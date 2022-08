Lelê, João José, Luiz Philippe com Sandra Carneiro de Mendonça (foto: arquivo pessoal)











04:00 - 11/08/2022 O plissado nunca mais foi o mesmo depois de Issey Miyake Sandra Carneiro de Mendonça completou 96 anos e brindou a data durante um jantar, em sua casa, para a família e amigos mais íntimos. Tudo foi organizando no maior capricho pelos filhos, João José, Felipe e Lelê. A casa estava impecável, bem como a decoração. Uma linda coroa de prata – antiguidade rara – cheia de rosas vermelhas estava no centro da mesa, tradição em seus aniversários, ficou claro que se tratava de uma importante simbologia para a família. Sandra estava muito chique e elegante em preto e branco.Muito alegre, já combinava com os convidados a festa para seu centenário, daqui a quatro anos. No jantar, salmão, filés e acompanhamentos, servidos na prataria da casa. O aparelho de jantar, também antigo, foi adquirido há décadas, personalizado com o monograma da aniversariante. Entre as presenças, além dos netos, a vizinha de anos, Lidia Nochi com o filho Renato; Josefina Veloso, Gilda Andrade, Sérgio Rogério de Almeida, dois antiquários do Rio de Janeiro que vieram para a festa, Luiz Augusto de Lima, a nora Solange Magalhães. O encontro que começou às 21h, varou a madrugada na maior

CASAMENTO

em Escarpas





Lívia e Bruno se casam sábado, às 15h30, no Clube de Escarpas do Lago, onde também será a recepção. A noiva é filha de Vanilda e Júnior Braz e o noivo de Ângela Orsini e Beto Ferreira. Na quinta-feira haverá um esquenta, na casa dos pais da noiva. Amigos e família estão programando ir na quarta, para descansar da viagem e ter fôlego para toda a agitação do fim de semana.

Daniel e Fabiola Vorcaro com a CEO do BrazilFoundation, Rebecca (foto: Francisco Drumont/Divulgação)





GALA MINAS

Brazilfoundation





Elegante, animado e muio prestigiado o jantar Gala Minas do programa Brazil Foundation, na última quarta-feira, no Casa Tua, no Jardim Canadá. O espaço estava lindamente decorado todo em verde com costelas de Adão, assinado pela craque Denise Magalhães e pela sua Verde que te quero Verde, com belo mobiliário da 100% Eventos, empresa paulista que acaba de chegar na cidade, das empresárias Paola e Flávia Picciotto. Os anfitriões foram Fabiola e Daniel Vorcaro, e a renda será investida nos projetos de educação abraçados pelo movimento Bem Maior. Durante a noite houve leilão de jantares e viagens que arrecadou mais de R$ 500 mil, além dos recursos arrecadados com a venda das mesas. Sucesso.





ARTE

e cultura





O projeto “Mostrô – Mostra de Arte e Cultura Urbana de Gente que Ama o que Faz” celebra um ano de existência e se une às comemorações dos 9 anos do CCBB BH. Nos finais de semana deste mês e amanhã, feriado, apresentará trabalhos de expositores e fará campanha de arrecadação de livros infantojuvenis, histórias em quadrinhos e mangás, que serão doados para a Biblioteca Estadual de Minas Gerais. A entrada é gratuita e o acesso ao espaço será tanto pela Praça da Liberdade quanto pela Rua Cláudio Manoel. Com área gastronômica ao ar livre e artesanato no pátio central do CCBB, a feira tem mais 400 expositores. Djs Fê Linz, Pedro Pizelli, Dejota Rodrigo e DJ Miss Cooller tocam o melhor da música mineira e brasileira.





Por falar em CCBB-BH, a exposição “Brasilidade Pós-Modernismo” pode ser conferida até 19 de setembro. Com foco na atualidade, os trabalhos foram realizados desde meados de 1960 até hoje, mas também terá obras inéditas, desenvolvidas especialmente para a mostra.

