avaliação de indicadores em uma modalidade ou mais e, no mínimo, 10 pontos em cada uma das demais modalidades de transplante autorizadas. Nesse contexto, a SCBH foi um dos poucos hospitais de Minas Gerais a atingirem a pontuação necessária para receber o selo máximo de qualidade. O diretor de Assistência à Saúde da instituição, Cláudio Dornas, avalia a importância do reconhecimento. “Os resultados que apresentamos referentes aos transplantes de rim, fígado, coração e medula óssea demonstraram o porquê somos referência nessa especialidade não só no estado, mas também no Brasil. Além do alto grau de excelência do trabalho assistencial, nos destacamos pela quantidade de procedimentos, o que nos coloca, há vários anos, em primeiro lugar no ranking mineiro. Só em 2022, foram 218 transplantes”, pontuou o diretor.

Encerramento

Libertees





Focada na sustentabilidade por meio da inclusão social e da oferta de trabalho para mão de obra prisional feminina, a Libertees anunciou o fechamento da marca chefiada por Marcela Mafra e Dani Queiroga. Revelada pelo concurso Ready to Go, no Minas Trend, a Libertees conquistou importante espaço na mídia brasileira, desfilou em eventos importantes, como o Brasil Eco Fashion e a semana de moda de Milão, no período de cinco anos que esteve no mercado. No processo de fechamento, as proprietárias estão vendendo os móveis da fábrica e da loja, localizadas no terceiro piso do Mercado Novo, e promovem um bazar especial para liquidar o estoque. O setor da moda lamenta o encerramento do negócio.





Histórias reais

Podcast





Jornalistas e amigas de longa data, Luciana Avelino e Flávia Presoti lançam o podcast Histórias Reais, que poderá ser conferido no instagram (@historiasreaiss) e no canal do Youtube, a partir de 9 deste mês.O tema, como o nome indica, gira em torno de histórias com potencial para encorajar, comover ou inspirar outras pessoas, e a intenção é que o conteúdo ultrapasse o universo feminino propriamente dito. Além de jornalista, Luciana é escritora, influencer, voluntária e ativadora de projetos sociais. E Flávia é empresária à frente da Presoti Comunicação. O projeto a quatro mãos está sendo costurado há quase um ano.





Pronta

Nova campanha





A Pronta, marca comandada por Terezinha Santos e seu filho Rodrigo, prepara-se para lançar nova campanha no instagram em torno do Dia Internacional da Mulher. O mote será Vivendo e fazendo escolhas. e a ação contará com a participação de mulheres múltiplas, que fazem suas escolhas com sabedoria, e se identificam com o estilo minimalista e atemporal da grife, cuja essência é a sustentabilidade.





Vaivém





Depois de lançar a coleção de inverno da B. Bouclé, Bárbara Maciel foi passar o carnaval em Trancoso em sistema bate e volta, porque a sua marca é uma das que estará presente no BH à Portêr, que vai de 6 a 10 de março.





***





Liana Fernandes, que viajou para fazer pesquisa marcada para Paris, deu uma parada em Lisboa para ver a filha, Ana Grebler, que está cursando mestrado em artes na cidade. Paralelamente, Aninha continua modelando e participando de campanhas de moda em terras portuguesas.





CORAGEM

A CALIXTO





O quiproquó em torno do atraso da chegada do trio elétrico que daria suporte ao Bloco da Calixto, no sábado de Carnaval, é um reflexo da enorme demanda por esses carros de som por todo o país. Como chegamos a comentar antes, quando foi confirmada a folia por aqui a maioria deles já havia sido contratada para outras cidades. Assim, ficamos com poucos deles. Mas a criadora do bloco, a cantora Aline Calixto, foi corajosa e puxou o canto no gogó até resolver o problema – e manteve sua turma na vanguarda momesca de BH.

VEGANO

POR ENGANO





Os modismos da sociedade moderna, às vezes, causam reflexos negativos e cruéis. A onda vegana seduziu muitos jovens, cresceu, apareceu e vendeu. Até aí, tudo bem. O problema é que alguns desses adeptos, acabam impondo esse princípio aos pais e avós – mesmo enfermos. O resultado é subnutrição aguda e consequências irreparáveis aos idosos. Felizmente, há casos de cozinheiras observadoras e cuidadoras com juízo perfeito que, às escondidas, suprem seus assistidos com proteínas animais. A recuperação física é rápida e considerável. Sem contar a sua enorme alegria ao consumir o que, realmente, gosta. Um pouco de prazer durante o pouco de vida que ainda lhes resta, é reconfortante.





CATWALK WINTER’23

ZECA NA PISTA





Sempre movimentando o mercado da moda, o talentoso Zeca Perdigão promove o Catwalk Winter 23, nos dias 12 e 13 de abril, no Automóvel Club, com dois desfiles diários. Com seu olhar de lince (não é à toa que sua revista-sucesso chama-se ‘Olho’) foi buscar o bom e o melhor para desfilar – começando pela Alphorria, primeira a aderir à idéia. No total, serão quatro marcas. Além do vaivém das modelos com os modelitos invernais, também haverá coquetel. Com seu prestigio, ele conseguiu, também, alguns patrocínios de peso para o assunto. Merece.





no belvedere

casa nova para elas

Paula Geo, Tatiana Picchioni, Naty Vasconcelos, Jackie Verneiul, Lud Botelho e Adriana Vasconcelos movimentoam, na terça-feira o Jardim Belvedere, com a inauguração da paulista Fillity. A band boutique foi fundada por Esperança Dabour e hoje está nas mãos de seus filhos, Cris e Paulo. A festa começa às 14h e o artista e estilista Rafael Motta estará lá fazendo seus lindos trabalhos para as convidadas em uma live painting.

