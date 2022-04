Inauguração Mater Dei Salvador

Ana Maria Nunes, Mônica Moretzsohn, Patrícia Soutto Mayor, Sonia Tasca, Babi Vasconcelos e Vera Faria (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)

Já está marcada para o dia 1º de maio a inauguração do mais novo hospital da Rede Mater Dei de Saúde, o hospital de Salvador, na Bahia. O “filho caçula” fica em uma região privilegiada, e o projeto colocou todos os quartos com vista para o mar, o que já garante uma boa ajuda na recuperação do paciente. Os convites já foram expedidos, e a confirmação de presença, por uma questão de segurança, será até quarta-feira, 20 de abril. Haverá transmissão ao vivo no canal da Rede Mater Dei, no YouTube

CROSS-BORDER

moda sem fronteira





O susto que o e-commerce nacional de moda está levando com as plataformas chinesas Shopee e Shein, está mexendo com o mercado. Para se ter uma ideia do crescimento apenas dessas duas (sem contar a mega Alibaba), suas vendas por aqui superaram o que as nacionais do setor (tipo Renner e Riachuelo) venderam, juntas, no período. O gap que permite isso, é a importação das peças de vestuário feitas uma a uma, pois a lei permite a entrada (individual) de produtos até 50 dólares. Com isso, as plataformas cross-border (internacionais) não pagam um centavo de imposto. Um rombo estimado em 80 bilhões de reais nos cofres do governo. Dizem que uma Medida Provisória será baixada para corrigir o assunto.

Malu Lobato e Priscila Biagione (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)





MODA

Zara no altar





A poderosa rede de moda espanhola Zara, passa por verdadeiro inferno astral. Para começar, teve que fechar 500 lojas na Rússia, o país onde mais endereços possuía fora da Espanha. Depois, seu fundador Amancio Ortega, passou o bastão para a filha Marta. O fato causou mal-estar geral, pois dizem que a moça não é nada fácil de conviver, e bem inexperiente na administração. Agora, foi anunciada que a chinesa Shein foi avaliada em 100 bilhões de dólares, destronando a Zara c

omo a mais valorizada do circuito fashion.





PROJETO DE DANÇA

inscrições abertas





O Grupo Contemporâneo de Dança está recebendo inscrições para o projeto “Ocupação Move Concreto! Venda Nova”, que vai oferecer residência artística de formação e criação em videodança, ocupando o Centro Cultural Venda Nova. Além de Venda Nova, moradores de qualquer parte de Belo Horizonte podem se inscrever até o dia 22, preenchendo formulário online

disponível no link: forms.gle/HpT7B158X6myBXmV7 . O resultado será divulgado em maio. Serão selecionadas dez pessoas, maiores de 18 anos. Não é necessária formação específica.





CERVEJA

Museu em Campos do Jordão





Para os apaixonados pela loira gelada, uma boa opção de passeio é dar uma chegadinha em Campos do Jordão para conferir o recém-inaugurado Museu da Cerveja. Trata-se de uma exposição ao ar livre instalada no Parque da Cerveja, cercado por uma natureza exuberante, que conta a história da bebida alcoólica mais degustada pelos brasileiros desde a pré-história até os dias atuais.





HOSPITAL EVANGÉLICO

nova diretora





Cláudia Hermínia de Lima e Silva acaba de assumir a direção-geral do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. A profissional chega com projetos para aumentar a eficiência assistencial e operacional da instituição, com foco nas melhores práticas de gestão em saúde. Cláudia foi diretora-executiva do Comitê de Gestores em Saúde de Minas Gerais (COGESMIG) e professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Entre os projetos deste ano, ela destaca a reestruturação e provável ampliação do Bloco Cirúrgico do hospital, bem como a abertura de novos leitos de UTI, elevação da taxa de ocupação e do padrão da hotelaria da instituição, com foco nos apartamentos e enfermarias mais confortáveis.

PALESTRA

Academia Mineira de Letras





O escritor Domingos Guimaraens é o palestrante convidado para falar “Nos 120 anos do acadêmico João Alphonsus”. Como de costume, a Academia Mineira de Letras gravou a palestra e disponibilizará o video no seu canal do YouTube, dia 21, às 11h, quando as pessoas poderão conferir detalhes da vida e obra de um dos autores mineiros mais relevantes do último século. A palestra traz ao público um panorama da vida e da obra do escritor e acadêmico João Alphonsus. Domingos Guimaraens faz comentários sobre os principais contos e romances do acadêmico e sua relação com outros escritores fundamentais para o modernismo brasileiro como Carlos Drummond de Andrade, Mario de Andrade e Manuel Bandeira. Fala também sobre as conversas pessoais e literárias do acadêmico com o pai e poeta simbolista, Alphonsus de Guimaraens.

