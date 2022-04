Laboratórios investem em pesquisas para encontrar a cura para o mal de Parkinson (foto: Philippe Lopez/AFP )





Abril é marcado por datas cujo objetivo é de alertar a respeito do Parkinson: Dia Nacional do Parkinsoniano (4/4) e o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson (11/4). A condição degenerativa afeta os movimentos do corpo e, com o avanço ou diagnóstico tardio, pode atingir outros sistemas cerebrais. Não por acaso, Francisco Cardoso, que é o secretário internacional do Parkinson and Movement Disorder Society, clinica em Minas.









Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1% a 2% da população mundial, acima de 65 anos, pode desenvolver a doença. Já no Brasil, o Ministério da Saúde estima que mais de 200 mil pessoas sofram com a doença de Parkinson. De acordo com o neurologista, com o aumento da expectativa de vida da população, a quantidade de diagnosticados pode ser maior. O número de pacientes com doença de Parkinson subirá exponencialmente, podendo chegar a 600 mil em 2030.





As alterações que a doença provoca no sistema nervoso prejudicam a realização de diversas funções cerebrais e levam ao aparecimento de sintomas que, muitas vezes, chegam de forma sutil e podem não ser notados. Insônia, constipação, lentidão nos movimentos, perda auditiva, de olfato e de paladar e ansiedade podem ser os primeiros sinais do distúrbio.





O quadro evolui gradativamente com rigidez muscular, tremores e instabilidade postural. O diagnóstico precoce é importante para prevenir possíveis complicações, além de garantir uma resposta mais eficaz ao tratamento. Muitos pacientes demoram a procurar um profissional de saúde para avaliação dos sintomas. Em contrapartida, pode haver demora no diagnóstico final e, consequentemente, no tratamento específico, o que aumenta a incapacidade funcional provocada pela doença.





Apesar dos avanços científicos, ainda não há cura para a doença de Parkinson. Porém, com uma avaliação médica correta, é possível controlar os sintomas por meio de medicamentos e reabilitações alternativas, como fisioterapias, fonoaudiologia e acompanhamento nutricional.O tratamento da doença é multidisciplinar, sendo o apoio de cuidadores e dos familiares fundamental. Existe um amplo “arsenal” medicamentoso e as técnicas cirúrgicas para o controle da doença têm se modernizado, sendo uma importante ferramenta terapêutica.





Aliado às técnicas e aos tratamentos, o acesso às informações corretas ajuda na promoção de maior qualidade de vida. O portal Movimento Parkinson traz conteúdos informativos para pacientes, familiares, cuidadores e a todos que estão em contato com a doença. O site também auxilia com orientações na busca de terapias, profissionais, tratamentos corretos e dicas para o convívio com quem tem a condição.