Jessica Paschoal, Phillip Martins, Gero Fasano e Mariana Sobreira (foto: Bárbara dutra/divulgação)



A noite de quarta-feira em Belo Horizonte foi movimentada com o lançamento do livro “Fasano Dal 1902”, escrito por Gero Fasano, que fez questão de vir à capital mineira para o coquetel. A noite de autógrafos foi bem informal, no lobby do hotel, que recebeu mais de 250 pessoas. Gero recusou a tradicional mesa para autografar o livro – que foi presenteado a todos os convidados; em vez disso, preferiu passear entre as pessoas e assinar os exemplares de forma mais descontraída e simpática, como demonstrou ser. O coquetel foi regado a vinho Piantti Fasano e Pinot Grigio Fasano, com petiscos do Restaurante Gero, que funcionou na noite e estava lotado. Ausência sentida foi a do sócio e CEO do Fasano, Constantino Bittencourt, que está em Florença para o casamento de Lala Rudge e Bruno Khoury. Gero veio acompanhado do RP do grupo, o mineiro Phillip Martins, que aproveitou para matar saudades dos amigos. Retornaram a São Paulo na manhã de quinta.

PRÊMIO DE DESIGN

datas centenárias





Estão abertas as inscrições para o Prêmio Funarte Medalhas do Centenário da Semana de Arte Moderna e o Prêmio Funarte Medalhas do Bicentenário da Independência do Brasil. A iniciativa faz parte das ações alusivas às duas datas especiais, consideradas marco artístico-cultural e histórico, respectivamente, e tem como objetivo incentivar as artes visuais e valorizar o design brasileiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de junho. Em cada concurso, serão contemplados 10 projetos. Cada um deles receberá o prêmio de R$ 10 mil, totalizando R$ 100 mil em premiação para cada disputa. As propostas deverão ser inéditas e apresentar simplicidade dos elementos gráficos, além de gerar impacto por meio de aspectos como diferenciação, criatividade e originalidade. Mais informações em pmedalhasct@funarte.gov.br.





IGUALDADE

racial





No último sábado, 28, o ID_BR (Instituto Identidades do Brasil), fundado por Luana Génot, promoveu o Prêmio Sim à Igualdade Racial. Os vencedores foram escolhidos por um conselho e levaram para casa o troféu “Mad World”, do artista plástico Vik Muniz, e R$ 3 mil. Entre eles estão: Cultura – podcast Mano a Mano; Educação – Ailton Krenak, Joênia Wapichana; Empregabilidade – Ambev.





Moda

no teatro





Nathalia Timberg retorna a Belo Horizonte para duas apresentações da peça “Através da Iris”, como parte da programação do Teatro em Movimento, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. A atriz de 93 anos retoma a temporada deste espetáculo, que estreou em 2018 e teve mais de 100 apresentações, com um total de 45 mil espectadores, e passou rapidamente pela capital mineira, em 2019. O texto de Cacau Hygino, com direção de Maria Maya e direção de produção de Bruna Dornellas e Wesley Telles, faz uma homenagem à nova-iorquina Iris Apfel, ícone mundial da moda, que completa 101 anos no mês de agosto de 2022. Apfel é empresária, designer de interiores e uma das maiores referências mundiais na arte pop e no mundo fashion. As apresentações ocorrem em 22 e 23 de junho, quarta e quinta-feiras, no teatro do Instituto Unimed - BH Minas Tênis.





INHOTIM

novas exposições





O Inhotim inaugurou várias exposições temporárias que valem a pena conferir. Isaac Julien, importante nome nos campos da instalação e do cinema, está com um de seus trabalhos na Galeria Praça. O Acervo em Movimento, trouxe trabalhos dos artistas brasileiros Arjan Martins e Laura Belém, ambos instalados em áreas externas do Instituto. Jaime Lauriano abre o projeto Inhotim Biblioteca. Já a Galeria Mata apresenta o “Segundo ato” de Abdias Nascimento e o

Museu de Arte Negra.