EM TIRADENTES

Cultura e Gastronomia





Rafael Pires tinha apenas 10 anos quando participou do primeiro Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Filho de um dos idealizadores do Festival, Ralph Justino, ele viu de perto a movimentação da 1ª edição do evento que mudaria o rumo da gastronomia no Brasil. Hoje chef de cozinha, ele marca presença na 25º edição do festival, que acontece de 19 a 28 de agosto. Ele comanda o restaurante Mia e é anfitrião de um dos aclamados festins da programação, no qual cozinhará com o chef Fabrício Lemos, dos restaurantes Ora e Origem, de Salvador, além de participar de outras atividades da programação, como o Fartura de Amor, ação social do projeto.

SELEÇÃO

onça-pintada





A surpresa das pintas de onça na camisa da Seleção Brasileira de Futebol que irá se apresentar no Catar, em novembro, foi geral. Para alguns, não ficou lá essas coisas. Mas, para a maioria, parece que a ideia pegou bem, por vários motivos, a começar por fazer o link da imagem do nosso maior esporte à maior riqueza do país no atual momento do mundo – que é a gigantesca reserva ambiental brasileira. O que acham?

AUMENTO

DA FROTA





a Líder Aviação está ampliando sua frota para atender o aumento da demanda por fretamento de aeronaves executivas. O motivo principal dessa procura são os eventos do segundo semestre como o Rock in Rio, eleições e o GP de Fórmula 1. A empresa participa entre os dias 9 e 11 de agosto da Labace, maior evento de aviação executiva da América Latina, no Aeroporto de Congonhas.

MATER DEI

bons resultados





Além dos resultados positivos, o segundo trimestre da Rede Mater Dei de Saúde foi marcado pelo anúncio da aquisição do Hospital EMEC, em Feira de Santana (BA); pela inauguração do Mater Dei Salvador (BA), o primeiro projeto greenfield fora de Minas Gerais; a consolidação do hub Centro-Oeste com a aprovação pelo Cade do Hospital Santa Clara, em Uberlândia (MG) e pelo reconhecimento a Henrique Salvador, presidente da Rede como um dos “100 mais influentes da Saúde no Brasil”. Outra boa notícia é que a Rede também evoluiu na parceria com o IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais), fruto da experiência trazida do Hospital Porto Dias (PA) e cooperação junto ao IASEP (Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará). Nosso parabéns com orgulho.





DESTAQUE

médica mineira





Especialista em Medicina Canabinoide a médica mineira Mariana Maciel foi listada pela Kaya Mind – entidade que é autoridade em informação sobre o mercado de cannabis no mundo – como executiva referência no setor. Apaixonada pela área acadêmica, realizou pesquisas e publicou artigos. Fez intercâmbio na Universidade Carolina de Praga (Charles University in Prague), na República Tcheca e se mudou para o Canadá. Em Vancouver conheceu a cannabis medicinal. Apesar de ter preconceito sobre esse tipo de medicina, descobriu os excelentes resultados alcançados e acabou se especializando em Medicina Canabinoide e hoje é uma defensora do uso do medicamento.

BANDAS MINEIRAS

no Rio de Janeiro





Em uma ação de apoio a novas bandas independentes foi lançado o Concurso Musical Gerdau, me leva pro Rio, nos estados de Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, onde a empresa atua. Ivete Sangalo é a embaixadora. Além disso, o concurso tem a parceria com Rodolfo Simor, produtor e músico indicado ao Grammy Latino. As bandas vencedoras se apresentam entre 2 e 11 setembro, no Rio, com um pocket show de até 10 minutos. Podem participar bandas independentes com até cinco integrantes em que pelo menos um dos músicos seja das cidades de: Barão de Cocais, Congonhas, Divinópolis, Itabirito e Ouro Preto (MG); Caucaia e Maracanaú (CE); Araçariguama, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba (SP); Araucária (PR); Recife (PE); Charqueadas e Sapucaia do Sul (RS) e Rio de Janeiro (RJ). As inscrições vão até o dia 18, pelo site.





