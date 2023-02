Mineiro em Londres

Daniel Manucci, William Clements, Michael Pattinson e Nick Harrisingh (foto: arquivo pessoal)



O advogado mineiro Daniel Manucci representou o escritório Manucci Advogados no maior evento mundial de apostas esportivas, cassinos e jogos o ICE Global, em Londres.O encontro reuniu mais de 35 mil profissionais líderes da indústria mundial de jogos. Considerando a legalização das apostas esportivas no Brasil e a possibilidade dos Cassinos também serem legalizados em breve, o Manucci Advogados tem se tornado uma das referências no Brasil na assessoria legal de atividades envolvendo jogos esportivos, assessorando diversos clientes estrangeiros nesse segmento.Daniel aproveitou a oportunidade para reunir com clientes e parceiros estrangeiros, atrair novos investimentos do setor ao Brasil e desenvolver novos negócios entre o Brasil e o Reino Unido.Um dos parceiros estratégicos é o escritório Trowers and Hamlins, um dos maiores escritórios do Reino Unido com forte presença no Oriente Médio e Ásia onde possui quatro escritórios.

POSSE

na AML





Está marcada para o dia 3 de março a posse de Ailton Krenak na Academia Mineira de Letras, na qual ocupará a cadeira de número 24, que tem como patrona Bárbara Heliodora.Ele entrou no lugar de Eduardo Almeida Reis. Krenak é líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena crenaque. Professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Ganhou, em 2020 o prêmio literário Juca Pato pela obra “Ideias para adiar o fim do Mundo”, e o ano passado foi eleito o primeiro índio a ocupar uma cadeira na Academia Mineira de Letras. A solenidade é apenas para convidados.





CARNAVAL

folia saudável





Estamos no meio do carnaval, e ainda dá tempo de seguir alguns conselhos de médicos para não sobrecarregar as pernas, evitando lesões durante a folia, além de proteger bem a pele contra queimaduras e danos solares. Fique ligado nas dicas: descanse bem na véspera; evite comidas gordurosas, mas lembre que o corpo precisa de nutrientes para enfrentar a folia; escolha sapatos confortáveis, faça alongamento antes de sair de casa; leve apenas o essencial; cuidado com a desidratação, consuma bastante água; proteja a pele, use protetor solar, óculos de sol, chapéus e roupas que protegem contra a radiação UVB; cuide da pele assim que chegar em casa.









EXPANSÃO

start up mineira





A startup mineira Beerorcoffee, criada e comandada por Roberta Vasconcellos, filha de Bebela e Victor Vasconcellos, já expandiu para o Brasil inteiro e para o México. Para atender a demanda de grandes empresas e iniciar a expansão internacional mudou seu nome para Woba. Sendo o maior marketplace de espaços de trabalho da América Latina, a Woba tem o seu nome derivado do termo "Work-Life Balance'' (vida profissional equilibrada). O rebranding é uma virada no modelo de negócios: de plataforma que conecta profissionais e empresas para um ecossistema de soluções de escritórios. Sucesso total.

Gabriela e Alexandre Birman (foto: arezzo/Divulgação)





NOVA YORK

agito de marca mineira





A Schutz recebeu vips e influencers em sua loja na Maddison Avenue, em NY, em evento durante a semana de moda de Nova York.Alexandre Birman e a mulher Gabriela receberam nomes importantes como a influenciadora Aimee Song, que marcou presença vestindo full look Schutz Pre Fall 2023 e a influenciadora brasileira Reis Rodrigues





EXPOSIÇÕES

Museu do Amanhã





Programação que vale uma viagem é a do Museu do Amanhã que prorroga duas de suas exposições: ‘S2 - Coração, Pulso da Vida’ e ‘Nhande Marandu - uma história de Etnomídia Indígena'. Ambas ficam em cartaz até 30 de abril. Realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, “S2 - Coração, Pulso da Vida” apresenta o coração como uma máquina de viver e sentir, a mostra é distribuída entre as áreas Coração, Bem-Viver e Sentir Junto, e oferece uma série de informações sobre o órgão vital, além de experiências imersivas. Já a “Nhande Marandu – Uma História de Etnomídia Indígena”, traz um retrato sobre a comunicação dos povos indígenas, partindo de suas expressões no passado até sua configuração no presente, com uso de tecnologias digitais, sem que isso signifique perder suas identidades. São fotos, trechos de programas de TV, filmes, artes visuais, acervos de rádios e livros que trazem os indígenas como sujeitos comunicacionais.





