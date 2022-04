UNICEF doação para crianças

As sócias Andréa Fragoso, Crislaine Silva e Raquel Pena (foto: Bárbara dutra)



A Havaianas é a primeira marca do Brasil a contribuir com a resposta global do Unicef para reduzir os impactos do conflito na vida das crianças ucranianas que fugiram do país. Foram US$ 150 mil que serão destinados para suporte dos Centros Ponto Azul (Blue Dots), que recebem crianças e famílias vulneráveis nas zonas de conflito. Neste mês, mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes saíram da Ucrânia, fugindo do conflito no país – média de 55 por minuto. Com as necessidades humanitárias se multiplicando rapidamente, o Unicef está trabalhando dia e noite para ampliar os programas vitais para crianças e famílias. A ajuda vai para serviços essenciais como saúde, educação, proteção, água e saneamento.

Hoje, será realizada a terceira edição do Gerais Fashion, evento promovido pela ACNModa – Associação dos Consultores de Negócios de Moda –, com a participação de cerca de 30 marcas mineiras da região do Prado. O desfile-live, com duração de duas horas, será no auditório da CDL-BH – Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, e terá transmissão pelo youtube e pelo instagram da associação. O objetivo é divulgar as novidades das coleções de inverno’2022 para lojistas do Brasil inteiro para fomentar as vendas da pronta entrega. À frente da ação estão o presidente Paulo Silva Lopes e as diretoras Priscila Valeska e Eliane Medina.

Ainda dá tempo de conferir a exposição “Imaginante de Minas, século 20”, que sai de cartaz hoje, no Memorial Vale, com entrada gratuita. Com curadoria de Júlio Martins e Maria Angélica Melendi, a mostra reúne mais de 30 artistas para traçar uma visão diversa das experiências em artes visuais desenvolvidas nas terras mineiras ao longo do século 20. O título se inspira em uma série de pinturas de Alberto da Veiga Guignard, marco importante, mas não único, da modernidade artística mineira, e aponta para desdobramentos improváveis nas poéticas dos artistas das décadas de 1960 a 1990.

O primeiro evento do ano da plataforma Fartura Gastronomia está marcado para 29 de abril a 1º de maio, das 10h às 17h, no Instituto Inhotim. O evento terá a presença dos cinco embaixadores gastronômicos do Itamaraty, um de cada região do país: Morena Leite, Janaina Rueda, Manu Buffara, Saulo Jennings e Paulo Machado. Com mediação de Claude Troisgros, eles se reúnem para discutir a internacionalização da gastronomia brasileira e, é claro, cozinhar. Ao final, será criado o Manifesto Maniba, que tem como propósito preservar e divulgar a gastronomia brasileira no mundo e será assinado por 200 chefs do país. Ainda terá a participação de chefs de Belo Horizonte e de Brumadinho em cozinhas ao vivo com chefs mineiros, como Juliana Duarte, Flávio Trombino, Caio Soter, Caetano Sobrinho, Henrique Gilberto, Cristóvão Laruça, André Paganini e Luiz Paulo Mairink; almoços; jantares, além de mercearia de produtores e apresentações artísticas. O evento será aberto ao público mediante acesso ao Inhotim e sujeito à lotação, de acordo com as normas vigentes do local. Mais informações no Instagram.com/FarturaBrasil.

Rafaela Nenjm e Joana Mourão (foto: Bárbara dutra)





A Kroton, detentora da Faculdade Pitágoras, fez parceria inédita com a Bodytech, uma das maiores redes de academia do país, para a cocriação de cursos e programas de estágios exclusivos para os alunos dos cursos de educação física. A novidade faz parte das ações do Núcleo Saúde e Bem-Estar, vertical de ensino recém-lançada que reúne 18 cursos na área da saúde. Com o acordo, os alunos do curso de educação física da Pitágoras passam a ter acesso aos conteúdos exclusivos na sua grade de disciplinas.

Nesta quinta-feira, 7, às 19h, terá Jantar Literário na Cozinha Santo Antônio com uma dupla muito especial: a chef Ju Duarte e a escritora Carla Madeira. Na verdade, este é um reencontro, já que as duas foram colegas de trabalho na agência Lápis Raro. O encontro é promovido pela Bora Experiências. Carla é a escritora que mais vendeu livros no Brasil em 2021. As duas vão colocar as palavras na panela. Carla conversa sobre os seus livros e Ju prepara um menu com três pratos, cada um deles com referência a um romance da autora. Terá as empadas de Aurora de “Tudo é Rio", o enigmático coq au vin de "Véspera" feito por Veneza e o bolo da reconciliação de Biá, com sabor laranja, de "A natureza da mordida". Opções vegetarianas também estão disponíveis. As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelo link boraexperiencias.com.br/cozinhasantoantonio ou pelo telefone (31) 93618-0875.

Na velocidade com que as informações agora são distribuídas, digeridas e esquecidas, muita coisa acaba consagrada como verdade – embora não o seja. Um caso interessante acaba de ser levantado por especialista sobre a TV aberta. Segundo ele, as técnicas de medição de audiência por contagem de pontos é uma falácia, já que o número de aparelhos ligados por cada ponto (em São Paulo) passou de 47,7 mil lares há 20 anos para 74,7 mil lares atualmente. Assim, a emissora que tinha 12 pontos há 20 anos e caiu para 7 pontos atualmente, praticamente manteve sua audiência consolidada. Nem aumentou, mas também não caiu. Para efeito de publicidade, é um enorme diferencial. Dizem que o Kantar-Ibope atualizará essa contagem.