NAMORADOS

lembrança com reserva





Apesar da boa intenção, a campanha da grife Reserva, mostrando um casal de idosos se enroscando e vestido apenas com roupas íntimas, para marcar o Dia dos Namorados, acabou atingindo seu objetivo de forma atravessada. Explicando: idealizado para valorizar o amor na terceira idade, acabou causando estranheza em parte do público. Mas, por outro lado, lembrou a todos que os velhos também amam. E isso está ajudando nas vendas de presentes para casais e/ou parceiros com mais de 60 anos, que, antes, eram bem pequenas. Resumo: quebrou tabus, estimulou o comércio e esquentou os afagos geriátricos.

MINEIRO Ém DESTAQUE

prÊmios em congresso





O oftalmologista mineiro Leonardo Coelho Gontijo – do Instituto de Olhos Minas Gerais (IOMG) –, foi o mais premiado no 19º BRASCRS, maior congresso de catarata e cirurgia refrativa da América do Sul. Ele recebeu cinco troféus em reconhecimento aos seus estudos científicos. O especialista foi campeão master com o caso de ceratoplastia lamelar intraestromal, um tipo de reforço corneano para quadros extremamente severos, os quais exigem um preparo cirúrgico antes do transplante de córnea. Também foi reconhecido pelo caso de sarampo ocular, quadro associado ao pior estágio da doença, quando afeta os olhos e pode levar à cegueira, e também pelos trabalhos sobre tatuagem corneana (ceratopigmentação) para tratar esteticamente lesões na córnea; e transplante de córnea para degeneração marginal pelúcida (DMP).

Música

e moda





O estilista Ronaldo Fraga é um dos convidados do Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto - Tudo é Jazz. Ele participará de uma oficina sobre pessoas que fizeram música e são inspiração para a moda no Brasil, que será realizado em São Gonçalo do Bação (Itabirito), Miguel Burnier, Ouro Branco, Moeda, Catas Altas e Congonhas. A oficina será oferecida em junho e julho, meses que antecedem a realização da programação principal do Tudo é Jazz, que ocorre em agosto, em Ouro Preto. Outras oficinas e pockets shows gratuitos também estão no escopo da programação antecipada. Para participar das oficinas é necessária a inscrição prévia, que deve ser feita pelo e-mail tudoejazzoficinas@gmail.com ou pelo Whatsapp (31) 99793-5254.

POMBOS

ratos de asas





Todo mundo já viu a cena de pombos voando em praças públicas, invadindo telhados e espalhando-se feito praga por todos os parques, jardins e calçadas. Onde há resquício de comida, rações para animais ou lixo jogados na rua lá estão eles. Embora sejam bonitinhos e até graciosos, são também perigosos, pois espalham doenças para os humanos. Por isso mesmo, estão sendo chamados de ‘ratos de asas’: trazem todos os inconvenientes dos roedores, com o agravante de voar para bem mais longe.

MANGABEIRAS

diplomacia ao relento





Muita gente achou bacana a ideia de usar o antigo Palácio das Mangabeiras para eventos da cidade, como ocorreu com as últimas edições da Casa Cor. Mas o que a maioria considerava algo temporário, virou coisa definitiva com a criação do Parque do Palácio – transformando todo o conjunto em espaço cultural. Nada contra isso, claro, mas a pergunta que fica é: onde será a residência oficial do governador do estado, já que o palácio é símbolo do cargo, um cartão de apresentação para visitas oficiais e local de recepções, almoços, jantares & afins?. Nem todo governador gosta de residências frugais e, muito menos, levaria embaixadores, chefes de Estado e visitas ilustres para comer na pizzaria da esquina.

POSSE NAS ACADEMIAS

Brasileira e Mineira de Letras





O médico e escritor Paulo Niemeyer Filho tomou posse na Academia Brasileira de Letras, e passa a ocupar a cadeira 12 da instituição, sucedendo ao acadêmico e professor Alfredo Bosi. Paulo é neurocirurgião.