NOVO

rosto





Modelo brasileira que tem feito sucesso no exterior, Kerolyn Soares (@iamkerolyn), foi anunciada como rosto da poderosa grife Tom Ford. Ela está ranqueada entre as 50 maiores modelos do mundo. Nascida no pequeno município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, tem chamado atenção no mercado mundial: já desfilou ao lado de Kim Kardashian e Nicole Kidman, em Paris, e ingressou no disputado ranking 'TOP 50', do Models.com – “bíblia” do segmento que a elegeu entre as modelos mais importantes do mundo. Aposta da Another Agency, de Anderson Meyer e Luiz Pretti, Kerolyn foi descoberta em 2018 e, desde então, coleciona trabalhos para algumas das mais renomadas grifes do mundo, como Chanel, Versace, Prada, Balenciaga, Moschino, Yves Saint Laurent, Balmain, Missoni, Calvin Klein, Hermès, Fendi, Mugler e Givenchy, entre outras infindáveis.





DESTAQUE

no Rio Open





Enquanto o carnaval corre solto no Brasil, uma turma empenhada participa do maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open 2023, que começou ontem no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro e vai até o dia 26. Além das atrações dentro de quadra, os ambientes do lado de fora, montados para despertar a curiosidade e agradar o público também promete ser destaque. E quem ficou responsável por decorar os espaços premium do torneio, como o Corcovado Club, o Lounge dos Troféus, o Espaço Pedra da Gávea e o Lounge dos Atletas é a mineiríssima Lider Interiores, com mobiliário de designers brasileiros como Brunno Jahara; Estúdio Lattoog e Isabela Vecci. Todos os ambientes são assinados pelas arquitetas Luana Bergamo e Luiza Mesquita, do Sketchlab Arquitetura, que se inspiraram no próprio esporte para desenvolver o projeto.

Novos artistas,

novas obras





O Memorial Vale apresenta a exposição "Babélica", com curadoria de Júlio Martins e obras de Bárbara Macedo, Froiid, Lucas Skritor e Sara Lana, selecionados do Edital Novos Artistas 2021/2022, criado para dar visibilidade à vasta e diversificada produção artística contemporânea mineira, especialmente aos artistas em começo de carreira. O nome Babélica, inspirado na Torre de Babel, remete ao caos e aos fluxos desiguais das cidades, especialmente da cidade de Belo Horizonte, em que cada um dos artistas vive sua própria experiência, com multiplicidade de vozes, interrogando poeticamente questões que atravessam o espaço urbano e onde nele criam zonas de encontro, disputa e negociação de sentidos. A exposição foi inaugurada nesta semana e segue até 9 de abril nas galerias 1, 2 e na sala Espetáculo Mineiro no Memorial Vale, que fica na Praça da Liberdade, com entrada gratuita.





Arte e ensino

e ensino





CInema, teatro e oficinas é o que propõe o projeto Cultura & Cidadania que vai ser realizado em Pedra do Sino, distrito de Carandaí/MG. Na programação, destaque para a Oficina de Artesanato – Pintura, Bordado, Crochê e Reciclagem, que vai ser ministrada pela Associação dos Artesãos do Município de Carandaí, fundada em meados do ano 2000, por um grupo de mulheres da zona rural, com a finalidade de valorizar o trabalho manual. A iniciativa partiu da Emater, que por muito tempo se manteve à frente do grupo. Hoje, a entidade é uma associação civil, com sede própria, que conta com cerca de 30 associados. A oficina pretende ensinar aos alunos a criação de objetos, pinturas e bordados a partir de materiais de fácil acesso. Além desta oficina, o festival oferece também curso de “Iniciação Teatral - O jogo vira cena, toda cena é jogo”, “Dança – Hip Urb” e “Canto Coral”. Todas serão realizadas de março a junho, com aulas semanais, e as inscrições podem ser feitas até dia 28/2. Todas as atividades são gratuitas e se destinam a crianças, jovens, adultos e idosos. Mais informações no perfil @culturaecidadaniacircula . A abertura será no dia 25 de fevereiro, sábado, às 19h30, com cinema ao ar livre exibindo o filme “Laços”, da Turma da Mônica; e no domingo (26/02), às 11h, com a apresentação do espetáculo “Memórias de um Quintal”, da Insensata Cia de Teatro, de Belo Horizonte.

SEGURANÇA

NO CARNAVAL





Enquanto a turma samba na rua, os bastidores do carnaval de BH se desdobram para garantir segurança e entretenimento tranqüilo no período momesco. Uma das figuras mais atuantes no assunto é a Junia Vianna, dona da Do Brasil Live Mkt – responsável por organizar a alegria da cidade e seus mais de 600 blocos. Experiente no assunto, ela aponta que além da infraestrutura também está garantindo bom entretenimento, mas que a segurança do folião é prioridade. Inclusive com equipes treinadas para o assunto, em parceria com a Belotur e Policia Militar. Em seguida, vem a entrega de novas experiências (inclusive com apoio tecnológico de última geração) para um ziriguidum alegre e tranquilo. Dizem que vai ter até canhão de glitter em alguns pontos.





