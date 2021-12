Sucesso nacional happy feet em sampa

A banda Happy Feet Jazz Band (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







Aquela história de ser difícil destacar-se em São Paulo está perdendo pontos. A banda Happy Feet Jazz Band, de Marcelo Costa, acaba de ser contratada para apresentar-se no réveillon do Fasano. Só quem conhece o requinte e a exclusividade do local, que recebe a melhor sociedade paulista para comemorar a última noite do ano, é que avalia o que esse convite representa. Os paulistas estão aceitando, em alto padrão, o valor de uma banda de jazz mineira.

ANIVERSÁRIO

Em clima intimista – por causa dos últimos desdobramentos referentes à descoberta da variante Ômicron no país –, o pianista, compositor e maestro Wagner Tiso celebrou seus 76 anos, domingo passado, no Rio de Janeiro. O encontro foi na casa dos advogados mineiros Eduardo Maneira e Rosara de Oliveira Maneira, sobrinha e afilhada do saudoso embaixador do Brasil em Portugal José Aparecido de Oliveira. Ao lado do embaixador, com quem trabalhou muitos anos, Rosara aprendeu e foi fortemente influenciada por ele na arte de receber e fazer amigos. O bufê escolhido foi comida árabe e de frutos do mar. Tiso é um dos fundadores do Clube da Esquina, junto com o amigo Milton Nascimento. Passaram por lá, o casal Eliana e Chico Caruso, o advogado Técio Lins e Silva, a jornalista mineira e atriz Arlete Heringer, o empresário Júlio Piña e a produtora do maestro, Mariana Lisboa. Emocionado, Wagner disse que agora vai se dedicar às comemorações dos 50 anos de lançamento do antológico disco "Clube da Esquina I". Estão previstos shows, concertos, a publicação de um songbook físico e virtual, onde o público terá acesso a todas as partituras

canções inéditas.





GALO CAMPEÃO

Este ano, o Atlético ganhou a Tríplice Coroa e os atleticanos estão em merecida euforia. Na quinta-feira, o empresário Rodrigo Ferraz saiu às 5h e foi a pé pela rodovia 040 até Congonhas, mais precisamente à Igreja do Pires, realizando um sonho do saudoso técnico Telê Santana. A caminhada foi até cerca de 1 hora da madrugada. Estava usando uma camisa do time e foi muito cumprimentado por todo o caminho. Os amigos criaram o instagram @digof.ferraz no qual registraram toda

essa aventura.





LABORATÓRIO

Na última segunda-feira, o Grupo Pardini lançou uma nova marca de atendimento em análises clínicas em Belo Horizonte. Com o nome Labclass Hermes Pardini, utilizará a estrutura do Laboratório Humberto Abrão, adquirido pelo grupo há quatro anos, e que conta com cinco unidades em regiões estratégicas da capital, além do serviço de atendimento domiciliar. A nova marca consolida o atendimento Premium do grupo. Nos últimos anos, mais de R$ 40 milhões foram destinados a esse projeto, começando com a própria aquisição do Humberto Abrão. O grupo pretende expandir o modelo de negócio baseado em atendimento e hotelaria para outras regiões de Belo Horizonte e outras cidades.





PRÊMIO IMPA

As revistas Piauí e Galileu foram as grandes vencedoras da 4ª edição do Prêmio IMPA de Jornalismo, em 2021. A reportagem "Feira livre de Covid/O paciente zero", da jornalista Camille Lichotti e publicada na Piauí, foi escolhida a melhor publicação na categoria Matemática. Na categoria Divulgação científica, a matéria "Espaço: Terra de ninguém", escrita por Marília Marasciulo em parceria com Luiza Monteiro, Flávia Hashimoto e Leandro Lassmar, e veiculada na Galileu foi selecionada para a primeira colocação. O concurso teve 137 trabalhos inscritos de 12 estados e do Distrito Federal.

CONCERTO

Hoje, a cantora lírica mineira Sylvia Klein faz um concerto com o pianista Wagner Sander, às 20h, na Casa de Cultura Maestro Dungas, em Itabirito, dentro do evento Natal de Luz, da Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura daquela cidade. Sylvia mora há anos em Berlim, mas veio passar uns dias na cidade para ver a família, e retorna na segunda, porque cantará nos concertos de Natal na Alemanha. O concerto "Amor em lágrimas” traz canções brasileiras. A produção e direção são de Andréa Dário. O competente Alexander Dário assina o figurino. Sylvia usará um modelo da Apartamento 03 e Wagner uma produção da SR Estilo.





Por falar em Sylvia, o seu bazar A Poderosa Chiffon foi um grande sucesso, com variedade de produtos e várias performances artísticas, inclusive apresentação espetacular da cantora, que agora é raridade por aqui.









PRÊMIOS

O Instituto Algar, responsável por gerir o investimento social privado do grupo, venceu o Prêmio Voluntariado Transformador, uma iniciativa do Atados, Centro Mineiro de Voluntariado Transformador – Minas Voluntários e a Fundamig, na categoria Voluntariado corporativo. O Instituto também recebeu o Prêmio VOL, realizado pelo grupo Dadivar, pelas melhores práticas na Gestão de Voluntariado em empresas.





MELHORES ONGS

A Santa Casa BH foi eleita, pelo quinto ano consecutivo, como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil. O prêmio, promovido pelo Instituto O Mundo que Queremos, Instituto Doar e pelo Ambev VOA, é o maior reconhecimento do terceiro setor no país e reforça a transparência e as boas práticas de gestão do maior hospital filantrópico 100% SUS de Minas Gerais. Para selecionar as 100 melhores ONGs, são analisados cinco grandes temas: Causa e estratégia de atuação, Representação e responsabilidade, Gestão e planejamento, Estratégia de financiamento e Comunicação e prestação de contas.