O carnaval fora de época das escolas de samba do Rio e de São Paulo (em 22 e 23 de abril), acabou por revelar que as agremiações de samba paulistanas ultrapassaram as cariocas não apenas no luxo, mas também na infraestrutura. É que a prefeitura paulistana entregou às escolas de lá uma área de 64 mil metros quadrados (m²) para instalarem seus barracões (onde fazem as fantasias e montam os adereços), com uma média de 4,5 mil m2 para cada uma. Galpões novinhos em folha. No Rio, as centenárias escolas têm de se contentar com galpões velhos e reaproveitados na área portuária. Mas no ziriguidum, continuam imbatíveis.

Eliane Ramos, que foi presidente por seis anos da Associação Brasileira de RH – regional MG, acaba de assumir a presidência do Conselho Deliberativo da instituição, representando as 23 seccionais do Brasil. Eliane está há 31 anos como diretora regional da Predicitve Index no Brasil, representante exclusiva da plataforma PI, empresa multinacional, sediada em Boston , desde 1955. Ainda exerce a função como conselheira em empresas, na cadeira de comitê de pessoas.

O top model mineiro Pedro Soltz (@pedrosoltz) tem chamado a atenção do público e da crítica europeia. O rapaz mora em Zagrebe há seis anos, e alçou posto de favorito do "Ples Sa Zvjezdama", versão croata do famoso programa "Dancing with the stars". Na primeira semana da competição, conquistou o primeiro lugar no ranking dos 13 casais competidores, segundo voto popular. A performance pode ser vista em https://www.youtube.com/watchv?=XuVizaiivZM. Pedro foi descorbeto aos 15 anos, andando em um shopping de BH. Desde então, atuou em mais de 50 países e trabalhou para marcas prestigiadas, como Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Etro, Ermenegildo Zegna, Lacoste, Ferrari, Rolls Royce, Volvo, Gillette, Lavazza, Schwarzkopf, Garnier e L'Oréal, entre diversas outras.





Ainda sobre o carnaval extemporâneo 2022: muitas turmas estão se organizando para assistir às transmissões pela TV dos desfiles cariocas e paulistas. Algumas irão para barzinhos, outras se reunirão em casas de amigos e mesmo sítios – tal e qual acontece com as torcidas em dias de clássicos de futebol. E, para entrar no clima, já mandaram confeccionar fantasias, com direito a temas diferentes para cada noite em frente à telinha. E muitas canecas com moscow mule por perto. O clima de quaresma, definitivamente, já ficou para trás – mesmo antes da Páscoa.





Apesar do quiproquó em torno do bofetão em plena cerimônia do Oscar (na verdade, um murro bem certeiro), ainda deu para observar que o uso de joias caríssimas pelos marmanjos, no tapete vermelho, foi uma das poucas novidades fashion dignas de registro ali. Realmente, colocar pequenos colares de diamantes sob o colarinho, camafeus de rubi na pala do smoking, enroscar pendentifs de pérolas na gravata resultaram em algo interessante. Até o inflamado Will Smith apareceu com prendedor de gravata de brilhantes, impecável no estilo e na coragem para defender a esposa da piada de mau gosto.





Pequeno detalhe no comércio hortifrúti, o tamanho-padrão dos produtos leva para o lixo toneladas daqueles não encaixados na estética varejista. Um exemplo do desperdício era a berinjela: todas com menos de 17cm saíam do páreo. Pois uma empresa de foodtech (leia-se startup atuando no setor alimentício) aproveitou esse gap e passou a oferecer esse descarte a preços mais baixos. O sucesso foi tanto que a berinjela cresceu e, agora, teve aporte de R$ 24 milhões. Uma outra startup com filosofia parecida, só que com frutas imperfeitas, também é sucesso.

O bazar promovido por Mary Arantes vai contar com a participação do projeto que reúne mulheres de Lavras Novas para bordar. Lavras Novas é um pequeno distrito de Ouro Preto onde a base da economia se resumia a balaios de taquara feitos pelos homens e trabalho numa lavoura de chá pelas mulheres.Quando podiam, as mulheres faziam suas roupas e bordavam. Com a chegada da luz elétrica e do turismo, elas, na sua maioria idosas, ficaram relegadas a segundo plano. Há 6 anos, a artista Silvana Machado Coelho resolveu reunir essas mulheres para que pudessem bordar, encontrar as amigas e recuperar as habilidades com as agulhas e a autoestima.Com o tempo, resolveram unir duas tradições locais: os balaios de taquara e os bordados. Hoje, temos um produto típico e original que gera renda e alegria. As doninhas de Lavras Novas receberam o título de Patrimônio Imaterial de Ouro Preto. São vencedoras do prêmio do Ministério da Cultura de artes populares Edição Leandro Gomes de Barros. Têm trabalhos publicados no catálogo de artesanato do Sebrae edição 2020 e também na revista número 8 edição do Instituto Urdume sobre mapeamento da arte têxtil da América Latina.

Os debates em torno da moda mineira retomam seu curso através das entidades que atendem ao comércio e indústria. Nesta semana, a CDL/BH realizou o seminário ‘Avançar Minas – APLs de vestuário’, com palestras virtuais e presenciais. O curioso é que essa experiência já é feita no interior, mas ainda é inédita na capital. Um programa estadual vai ampliar o assunto.





Com resultados altamente positivos na última temporada, a grife RS/Regina Salomão inicia o segundo trimestre do ano com muitas novidades. Uma delas é ampliação da loja em São Paulo, para atender à expansão dos negócios ali. À frente do projeto, Cristina Salomão e André Freire.