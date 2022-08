IT





Ontem (30/8), falamos aqui sobre a insatisfação com nossas coisas e sobre a inveja, um mal que está presente em todos nós e que pode levar as pessoas a fazer coisas terríveis. Também mostramos a diferença que existe entre inveja, cobiça e ciúme.





Se todos temos um certo grau de inveja, também somos vítimas dela. O importante é saber reconhecer e aceitar esse fato e nunca deixar de ficar atento para não extrapolarmos no grau da inveja.





Primeiro é preciso identificar os invejosos. Algumas atitudes e características estão presentes neles e fica mais fácil reconhecê-los. São competitivos e querem sempre estar à frente, não costumam fazer elogios aos outros, sentem prazer em criticar, subestimam conquistas dos outros e exaltam as suas, não demonstram felicidade com o sucesso alheio.





Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências Radiológicas do Japão verificaram que existem cinco tipos de pessoas invejosas, com quem convivemos todos os dias e não sabemos. São elas:





1. Invejoso sarcástico: assume tudo com um falso senso de humor, mas, na realidade, estão camuflando sua inveja por meio do sarcasmo, que é a sua arma favorita para fazer os outros se sentirem mal. Sempre estará atento para destacar suas fraquezas ou erros com um risinho cínico. É sua maneira inferiorizar. E se você perguntar o que ele quis dizer, ele se dirá ofendido e chateado.





2. Invejoso direto: ataca diretamente para fazer você se sentir mal. Normalmente, são pessoas inseguras, agressivas. Permanecem atentos para sempre te lembrar de falha ou erro. É muito cuidadosa e não se faz de rogada em demonstrar que ela merecia o prêmio mais que você. É uma pessoa tóxica, um vampiro psíquico que você precisa afastar de sua vida.





3. Invejoso pessimista: quer minar sua moral e arruinar sua motivação. Qualquer notícia positiva que você dá, a pessoa refuta, recorrendo a argumentos negativos com o único objetivo de desanimá-lo.





4. Invejoso competitivo: não dirá nada abertamente, mas sua atitude e ações dizem tudo. Está ciente de cada detalhe de sua vida para imitá-lo. Nunca está satisfeita com o que ela tem e quer o que você tem. O mais incrível neste tipo de pessoa é que ela diz que você comprou primeiro porque ela havia dito que ia comprar. Ela dirá que você tem inveja dela.





5. Invejoso à espreita: é uma espécie de voyeur silencioso, que vê sua vida passar com inveja. Quando você finalmente comete um erro, aproveita para colocar o dedo na ferida. É cruel disfarçado de boa pessoa.





Algumas dicas para lidar invejosos: tente conversar, quem sabe repensa as atitudes. Não fale sobre a sua vida pessoal e profissional, sobre suas conquistas, desejos e realizações, quanto menos ela souber, melhor. Não mude quem você é, a pessoa invejosa é quem precisa resolver as suas questões e não o alvo da inveja. Mostre ao invejoso que ele também possui qualidades, ao ressaltar as qualidades e valorizar seus pontos positivos, pode ser que ele perceba que é alguém tão especial quanto qualquer outro.





