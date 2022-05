Breno e Marina Oliveira, Adriana e Elói Oliveira (foto: isabela teixeira da costa/EM/D.A Press)



A arquiteta e decoradora Marina Diniz e o empresário Breno Oliveira completaram 10 anos de casados e comemoraram a data com festa no La Vinicola, que fica no Topo do Mundo, local privilegiado no alto das montanhas. Na tarde de sexta-feira, teve uma pequena cerimônia, na qual o casal reafirmou os votos feitos no casamento. Marina entrou acompanhada dos três filhos, Breno Filho, Guilherme e Luisa. Quem conduziu a cerimônia foi o pai do noivo, Elói Oliveira, que se emocionou em vários momentos. Depois, Marina fez novos votos, seguida de Breno. O pôr do sol foi um presente especial. A festa foi animada, com comes e bebes para esquentar a noite. A pista de dança ficou cheia até a madrugada.

MODA INCLUSIVA

lançamento em joalheria





A Talento Joias abre suas portas para coquetel em torno do artista Augusto Corrêa. Ele foi lançado pelas sócias Anna Paula Costa e Cynthia Jabes fundadoras da Pim Estilo, grife de moda feminina, inclusiva, que produz estampas a partir de desenhos de pessoas especiais. O encontro, com a presença de Augusto, será dia 1º, das 16h às 21h, na Talento de Lourdes.





LIVRO

história de mineiras





Cristiane Ferreira lança, dia 6, durante a Convenção We Shares W2W, o segundo volume do livro “Xá com elas”, do qual é a organizadora. Será um dia inteiro de lançamento, das 8h às 18h, com várias palestras e painéis com as 32 autoras. Cris Ferreira foi presidente da Federaminas Betim e da Federaminas Mulher MG. Desde sempre acreditou que a história das mulheres mostram do que são capazes e ajudam outras mulheres. Entre as autoras estão Alessandra Teles, Cláudia Vigatti, Gê Morais, Juliana Amaral, Mica Fonseca, Renata Vilela, Vanessa Paschoalin, Zaira Pereira. Todas elas empreendedoras em suas áreas.





NOVA SEDE

mudança centenária





A Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) ganhará nova sede, desta vez na Savassi. A mudança ocorrerá nos próximos seis meses. Há 100 anos, a instituição ocupa prédio da Av. Afonso Pena, no Centro da cidade. Segundo o presidente da ACMinas, Anchieta, o atual imóvel não será abandonado; já existem planos para ele que vão gerar receita para a entidade.

UNIVERSO FASHION

workshops e talks





Dois workshops de moda estão na programação do projeto Universo Fashion, que começa em 21 de junho e vai até 1º de julho, envolvendo seis talks com personagens relevantes do setor. O tema do primeiro workshop, realizado de 21 a 24 de junho e comandado pelo professor Aldo Clécius, será “Guarda-roupa cápsula e sustentável”. Já o segundo, ministrado pelo stylist, produtor e consultor Rodrigo Cezário, será “Produção de moda” de 28 de junho a 1º de julho. A programação será on-line e os interessados devem fazer sua inscrição pelo Sympla até 10 de junho, porque as vagas são limitadas a 30 pessoas.





CONSUL HONORÁRIO

posse em BH





O Parque do Palácio foi cenário da cerimônia de posse de Peter Eriksson, novo cônsul honorário do Canadá em Minas Gerais. O concorrido evento contou com a presença de autoridades e cônsules que residem na

capital. A CDL/BH é uma

das grandes entusiastas da internacionalização da capital mineira. Em parceria com o Corpo Consular de Minas Gerais,

é a idealizadora do futuro coworking do Parque do Palácio. O espaço ficará no segundo andar da casa e servirá como ponto de reuniões e encontros para que os cônsules possam estabelecer conexões com a cidade, projetar

parcerias e experiências.





SERRA DO CURRAL

papel do IEPHA





O quiproquó em torno da exploração da Serra do Curral acabou arrastando o respeitado Iepha para o assunto de uma maneira distorcida. As mudanças ocorridas no órgão, aparentemente em razão da posição contrária da antiga presidência à tal mineração na serra, chegam a ser incompreensíveis. Afinal, um instituto criado para proteger o patrimônio histórico e artístico dos mineiros jamais poderia concordar com sua depredação. É como se os cariocas concordassem com escavações no Morro do Corcovado e nas encostas do Pão de Açúcar ou com mineração nafloresta da Tijuca.