LUXO

parto com plateia





Os exageros da sociedade moderna em torno de alguns assuntos chega ao espanto. Acreditem que uma rede de hospitais instalou uma unidade de luxo, em São Paulo, (chamado Copa Star) onde a sala de partos tem lugar para plateia. Isso mesmo, com direito a garçom servindo bebidinhas & comidinhas aos familiares e amigos, enquanto a neo-maman traz seu novo rebento ao mundo. No outro lado da moeda, as mamães mais jovens, estão, cada vez mais, optando pelo parto domiciliar (como no tempo de nossas avós), com muita preparação antes.

TIRADENTES

inconfidências mineiras





É incrível, mas pura verdade. As medalhas da Inconfidência, normalmente entregues em cerimônias públicas, em Ouro Preto, no dia 21 de abril, neste ano estarão ‘ausentes’ da cerimônia. Simplesmente não houve quem cunhasse as peças a tempo. Uns dizem que o fornecedor oficial do governo mineiro no assunto, está com falta de insumos. Outros dizem que a questão é meramente política, pois os nós da política andam meio embolados por aqui. Afinal, seria constrangedor adversários trocando gentilezas com medalhadas em pleno ano eleitoral. Consta que as insígnias serão enviadas, posteriormente, para a residência do agraciado.

BILIONÁRIOS

brilho do oriente





Os altos e baixos provocados pela Covid e, agora, pela guerra da Ucrânia, acabaram

mexendo até com a lista de bilionários pelo mundo afora. Segundo o ranking da Forbes, o ano passado foi o que registrou menor número de novos bilionários no mundo, desde 2009. Advinha quem ‘salvou’ a situação, oferecendo novos ricaços à lista: os chineses. São ‘apenas’ 236 novos bem-sucedidos, sendo 62 da China. Mas bacana mesmo foram os dois jovens brasileiros (25\26 anos), que se aventuraram no Vale do Silicio e ficaram bilionários com uma fintech.

CAPIXABAS

riqueza invizivel





Se ainda faltava algo para mostrar que o vizinho estado do Esprito Santo anda numa boa, em termos econômicos, o carnaval fora de época na capital Vitória (semana passada) comprovou esse fato. A gente nem sabia, mas existe lá uma espécie de sambódromo, enorme, onde promovem carnaval animadíssimo. Outro sinalizador de que tudo vai bem, é a volta dos mineiros para as praias capixabas – agora com infraestrutura invejável (estradas com pistas duplas, comércio bom, acomodações confortáveis) e tudo que o turista quer. Sem contar que várias empresas mineiras foram para lá, fugindo da perseguição fiscal reinante por aqui, há longo tempo.

TINTURA

concurso internacional





A Alfaparf Milano lança o Next Color GenHAIRation, concurso internacional da marca para profissionais do setor. Os participantes devem criar uma nova mistura, não semelhante as já existentes nas atuais cartelas de cores. Para chegar ao resultado, a nuance deve ser realizada utilizando o mix de cores das linhas Evolution, Color Wear, Precious Nature, Pigments e Revolution. As inscrições devem ser feitas na página criada exclusivamente para o concurso, até 31 de julho. A final nacional será em novembro deste ano, com seis finalistas. A final mundial que escolherá a melhor criação da cor será decidida em maio de 2023 na Itália. O vencedor terá sua criação na cartela de cores da marca e participará do desenvolvimento da coleção da marca em 2023, conhecendo os bastidores e a prévia de todo processo criativo. Inscrições ncgcontest.alfaparfmilanopro.com/pt-pt/





FESTIVAL

colaborativo





Centro Universitário Newton Paiva recebe, dia 20, quarta-feira, a partir das 19h, uma série de atividades gratuitas que fazem parte do World Creativity Day 2022, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Trata-se de uma mobilização internacional de educadores, empreendedores, líderes empresariais e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas em torno da criatividade, inovação e sustentabilidade. As atrações serão gratuitas e abertas a todos os públicos. O evento acontece simultaneamente em 128 cidades de 19 países pelo mundo. São diversas palestras e oficinas pertencentes a quatro eixos temáticos: emoções, aprendizagem, sustentabilidade e diversidade. A Newton Paiva cederá o espaço do Fab LAB, seu laboratório de fabricação digital, para que quatro inspiradores, possam apresentar suas ideias, tanto na teoria quanto na prática, e assim, inspirar pessoas a fazerem também.





