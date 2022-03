Empresário mineiro, mais do que ousado, lança coleção em Paris

Alexandre Birman apresentou a coleção Fall 22 no Hotel Ritz, na capital francesa (foto: Arezzo&Co/Divulgação)

Alexandre Birman não brinca mesmo em serviço. Desde que assumiu o destino da Arezzo, criada por seu pai e seu tio, só fez mostrar o que pode – e o que consegue. Criou inúmeras grifes que vão da sandalinha até os suntuosos escarpins que toda mulher sonha em possuir e manda ver. Leva o que cria para o mundo ver. A coleção Fall 22 acaba de ser lançada no sofisticado Hotel Ritz de Paris.





Para badalar ainda mais o lançamento, convidou clientes famosos, buyers das principais multimarcas globais, imprensa e amigos para a apresentação durante a Paris Fashion Week. Tendo como ponto de inspiração a mulher contemporânea, que se encontra em constante movimentação, a coleção Fall 22 propõe modelos elegantes, clássicos e femininos, feitos para acompanhar a mulher do dia à noite. Com uma variedade de novos materiais e modelos, a nova coleção explora o legado dos códigos clássicos da marca, em conjunto com novas construções.





Com o intuito de revisitar o icônico Clarita knot em novas versões, atualizando o código clássico da marca, a entrada apelidada de “Clarita Tales” representa a feminilidade do icônico laço Clarita, revisitando o DNA da marca em novos cabedais, construções e silhuetas, trazendo um novo apelo ao clássico.



Destaque para o “Assymetric Clarita pump”, um escarpin de bico fino com salto arquitetônico, que ressignifica o modelo essencial para o guarda-roupa feminino. A entrada também conta com a presença de loafers, como o “Maxi Clarita loafer”, que possui um maxilaço clarita adornando o modelo de sapato, que provém do vestuário masculino, dando um toque feminino ao modelo preppy.





Em “Elevated bohemian”, Alexandre Birman propõe, através de um rebuscado trabalho handmade aplicado ao couro, trazer uma nova visão do visual Boho. Em uma fusão de texturas e materiais, é proposta um novo olhar a modelos clássicos, como o scarpin “Ruth”, que é ornado por um rico trabalho de tressê em couro nas tiras que abraçam os tornozelos, feito a mão por artesãs por seis horas, garantindo um visual elegante e moderno. O clássico modelo de bota “Myra”, conhecido por seu bico fino, volta em versão com um suntuoso trabalho de tressê em couro que envolve todo o modelo.





Pensando no ambiente urbano em que a mulher Alexandre Birman se insere, a marca propõe dois olhares para a vida na metrópole. Em “City journey”, são apresentados modelos com toque utilitário, como os modelos com sola tratorada, que garantem um visual moderno e funcional, perfeito para um giro urbano. Destaque para a “Clarita lug sole bootie platform”, uma ankle boot de meia plataforma feita em couro Nappa com o tradicional laço clarita no seu cabedal, trazendo o equilíbrio entre códigos utilitários atrelados ao visual feminino. Em “Posh city”, são apresentados modelos feitos em materiais luxuosos, luxuosos detalhes e ricas texturas. Destaque para o uso do tweed, que é ornado em perfeita harmonia com o suede.





O quarto pilar, apelidado de “Sleek sIIhouettes”, traz como elemento de inspiração um estudo sobre os shapes de modelos clássicos, utilizando novos materiais e texturas para trazer um novo olhar a estes. As plataformas são onipresentes nesta entrada, com destaque para os pumps mary jane, apelidado de “Vita platform”.