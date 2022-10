Artista Regina Misk recebeu amigos para comemorar seu aniversário

Regina Misk com os filhos Rafael, Fábio e Eduardo Quick (foto: Lívia Barhuch/divulgação)

ANIVERSÁRIO

descontraído





A artista Regina Misk recebeu os amigos em sua casa na Pampulha para comemorar seu aniverário de 60 anos. A casa é um refúgio dentro da cidade, e a festa foi no amplo gramado, ao ar livre ao som de chorinho e samba de qualidade. Tudo muito descontraído, sem falar em política, apenas bate papo agradável de amigos queridos de uma vida. Marcado para começar às 17h, com certeza não teve hora para terminar.





JORNADA SOLIDÁRIA

Encontro quarta-feira





Será nesta quarta-feira, às 17h, a reunião das patronesses da Jornada Solidária Estado de Minas, suspensa desde 2019. As irmãs e sócias Bernadete e Maria Clara Duca receberão a presidente da Jornada, Nazareth Teixeira da Costa e suas convidadas, na sua loja Atmo, em Lourdes (Rua Felipe dos Santos, 531). O coquetel será para a entrega dos convites do Feijão Solidário, feijoada de grife do programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas.





***





O chef Eduardo Avelar é quem assinará a feijoada ao lado do buffet Célia Soutto Mayor. A dupla Eduardo/ Patrícia já estão criando 1001 novidades para dar ao tradicional prato um tempero especial e exclusivo. Isso sem falar nos tira-gostos. O Feijão Solidário será dia 29 de outubro, sábado, das 13h às 17h.





lll





A decoração está a cargo da Verde Musgo, de Juliana Couto Martins. Para beber só marcas premiadas: chope do Albano's, gin Sátira London Dry, cachaça e frozen Fazenda Gongo Soco, de Franklin Bethônico. A mesa de café conta com o café Beloto e a Casa Nicolau Café e com parceria de quitutes da Das Gemeas, de Cibele Coelho Novais e Mirele de Castro Veado.









beneficente

casa lotada





Foi um sucesso o tradicional Chá Solidário da AMR, que retornou, este ano, à sua versão presencial, depois de dois anos sendo realizado virtualmente. O salão do Buffet Catharina estava lotado de mulheres, alegres pelo reencontro. Apesar das festas e casamentos já terem voltado, ainda não deu tempo de todo mundo se ver, e festa beneficente é uma ótima oportunidade porque reúne grupos mais ecléticos. Adriana Belizário e Bernadete Mendes recebiam as convidadas e as voluntárias trabalharam incansáveis para servir e atender todas as demandas. As mesas decoradas estavam lindas, e a cobertura sairá no próximo domingo, neste caderno.





VINHOS

e sustentabilidade





No primeiro dia da ProWine 2022, principal evento para profissionais do vinho, realizado semana passada em São Paulo, o CEO da Família Salton – a mais antiga vinícola em atividade no Brasil e líder no mercado nacional de espumantes desde 2005 –, Mauricio Salton, participou da mesa redonda sobre sustentabilidade. A vinícola desenvolve diversas ações que seguem o Pacto Global da ONU, entre elas: a diminuição de agroquímicos, a catalogação do solo, o manejo sustentável, a preservação de biomas, o inventário de emissão de gases de efeito estufa, garrafas aliviadas etc. Na feira eles lançaram três novos rótulos: Espumante Giornata, Salton Atos Branco de Maceração e Salton Paradoxo Riesling.

EXPOSIÇÃO

flores e montanhas





Está em exposição no Espaço Niemeyer, no Salão de Festas do PIC Pampulha, a mostra Flores e Montanhas da artista plástica Bete Pimentel, o legado de cores de uma artista inesquecível. A exposição é uma homenagem póstuma da família Alves Pinto, que reúne outros artistas consagrados como o irmão Ziraldo. Segundo o irmão Zélio, Bete era a mais séria e bem-sucedida pintora da família. A exposição poderá ser visitada até 29 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 16h, e nos finais de semana, no horário de funcionamento do clube, mas não será permitida a entrada de pessoas em traje de banho.