ARTE BRASILEIRA

variedade & vitalidade





Além de se impressionar com a qualidade, extensão e variedade de obras da “Coleção brasileira de Alberto e Priscila Freire”, quem foi à abertura da exposição, no CCBB-BH, na Praça da Liberdade, aplaudiu, também, a ótima disposição da colecionadora, mostrando vitalidade total aos 88 anos. Na parte da manhã, ela fez uma visita guiada para um seleto grupo convidado. Um privilégio ouvir da própria colecionadora as histórias das peças e como ela conseguiu reunir todo o grande acervo. Sempre no vaivém entre os convidados, manteve-se firme por horas a fio, recebendo cumprimentos dos inúmeros amigos. Alguns dos artistas presentes no vernissage, além de ver suas obras nas paredes, esclareciam detalhes sobre a produção criativa, relembrando momentos interessantes das artes plásticas em Minas. As mais de 180 peças da coleção expostas abrangem vários momentos das artes brasileiras, encerrando com as famosas peças de barro dos artistas do Vale do Jequitinhonha. Vale a pena conferir. A mostra ficará em exposição até 29 de agosto, dia em que Priscila completará 89 anos.





BIENAL

de arquitetura





A 13ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura está ocorrendo em diversos lugares da capital paulista, e vai até 17 de julho, reunindo artistas e convidados brasileiros e de Angola, França, Reino Unido, Nigéria e Burkina Faso, além de profissionais da arquitetura de todo o mundo. A Bienal é um dos eventos mais significativos para o debate do desenvolvimento crítico sobre a arquitetura e em 2022 discute "Travessias". Parte da programação reflete sobre a arquitetura na periferia.

CIDADE JUNINA

em Belo Horizonte





A NaSala inaugura a Cidade Junina, no dia 10, e garante muita festança no arraial até 31 de julho. Quem abre a programação é Elba Ramalho. O lançamento faz parte da plataforma de eventos culturais do grupo, iniciada com a Cidade de Natal, que recebeu mais de 35 mil pessoas no final do ano passado. A programação junina acontece no Mirante Beagá, e, além de atrações musicais de peso, contará com a maior roda-gigante da América Latina, com 36 metros de altura. A Cidade Junina receberá shows de grande porte, quadrilhas, brincadeiras típicas, contação de histórias, vários personagens moradores da cidade, oficinas para as crianças, diversas intervenções artísticas e até tirolesa. Vai ter barraca do beijo, correio elegante e casamento na roça. A gastronomia típica é uma atração à parte, e contará com barraquinhas tradicionais e restaurantes consagrados. Venda de ingressos pelo Sympla.

CHICO PINHEIRO

quase padre





Com Chico Pinheiro simbolizando a infindável onda de demissões de jornalistas antigos da Globo, muito gente se surpreendeu com o rapaz se dedicando à campanha contra a aporofobia (rejeição ao pobre ou morador de rua), ao lado do padre Julio Lancellotti, de São Paulo. Na verdade, seus amigos de BH (onde ele morou até se mudar para Sampa), lembram que aqui ele já desenvolveu várias campanhas sociais, principalmente ao lado do então arcebispo Dom Serafim Fernandes, de quem era grande amigo. Suas ligações com a Igreja Católica são tão fortes que, por pouco, não se tornou padre.

WINTOUR

o diabo veste nada





Sempre promovendo algo para manter a revista Vogue América no fuxico virtual (já que a edição impressa despencou), a sua editora, Anna Wintour, fez vista grossa e até estimulou o lançamento de sua biografia, logo após o Baile do Met, outra ação de marketing da publicação. Sem nenhuma revelação de peso sobre a moça em suas páginas, a curiosidade ficou por conta de encontrar mitos & mentiras sobre sua trajetória. Uma delas é que retirou modelos da capa para estampar mulheres relevantes nas suas edições. Na verdade, ela fez o contrário: trocou gente de peso por estrelas pop. Como o mundo está cada vez mais mulambembe, deu certo.