***





O dramaturgo Jota Dangelo tomou posse na Academia Mineira de Letras, ocupando a cadeira de número 26, ocupada por Ângelo Machado. Dangelo foi um dos principais articuladores da fundação do Teatro Universitário (TU); fundou com a mulher, Mamélia Dornelles, a Casa de Cultura Oswaldo França Junior e publicou várias obras.

ELEIÇÃO

Fecomercio, Sesc e Senac





Foi eleita, quase por unanimidade, a diretoria da Fecomercio MG para a gestão de 2022/2026. A chapa consolidada pela união de empresários voltados à recuperação e ao engrandecimento da instituição também representará as ações do Sesc e Senac Minas. O empresário Nadim Elias Donato Filho (foto) é o novo presidente, e tem como vice-presidente Emerson Beloti de Souza, de Juiz de Fora.

ARTE E GASTrONOMIA

de Minas





No próximo domingo, 12, das 11 às 19h, o evento “Made in Minas Gerais” está de volta à Praça da Savassi com chefs e restaurantes mineiros, shows, palestras, homenagens e produtos mineiros para mostrar nossa diversidade. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso na Sympla. O público também pode contribuir com 1kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil. Na gastronomia, 10 restaurantes participarão. São eles: Restaurante Xapuri (chef Flávio Trombino); Maria das Tranças (chef D. Lulu); Restaurante Dona Lucinha (chef Márcia Nunes); Leitão Luiz Ney (chef Luiz Ney), da Pousada Villa Paolucci; Ora Restaurante (chef Felipe de Oliveira); Padre Toledo (chef Fernanda Fonseca); Favoritto Jardins (chef Fred Trindade); Okikuri (chef David Dias), Empório 77 Bistrô (chef Alex Bogas) e o espaço Chef Raiz, com a cozinheira convidada Adriana Lourenço, de Pimenta, Oeste de Minas. O homenageado da vez será o cartunista Ziraldo, mineiro de Caratinga, que em outubro completa 90 anos. No espaço do Instituto Ziraldo no Made in Minas Gerais, o público vai poder conhecer a trajetória desse artista reconhecido internacionalmente. O evento conta ainda com diversas atrações musicais, como a Ad Hoc Orquestra, conduzida por Guilherme Peluci; o instrumentista e compositor mineiro Thiago Delegado; e a DJ Aída.

POR AÍ...





A Semana Portuguesa volta acontecer nesta semana, mais exatamente entre os dias 9 e 11, com apresentações de fadistas da terrinha e muitos comes & bebes de praxe. Um movimento que acontece no Museu Abilio Barreto. Neste ano, a tradicional promoção virá com maior força simbólica, porque coincide com o bicentenário da separação política de Brasil e Portugal.





O advogado Frederico Aburachid acaba de lançar o livro “ESG – Aspectos jurídicos”, organizado por ele e por Christiane Monteiro. A obra compila as opiniões de vários experts, linkadas nessa necessidade atual das empresas, que é a de ajustar suas condutas e iniciativas às regras de bom gerenciamento, boas políticas sociais internas e conscientização ambiental. No texto, são assinaladas as implicações legais e jurídicas de algumas das principais questões em torno do assunto.





O projeto BH Instrumental apresenta, dia 11, a partir das 16h, Hermeto Pascoal & Grupo, com participação especial de Arismar do Espírito Santo, na Praça do Papa.

COZINHEIROS

talentos salgados





A valorização da função de cozinheiros & afins está inflacionando o assunto – aqui e alhures. A saber: na terra da comida sofisticada e criativa, a França, a coisa anda feia e está causando sérios problemas para os donos de restaurantes. Além da ‘exportação’ de talentos para outros países, os restaurateurs de Paris enfrentam pressão dos profissionais que estão pedindo alto para trabalhar. Um exemplo são os auxiliares de cozinha, em estabelecimento médio, exigindo €$ 5 mil (R$ 30 mil) por mês. Um salário de provocar inveja a qualquer chef de prestígio por aqui.