MEDICINA

casos especiais





Ivan Coelho Maciel lançou, na última terça-feira, seu novo livro “Memórias do Coração”, no qual continua a contar relatos de casos interessantes de sua carreira como médico, de forma leve. É uma “extensão” do primeiro livro “Receitando Casos – histórias de um médico”.





RETORNO

UP Showroom





Depois de uma pausa durante a pandemia, a jornalista Heloisa Aline e suas sócias Patricia Avelar e Viviane Cota já marcaram a sexta edição do UP Showroom, que, desta vez será dias 3 e 4 de dezembro, no Salão Ouro do hotel Ramada Lourdes (antigo San Francisco Flat), contemplando, como sempre, as áreas de artesanato, decoração, design, moda e gastronomia.

FESTA

Os Carolinos





A irmandade Os Carolinos promove festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, de 7 a 15 de outubro, durante a novena, na capelinha, no bairro Aparecida. Dia 15, serão levantadas as bandeiras festeiras, e, no dia 16, domingo, será a grande festa quando os Carolinos receberão outras Guardas de Belo Horizonte e região metropolitana. O evento é gratuito, aberto ao público. A Guarda Os Carolinos é centenária e reconhecida como Comunidade Quilombola, é já recebeu certificado pela Fundação Palmares.





CRIANÇAS

em alta





Com a proximidade do Dia das Crianças, o mercado se volta para os pequenos. Uma das maiores autoras da literatura infantil brasileira, Ana Maria Machado, acaba de lançar três livros pela Global Editora: Dedo Mindinho, Um Gato no Telhado e O Segredo da Oncinha. Ótima forma de incentivar a leitura com qualidade. Ana Maria é artista plástica, formou em arte, foi jornalista. Em 2000, recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura para crianças. Em 2001, recebeu da Academia Brasileira de Letras (ABL) – da qual foi presidente – o maior prêmio literário nacional, o Machado de Assis, pelo conjunto de obras.

CONCERTO

à luz de velas





O Grupo DoContra apresenta o espetáculo "Concerto à luz de velas", na Sala Minas Gerais, dia 8, às 20h30. O premiado sexteto de cordas formado por dois violinos, viola, violoncelo, contrabaixo e violão, relembram sucessos da música mineira, na voz de Neto Bellotto, com arranjos exclusivos. Tudo em um cenário intimista à luz de velas. No repertório músicas de Flávio Venturini, Marcos Vianna, Lô Borges, Fernando Brant, entre outros. Os ingressos custam a partir de R$ 15 a meia entrada e podem ser adquiridos https://docontra.byinti.com/#/event/fhai4jKd8-B5S1x59Mor . Mais informações no instagram @grupodocontra.





ACESSIBILIDADE

e ambientação





A primeira edição do Visão Experience do Instituto Holofotes em parceria com a Casacor e Alumni Canadá foi um sucesso. O evento foi no Palácio das Mangabeiras, no espaço Cine Sentidos, um dos ambientes da mostra de decoração, e abordou o tema acessibilidade e ambientação. Liderado pela jornalista e vice-miss Brasil Janaina Barcelos – que é portadora de retinose pigmentar –, foi discutido a importância de trazer à tona o tópico sobre inclusão social, diversidade e design assertivo com a neuro arquiteta Alessandra Oliveira, da Luoda Arquitetura. O espaço ficou lotado e a noite

foi impactante e de muito aprendizado.

SURPRESA

Chanel é inglesa





Uma das notícias mais surpreendentes no circuito da moda internacional dos últimos tempos, acabou saindo nas páginas econômicas. Tudo porque a família Wertheimer, que é proprietária da marca Chanel (Madamoiselle Chanel vendeu parte da marca, ainda na década de 1930) transferiu a sede da empresa para Londres. Traduzindo: Chanel deixou de ser francesa e, agora, é inglesa. Em termos práticos, pouco muda – inclusive porque a holding que comanda esse império do luxo tem sede (imaginem, só) nas ilhas Caimã, no Caribe. Para perfumar tudo isso, só mesmo o imbatível Chanel No.5