FESTIVAL

gastronomia e arte





O Palácio das Mangabeiras receberá a primeira edição do Figa – Festival de Gastronomia e Arte,

que ocorrerá de 16 a 18 de junho. Com o mote “Figa é gastronomia, é cultura, é sorte”,

o festival aposta na diversidade de sabores da cidade em um só lugar. Entre os chefs participantes estão Rubes Salfer, chef executivo do grupo D.O.M.; Jorge Ferreira; Sofia Marinho; Gabriella Guimarães e Guilherme Furtado; a confeiteira Elisa Dayrell; e o chef Raffaele Autorino. Nas artes, exposições e apresentações musicais. Sempre das 12h às 22h. Ingressos pelo Sympla.

CONCURSO

de fotografias





Com o tema “Sonhos”, o Prix Photo Aliança Francesa está com inscrições abertas tanto para profissionais quanto amadores. O primeiro colocado ganha uma viagem para a França, agenda de encontros profissionais, publicação do portfólio na revista francesa L’Oeil de la Photographie, além da exposição coletiva na Galeria da Aliança Francesa Botafogo com os três primeiros colocados. É possível se inscrever gratuitamente até 23 de junho no site www.prixphotoaf.com.br. Mais informaçõesno site www.aliancafran cesabh.com.br.

PROGRAMAÇÃO

cultural





O CCBB-BH recebe o Encontro do Violão Brasileiro, de 2 a 5 de junho. Idealizado e dirigido pelo violonista Thiago Delegado, o encontro faz um intercâmbio entre gerações. Entre os músicos estão Guinga, Gabriele Leite, Celso Moreira, Carlos Walter, Lucas Telles, Zé Paulo Becker e o duo Siqueira Lima.





lll





O musical "Céu estrelado" estreia no CCBB – BH e faz temporada de 9 a 12 de junho. O musical faz um resgate do cancioneiro popular brasileiro em uma história que reflete sobre o nosso lugar no mundo a partir de relações pessoais e sociais.





GASTRONOMIA

soft Minas





A referência da gastronomia como bem cultural mineiro, pelo visto, vai se fortalecer ainda mais nos próximos anos. É que vários ingredientes novos estão entrando nesta receita. Um deles é a invenção da poda dupla nos vinhedos do sul de Minas (com colheita invernal e não estival), que abriram um avanço na qualidade do vinho ali produzido. A 1ª Vititec (com lançamentos do produto) já está marcada para a cidade de Andradas, em novembro. E ainda temos o primeiro azeite extravirgem feito por aqui (cuja qualidade está superando a produção gaúcha), o café com variedades líderes no mundo, além do queijos artesanais conquistando o patamar internacional. Resumo da ópera: o sabor mineiro ficou mais completo – e refinado.





COFFEE SELFIE

retrato espumante





Para quem gosta de um cafezinho diferenciado neste tempo frio, as maquininhas do espresso estão fazendo milagres. Uma delas, importada da Coreia do Sul, ‘imprime’ qualquer figurinha desejada na espuma que coroa o líquido na xícara. Se for machiatto, fica melhor ainda. Mas, o fato novo é que a máquina faz uma selfie do freguês e a estampa nas espuminhas mais densas, quase um chantili. Além de aquecer, diverte a turma.

TÊNIS DA DISCÓRDIA

collab da concórdia





Há alguns dias, citamos aqui os horrores que estão fazendo com a outrora elegantésima Balenciaga. Claro, uma das referências disso é o par de tênis detonadíssimos e com borrões formando a logo da marca – uma antimoda. Pois, agora, ficou clara a razão do assunto: é que a grife fez collab com a Adidas, lançada na semana passada, mostrando uma linha de tênis com as duas assinaturas, desta vez algo palatável e, mais que isso, desejável. Pelo menos para os consumidores jovens. Como já repetimos inúmeras vezes, moda virou (apenas) gestão & marketing.

POR AÍ





O chef Kiki Ferrari está no comando do seu Estouro Gastrobar, bar e restaurante com estilo raiz, no Santa Efigênia, tudo com preço justo, fartura e apresentação criativa.

INVERNO

lançamento





Fernanda Thibau lançou a coleção de inverno da sua Alphorria na última terça-feira, com prestigiado desfile durante coquetel, na sua loja de Lourdes. A mãe e fundadora da marca, Edna Thibau, marcou presença, e o produtor Zeca Perdigão já estava anunciando que estão planejando várias novidades da marca, mas ainda estão guardando segredo.