MEGACOMPLEXO

Espaço de eventos em BH





Será inaugurado em abril um novo megaespaço para realização de feiras, convenções e eventos, o Centerminas Expo. O empreendimento está localizado no Power Shopping Centerminas, na região Nordeste de Belo Horizonte e será dividido em três andares, em uma área total de 50 mil m².





PELA SAÚDE

visita a parlamentares





O superintendente executivo do Hospital Evangélico de Belo Horizonte (que atende pelo SUS), Perseu Perruci, e a gerente de Relacionamento e Negócios, Joyce Venâncio, estão em Brasília para apresentar a instituição para os parlamentares mineiros que acabam de tomar posse no Congresso Nacional e fortalecer parcerias já firmadas nos anos anteriores para a destinação de recursos de emendas da saúde. "Com esses recursos podemos priorizar a compra de insumos para garantir a operacionalização dos serviços realizados e, assim, potencializar o atendimento à população mais carente do Estado", explica Perruci. Também participam da visita a gestora de Nefrologia das unidades Venda Nova, Contorno e Contagem, Cristina Ferreira, e o analista comercial João Victor.

BH à Porter

vendas

Cerca de 70 marcas do Prado também participarão do BH à Porter, de 6 a 10 de março. O evento, promovido pela Coopermoda, tem o objetivo de alavancar as vendas da pronta-entrega no bairro e promete trazer 200 lojistas para a capital mineira.





Minas Trend

Conversas





Várias instituições ligadas à moda, entre elas a Amem, a Coopermoda e a ACNModa, se reuniram, na semana passada, com Rogério Vasconcelos, presidente do Sindivest-MG – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais, para compor um projeto que possibilite a participação mais representativa do setor das roupas no Minas Trend. Na última edição, o segmento era composto por poucas marcas, praticamente as especializadas em roupas de festa.

PLUMAS

EM PROFUSÃO





O carnaval de BH realmente ganhou força dobrada, após o recesso da pandemia. Um dos indicadores disso são as vendas de paetês, vidrilhos, lamês, penachos & afins que, praticamente, foram muitas vezes multiplicadas. Tem até a novidade das plumas ecológicas (importadas), são vendidas a metros. Quem conta é o casal de empresários Yara e Graciano Mendes, cuja Gismac Aviamentos é, atualmente, uma das principais fornecedoras da turma da folia. E o assunto fica melhor ainda, quando se sabe que até artesãos do carnaval carioca baixaram aqui para ajudar nas fantasias dos blocos. Um retorno em grande estilo.

IGLU

VIRA UGLY





O show da Rihanna no famoso intervalo do Super Bowl (jogo realizado nos Estados Unidos), acabou por colocar no estrelado o dj brasileiro, Klean, um baiano que criou remix de música da cantora e coreografado para a ocasião. Mas o que chamou mesmo atenção foi a apresentação dela abrigada em casaco puffer pillow (efeito travesseiro fofo), assim como seus dançarinos – todos de branco. Pareciam envoltos em iglus personalizados. Claro que essa ‘moda inflada’ não estava ali por nada: é a nova tendência ugly. A moça foi lá (também) promover suas bilionárias marcas de cosméticos e de lingerie. Quando se trata de marketing, arrasa.

POR AÍ...





A agenda de trabalho para quem batalha pela nossa economia, está agitada no pós-carnaval. Um dos principais eventos programados é a solenidade de posse do Marcelo de Souza e Silva, como novo presidente do Sebrae-MG, dia 27. Sua presença ali, faz parte das gestões alternadas do órgão entre lideranças da indústria, agro e comércio. Há de se registrar que sua atuação à frente do CDL-BH (Câmara Dirigentes Lojistas) é uma das mais dinâmicas na história da entidade. Seu mandato será de quatro anos.





Na imensidão de blocos que saem pela cidade no carnaval, um dos mais interessantes é o ‘Pena de Pavão de Krishna’ – o PPK. Com seus integrantes pintados de azul, o visual é bonito e a coreografia tem fundamentos ritualísticos. O nome remete a um trecho de música de Caetano Velloso. A turma sai na madrugada deste domingo, na região do Mangabeiras.





O levantamento que aponta as cidades mais ricas do pais, voltou a indicar Nova Lima como o município cuja renda per capita é a maior delas – próxima a 10 mil reais. Embora a ‘matemática social’ desses institutos não reflita, necessariamente, a realidade cotidiana do município premiado, é, no mínimo, curiosa. Pelas mesmas contas, o bairro mais rico do pais é a região do Lago Sul, em Brasília, com renda de 23 mil por habitante. Essa é óbvia.





O cinema perdeu Carlos Saura, um dos mais importantes entre os artistas da Espanha no século 20. Assim como na vida, também ma morte causou polêmica: em sua homenagem durante entrega dos prêmios Goya (o principal das artes cênicas daquele país), sua viúva desancou a saúde publica de Madri por suposto mau atendimento ao marido nos seus últimos minutos de vida.