LOUIS VUITTON

show em maio





Marca francesa de luxo anuncia a apresentação da coleção Cruise 2023 por Nicolas Ghesquière, em 12 de maio, no Salk Institute em La Jolla, condado de San Diego, Califórnia. É mais um capítulo da jornada da maison, que apresenta a coleção Cruise em algumas das estruturas e cenários arquitetônicos mais notáveis do mundo, que refletem fontes genuínas de inspiração para o diretor artístico das coleções femininas. Concluído em 1965, o Salk Institute foi projetado pelo arquiteto estoniano Louis Kahn, em colaboração com o fundador, Dr. Jonas Salk, que desenvolveu a primeira vacina segura e eficaz contra a poliomielite. O Salk Institute é um tesouro da arquitetura moderna com seu design brutalista mesclando linhas arrojadas com uma escala intimista, proporcionando vistas deslumbrantes sob o Oceano Pacífico. Considerado um dos sítios arquitetônicos mais significativos dos Estados Unidos, o Salk Institute é cercado por dois edifícios de concreto espelhados, o pátio central é o ponto focal de um complexo que integra perfeitamente 29 instalações científicas com a natureza, o céu e o mar. A apresentação da coleção Cruise 2023 será transmitida ao vivo em louisvuitton.com e nas redes sociais oficiais da Maison.

JARDINS DO PALÀCIO

exposição Amilcar de Castro





O Palácio das Mangabeiras, que foi residência oficial dos governadores de Minas Gerais desde a década de 50 até o início da gestão do governador Romeu Zema, abre suas portas ao público como o Parque do Palácio. Os visitantes poderão usufruir dos jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx e da sede atribuída ao arquiteto Oscar Niemeyer. O espaço será aberto com uma exposição de obras de Amilcar de Castro, um dos maiores artistas mineiros de todos os tempos e um dos mais significativos da arte brasileira do século 20. Serão 20 esculturas de grande porte - entre quatro e sete toneladas - distribuídas em uma área de quatro mil metros quadrados nos jardins do Palácio. A data da abertura está prevista para quarta-feira, porém ainda não foi confirmada.

POR AÍ...





A idéia de Kruger de associar o ovo de Páscoa ao sabor de uma das suas cervejas, veio em boa hora. Cada vez mais, o mercado das geladinhas se abre para sabores mais adocicados e de coloração âmbar. A marca fez até um kit com ovos recheados com Krug cacau + cervejas para harmonizar com chocolate no almoço da Páscoa.





Quem agitará o circuito das artes & design, neste semestre, é a Josette Davis – cuja expô ‘Modernos Eternos’ vai inaugurar o imenso espaço do P7 Criativo (antiga sede do Bemge) na Praça Sete. O evento será em junho, com direito a mostrar ambientes variados e, também, as fases da comunicação em Minas – inclusive com acervo da antiga TV Itacolomy – pioneira no Estado. A lista de expositores é das mais bacanas, selecionada após o crivo fino dos promotores do evento.





O estilista Eduardo Amarante está a todo vapor. Ele acaba de fotografar sua nova coleção em homenagem a São Paulo, só que em Paris. Foi para a capital francesa com a Fernanda Motta, e fez cliques bacanésimos pelas pitorescas ruas da cidade. Ele agora prepara o lançamento de sua nova marca, a AMAR , que tem propostas mais casuais.





Enquanto todo mundo só fala na guerra da Ucrânia, a Fuliban vai mais longe e apoia o debate sobre a guerra que destrói o Iêmem – e que dura desde 2014. Um ciclo de palestras sobre o assunto busca de ajuda aos pobres daquele pequeno país. Pela Fuliban, convida o Frederico Aburachid.





A 8ª edição do Burn Experience Festival será dia 30 de abril, entre 13 e 20h, na Casa de Retiros São José, no bairro Dom Cabral. Evento open-bar e

open-food, com 30 estações de churrasco, e vários shows. Vendas pelo www.centraldoseventos.com.br ou pela loja física no Empório Santa Isabel. Mais informações no Instagram @burnexperience