MUSEU MINEIRO

exposição





O artista Juan Casemiro abre, dia 20, exposiçao comm seus trabalhos no Museu Mineiro. A mostra poderá ser visitada até 2 de outurbo. Com o título “Oito horas não são um dia”, as obras são uma chamada para repensarmos o trabalho nas nossas vidas. A curadoria é de Lucas Vasconcellos.









VERÃO 2023

piscinas ecológicas





A nova onda no verão europeu – e que tem tudo para pegar por aqui quando o sol ficar mais forte – são as chamadas biopiscinas. Nada mais é do que um poço aberto em ambiente natural, sem nenhum tratamento químico, apenas plantas filtradoras para promover a limpeza orgânica da água. Os franceses foram fundo e até bichinhos como rãs e salamandras nadam ao lado do ecoturista. Já em Portugal, apenas algas esponja dão conta do recado em ambiente um pouco mais controlado, e mais confortável, também.





HAUTE-COUTURE

imagem em risco





A enxurrada de gente esquisita convidada para os desfiles da alta-costura em Paris, em julho, acendeu a luz amarela nas instituições que regulam esse milionário negócio na França. Antes focado na cliente milhardária e de bom gosto, acabou se abrindo ao exotismo defendido pelos novos estilistas. Daí, a debandada de quem tem grana para pagar até 100 mil euros por um vestido, foi geral. E, pior ainda, está causando um profundo estrago na imagem da haute-couture. Dizem que essa tchurma não combina com o preciosismo artístico e técnico (também cultural, diga-se) que são essenciais a esse segmento.





DIA DOS PAIS

ao quadrado





O Dia dos Pais chegou este ano com uma pegada bem diferente do que sempre foi, desde que foi instituído no país na década de 1940. É que com muitos casos de papais deixando as mamães para assumir relações homoafetivas, criou-se um novo (e diferenciado) quadro social – com dois papais em casa. E tem os casamentos já consolidados de pessoas do mesmo gênero (no caso, obviamente, masculinas) que tem filhos, tanto por adoção quanto por concepção em barrigas de aluguel. Também com dois pais em casa. Resumo da ópera: eles se multiplicaram e os presentes também. O comércio adorou.





MUSEUS

roteiro paulistano





A grande expectativa turística de São Paulo, na atual temporada, é a reinauguração do Museu do Ipiranga. Em reforma desde 2013 (com uma paralisação angustiante em 2019), finalmente será entregue no bicentenário da Independência, em setembro. Outro endereço paulistano que merece visita, é o novo formato do Museu da Língua Portuguesa, quase cem por cento virtual. Um show de imagens e informação. Imperdível.





POR AÍ...





A turma que sempre está por aqui prestigiando a moda mineira, já marcou suas passagens e chega hoje à cidade para o salão BH-à-Porter (reportagem na página 6). Entre eles, o Herácliton Diniz, de Recife e a Maísa Degani, de São Paulo. Os dois serão recebidos pelo consultor e amigo, Chiquinho Santoro.





Marcus Vieira será o anfitrião do próximo sábado. Há anos dividindo residência entre São Paulo e Rio, o marchand recebe amigos para uma grande festa para celebrar seu aniversário.





O circuito da moda internacional perdeu no último dia 5 o estilista japonês Issey Miyake, conhecido por revolucionar os tecidos (com dobraduras perenes e uma leveza inacreditável), também foi dos primeiros a levar a criatividade nipônica para o Ocidente – ainda nos anos 1970.





Morando agora na Paraíba, o consultor Rodrigo Cezário volta à cidade na próxima semana. Vem cuidar do desfile Proação Fashion Day, dia 30, no Minascentro. Esse vai e vem o levou, também, à expô Inspiramais (no Rio Grande do Sul), onde falou sobre moda sustentável e economia circular no setor.





Os cinéfilos da cidade tiveram com que se regalar nesta semana, com as comemorações do centenário de nascimento do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Um debate sobre sua obra foi realizado, nesta semana, na Casa Fiat de Cultura.