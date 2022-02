Fica constrangido por suar excessivamente? Saiba como tratar o problema

Pessoas que sofrem de hiperidrose suam de forma excessiva até mesmo em repouso (foto: Pixabay/DIVULGAÇÃO)

Essa infernal pandemia que acabou com nosso sossego, porque ninguém sabe realmente como é que ela aparece, tem sintomas que são terríveis. Por exemplo, em toda minha vida, tenho crises de tosse ou espirros na parte da manhã, tão logo tomo meu café. Quem não sabe disso, pensa logo que estou de COVID. É claro que não estou, mas não podia ser? Ninguém sabe. Essa infernal pandemia que acabou com nosso sossego, porque ninguém sabe realmente como é que ela aparece, tem sintomas que são terríveis. Por exemplo, em toda minha vida, tenho crises de tosse ou espirros na parte da manhã, tão logo tomo meu café. Quem não sabe disso, pensa logo que estou de COVID. É claro que não estou, mas não podia ser? Ninguém sabe.





Outra tentação é esse calor que estamos sentindo em um verão que nem de longe parece verão. Parece mais dilúvio, nem Noé enfrentou tanta água – e tantos trovões. Alguns deles parece que estão jogando a casa abaixo, não dá para encarar sem levar o maior susto. E o suor provocado pelas altas temperaturas – que são também passageiras? Não sei o que anda acontecendo por aí, mas, de vez em quando, o calor some e bato queixo de frio. Acho que tudo isso é provocação demais. Onde é mesmo que vamos parar?





Nos dias quentes de verão, após a prática de atividade física ou mesmo em situações emocionais, a transpiração ganha a cena. O suor é uma reação importante do organismo para manter o controle de temperatura do corpo. No entanto, esse mecanismo pode ter um comportamento amplificado para quem sofre com a hiperidrose. Segundo a dermatologista Isis Veronez Minami, os pacientes que convivem com o quadro suam de forma excessiva até mesmo em repouso. Uma das condições que definem isso é o hiperfuncionamento das glândulas sudoríparas – quadro que pode começar já aos primeiros sinais da adolescência e ser classificado como hiperidrose primária. Mas há outras causas para o excesso de suor, como uso de medicações ou o efeito de condições patológicas como a menopausa, infecções ou tumores. Nesses casos, a hiperidrose é do tipo secundária.





Apesar dos diferentes agentes desencadeantes do efeito, uma coisa é certa: a estação mais quente do ano é um momento difícil para os pacientes que convivem com o quadro. A dermatologista explica que, apesar de não existir cura, alguns hábitos e tratamentos são eficientes em amenizar os desconfortos causados pela transpiração abundante. “Nem sempre há como evitar a exposição às altas temperaturas, mas pode-se optar por roupas de tecidos naturais, procurar ambientes mais frescos e arejados, evitar ficar ao sol e até mesmo entender os fatores que pioram a condição, como o estresse, por exemplo, para evitar a situação”, comenta a médica.





Além da atenção às causas que desencadeiam o quadro, há diferentes tipos de tratamento para a condição, que variam conforme a intensidade do problema. Entre as alternativas medicamentosas, há loções antitranspirantes, medicações para consumo por via oral ou injetável – como no caso da toxina botulínica – ou até mesmo a opção cirúrgica. “Há uma gama grande de possibilidades capazes de amenizar esse desconforto, que pode causar em algumas pessoas constrangimento e ansiedade”, diz.





Alguns pacientes com hiperidrose podem sofrer com outra condição, a bromidrose – ou o mau cheiro causado pela colonização de bactérias nos locais de maior produção de suor. “É comum existir essa associação. Esse é um motivo de queixa muito ouvido em consultório. Mas é importante reforçar que esse é um quadro que pode ser facilmente solucionado. Muitas vezes, conseguimos melhorar a bromidrose mesmo com a pessoa mantendo a hiperidrose. Em outros casos, ambos os quadros são amenizados”, conclui.





Um dos tipos de transpiração mais incômoda é a que aparece sem quê nem porquê. Você está com temperatura normal – dormindo, por exemplo, e de repente acorda totalmente molhado de um suor noturno que não tem explicação. Esse tipo de transpiração noturna abundante, em que a movimentação é mínima, os cuidados são tomados para não sentir frio e nem calor vem de onde? Tenho dúvidas e ainda não consegui descobrir como é que isso acontecer. Se descobrir, conto aqui.