VALE DOS

BOTECOS





Para quem não circula muito pelas áreas boêmias da cidade, o vaivém carnavalesco acabou revelando o trajeto do vale do córrego Leitão, no bairro de Lourdes, como o mais agitado ‘corredor dos botecos’ da cidade. São animados, bacanas, com muita gente bonita e ambientes bem resolvidos – além de comes & bebes à altura. São dezenas de casas que começam na Rua Curitiba, passam pela Rua Barbara Heliodora e entram pela Rua São Paulo. O que começou com o bar do Tizé, hoje tem até pizzaria premium.

Chef brasileiro

em Portugal





Desde o último dia 1º até hoje o chef brasileiro Paulo Machado está em Lisboa, divulgando a Cozinha Pantaneira. A capital portuguesa está promovendo a Bolsa de Turismo de Lisboa, uma das principais feiras dedicadas ao setor de turismo do mundo. Em parceria com o Sebrae o chef fez o lançamento do projeto Rota Gastronômica Pantaneira,que ele idealizou. Apresentou durante os três dias do evento pratos da Rota em cozinha-show com os sabores e as delícias das pousadas pantaneiras.O mercado europeu é hoje um dos mais importantes consumidores do turismo de Mato Grosso do Sul.

PARA MULHERES

Joias portuguesas





Rosália Nazareth faz reunião nesta terça-feira, dia 7, às 16h, na sua joalheria, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O presente será uma conversa com o competente professor Marco Elísio sobre a história da joia portuguesa. Imperdível.





JANTAR

do Bem





Adriana Belizário e Bernadete Mendes convidam para o primeiro evento do ano em benefício da AMR. Trata-se do tradicional jantar japonês que este ano retorna em formato presencial, mas também manterá a opção de levar o seu kit para casa. O jantar presencial será dia 20, segunda, no Restaurante Kei, em Lourdes, a partir das 19h30. O Take Out será dia 21, terça-feira, das 18h30 às 20h30. Ingressos com o corpo de voluntárias da AMR ou pelo Sympla.





PRÊMIO

de Arquitetura





Saiu o resultado do prêmio Building of the year 2023 promovido pelo Archdaily, maior site de arquitetura do mundo. Para orgulho de Minas tivemos dois vencedores. O escritório Arquitetos e Associados do craque Gustavo Penna ganhou com o projeto da CarmoCoffees, na cidade de Três Corações. Outro ganhador foi o Barrado do Kadu, no aglomerado da Serra, projeto do Coletivo Levante, um grupo de arquitetos que fazem projetos na periferia. Ganhou melhor casa, o proprietário é o artista e empreendedor Kadu dos Anjos, que está à frente do Lá na Favelinha. Confiram no site https://boty.archdaily.com/us/2023.

Adeus para

todo o belo





O enorme apartamento que foi ocupado por Mariel Coutinho durante os últimos anos vai ser alugado. Como seu filho Luis Guilherme e nora praticamente moram em Paris, todo o recheio do imóvel está sendo vendido. O refinamento pessoal de Mariel foi colocado na decoração, do maior bom gosto. A curiosidade é que quando ela se mudou da grande casa para lá, ela fez mais ou

menos o mesmo. Casa nova, decoração nova.

Sociedade perde

uma dama





Os amigos, que não são poucos, lamentaram a morte de Diisa Alkmin, que foi enterrada no domingo passado.

POR AÍ...





Foi super movimentada a posse do Marcelo Souza e Silva na presidência do Sebrae-MG, realizada no auditório da entidade em BH. Além dele, também assumiram seus postos o vice Valmir Rodrigues da Silva, o superintendente Afonso Maria Rocha, o diretor técnico Douglas Augusto Oliveira Cabido e o diretor de Operações, Marden Mario Magalhães. O novo presidente também comanda a CDL-BH. No momento em que o varejo (em suas múltiplas facetas atuais) ganha importância para todo o circuito produtivo, o fato da alternância de gestão ali ficar sob o comando de quem conhece bem o comércio moderno é muito significativo.





***

O pátio do Colégio Arnaldo é o palco da feira GARFO – Gastronomia Regional, Familiar e Orgânica, que reúne chefs e pequenos produtores rurais para um fim-de-semana gastro\social. Depois de várias ações ontem, neste domingo terá comida com ingredientes escolhidos na hora pelo chef Fagner Rodrigues e música da Marina Gomes e banda Paiol. Ingressos (gratuitos) podem ser retirados na web pelo Sympla.





***

O pessoal da AMEM Associação Mineira de Empresas de Moda – postou nas redes sociais vídeo bacana promovendo nossa moda. Trabalho benfeito e inspirado, com cenas captadas nas montanhas escarpadas no entorno da capital e looks de 29 marcas. O objetivo, claro, é valorizar a moda made in Minas. Segundo o presidente da associação, André Soalheiro, novas ações serão desenvolvidas durante o ano.