VIRADA

Cultural





O Memorial Vale preparou uma programação muito especial para o Boa Noite Memorial, sua tradicional virada cultural. Serão 12 horas de evento, começando às 13h de sábado, dia 8, até a 1 hora da madrugada de domingo, dia 9. Entre Djs, música de vários estilos, baile, performance, teatro, dança, karaokê-sarau , oficinas e leitura dramatizada, já estão confirmadas as participações de Júlia Tizumba, Brisa Marques, Ílvio Amaral e Maurício Canguçu, Quilombo Ribeirão, Cia de Dança Mimulus e Grupo Maria Cutia. A mestre de cerimônia será a atriz, produtora e figurinista Lira Ribas. Ao todo serão 22 atrações gratuitas que atendem a todas as idades e gostos. Confira a programação no site www.memorialvale.com .

FILARMÔNICA

temporada 2023





Amanhã, às 20h, na Sala Minas Gerais, a Filarmônica de Minas Gerais lançará sua temporada 2023, ano que vai celebrar os 15 anos da Orquestra, e dará início à campanha de assinaturas. O anúncio, que também terá transmissão ao vivo pelo canal da Filarmônica no YouTube, será feito pelo diretor artístico e regente titular da Filarmônica, maestro Fabio Mechetti. No mesmo dia, será aberta a Campanha de Assinaturas, por meio da qual o público poderá adquirir, antecipadamente, ingressos para todo o ano de 2023.

OBRAS

restauradas





Depois de seis meses de trabalho, foi entregue a última restauração do Projeto de Conservação e Restauração das Obras Públicas de Amilcar de Castro: a escultura localizada nos jardins da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O projeto começou em março, e foi viabilizado pelo patrocínio da ArcelorMittal via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Ao todo, nove obras do artista passaram por restauros e manutenção. Foram obras instaladas na praça Alaska, Parque da Gameleira, praça Carlos Chagas, jardins da Câmara Municipal, jardins do Museu de Arte da Pampulha, jardim do Ministério Público, jardins da Escola Professor Hilton Rocha, jardins da Infraero e no prédio da Universidade Pitágoras.

NÔMADE

coquetel de lançamento





A família Bernardes recebeu, semana passada, clientes e amigos para o coquetel de lançamento da nova coleção de joias intitulada Nômade. O encontro foi na sofisticada Casa EPO, no Vale do Sereno, com sua bela vista. O bufê Fora do Comum se baseou nas quatro linhas da coleção para fazer o menu. A Nativa, inspirada na amazônia; jardins de Giverny e primavera em Paris, com referências francesas e Creta, com toques mediterrâneos. Cada espaço do local foi ambientado de acordo com os temas. Os detalhes encantaram a todos.

GUERRA

exôdo reprisado





A guerra da Rússia com a Ucrânia começa a respingar de forma mais contundente na América Latina. Depois dos ucranianos, agora são os jovens russos que correm para cá, fugindo da convocação obrigatória. No vizinho Uruguai, o assunto provocou até escândalo político, com figurões do governo envolvidos em falsificação de cidadania uruguaia, para facilitar a fuga dos perseguidos para o país vizinho. A história se repete: assim como fizeram muitos que fugiam de Hitler, agora fogem de Putin em direção aos pampas.

POR AÍ....





z Quem está feliz da vida, com dupla comemoração é a empresária Giselle Lopes. Ela e o marido e sócio Marco Antôni Guimarães estão completando 29 anos de casamento, e a sua loja Giselle

Decorações acabou de receber da Hunter Douglas o prêmio “Mérito

de Excelência em Vendas”, em pleno período de pandemia.





z O bar Ofélia recebeu um presentão em seu primeiro aniversário de existência: foi escolhido um dos melhores bares do Brasil, em pesquisa

da revista Exame. Comemorou as conquistas com tudo a que tem direito.





z O empresário Caito Maia, fundador da Chilli Beans. fez palestra semana passada no CDL-BH. Neste projeto já falaram Mário Sérgio Cortella, Sônia Hess, e Seu Elias (conhecido barbeiro da Capital). A próxima palestra será em outubro, com Rick Chesther. A iniciativa tem o apoio do Sebrae-MG.