PROJETO NATAL

O Memorial Minas Gerais Vale realiza, até o dia 22, o projeto Fachada Digital, que são performances audiovisuais que incluem iluminação na fachada, trilha sonora e apresentação de Djs. A direção artística é de Rafael Cançado (Homem Gaiola – Darklight Studios) e trilha sonora exclusiva do músico Kiko Klaus. O trabalho remete o público à ancestralidade, com grafismos e trilha que instigam a busca da nossa essência pela natureza. A atração é sempre das 18h às 22h. Em paralelo a essa exibição, ocorre, também, uma ação presencial na escadaria externa do Memorial, com Djs convidados.

VALE A PENA

A Academia Mineira de Letras fez uma entrevista, na última quinta-feira, com Paloma Amado, filha de Jorge Amado. O programa foi para homenagear o escritor nos 20 anos de sua morte. O bate-papo com o presidente da Academia, o jornalista Rogério Faria Tavares, foi pra lá de agradável e rico em informação. Paloma compartilhou informações valiosas sobre sua vida com o pai. Ao longo da conversa, a escritora falou sobre o trabalho da Fundação Casa de Jorge Amado, em Salvador, e sobre vários de seus livros, como "A comida baiana de Jorge Amado" e "As frutas de Jorge Amado", ambos resultantes de minuciosa pesquisa realizada pela autora nos romances de Jorge. Paloma também comentou o livro que ela, a mãe e o irmão João escreveram logo depois do falecimento de Jorge, em 2001, "Jorge Amado – um baiano romântico e sensual", além de revelar o processo de produção de outro volume valioso, o das cartas trocadas entre Jorge e o escritor português José Saramago. O vídeo está disponível no canal de YouTube da AML, e vale a pena ser visto.









ANASTASIA

O que seria óbvio para qualquer um, no circuito político acabou virando cavalo de batalha no Senado – felizmente, com o bom senso prevalecendo. Estamos falando da escolha do senador Antônio Anastasia para o Tribunal de Contas da União. Professor e jurista brilhante, portanto pessoa talhada para essa função, cuja competência é indiscutível, portador de reconhecida experiência política e de um vasto currículo recheado por predicados nesse mesmo naipe. Mesmo assim, em razão do momento de ebulição política, seus apoiadores tiveram que atuar com determinação e garantir a vitória esmagadora (52 votos) sobre os outros dois postulantes. No final, seu prestígio pessoal, sua boa convivência no setor e a sua solidez de caráter contaram, decisivamente, nesse belo resultado. Merecido.

BRASA

Depois que o chef carioca Felipe Bronze criou uma série na TV assando vários alimentos sobre a brasa, parece que a mania se alastrou como rastilho de pólvora. Já falamos aqui sobre a ‘chef de fogo’ , uma profissional assadeira de carnes, do interior de São Paulo, fazendo sucesso com seu boi no rolete – vale dizer, sobre a fogueira. Sem contar o tradicional fogo de chão dos gaúchos. E, nos restaurantes, legumes sapecados na brasa viraram prato comum – e saudável. Curiosamente, agora abriram no BH Shopping o Fogo de Chão de Minas, da Wals, que deve ser uma beleza. Com tanta energia saindo das chamas, um laboratório criou até o ‘fogo felino’ – um chá com efeitos afrodisíacos. Haja carvão para queimar.





AMIGO-OCULTO

O fim de ano chega e, com ele, as inevitáveis festinhas do amigo-oculto. É verdade que a pandemia ainda ronda a paz de todo mundo, mas os mais animados da firma resolveram o assunto com um aplicativo em que o colega descarta os ‘amigos’ que detesta, entre três nomes oferecidos pelo algoritmo. Tudo bem sigiloso, garantindo que a ‘amizade corporativa’ seja mantida, a festa corra em clima de confraternização não tão forçada (como antigamente) e o constrangimento de receber ou oferecer presente a quem não se tem simpatia acabe de vez. Uma camuflagem perfeita.





MODA 2022

A expansão da cepa Ômicron em países da Europa trouxe de volta os cuidados mais sérios com a COVID-19 e está mexendo com o calendário de lançamentos de moda programados, por lá, para o mês de janeiro. Nesse período, geralmente, são feitas as propostas de moda masculina. A maioria das marcas já transferiu para fevereiro, e até março, coincidindo com os lançamentos femininos. Por aqui, as coisas continuam como o previsto e as feiras programadas para janeiro (como a Couromoda) e os salões de março (com o inverno 2022) sendo divulgados normalmente. Vamos torcer para que a terceira dose de vacina garanta tudo isso.

PAPA FRANCISCO

Parece que a Igreja Católica resolveu reagir diante da notória campanha mundial, em curso crescente, para solapar sua credibilidade. A saber: ao retornar de sua recente viagem à Grécia e Chipre, o papa Francisco foi curto e direto ao responder sobre acusações ao arcebispo de Paris sobre alegados abusos. Disse o pontífice que pecados como o orgulho e o ódio são mais graves que os carnais, acrescentando ainda que os abusos de 70 anos atrás e o acobertamento da época não podem ser julgados sob a ótica atual.

BOVESPA

O espírito brincalhão do brasileiro não deixa passar nada em branco. A mais recente piada foi a instalação de uma vaca magra, porém dourada, em frente ao prédio da Bolsa de Valores de São Paulo – substituindo o touro dourado, retirado por determinação legal. Como essa estátua representava a força e a agressividade do capitalismo, copiando a que existe na Bolsa de Nova York, em Wall Street, e o local ficou vazio, resolveram colocar uma estátua de uma vaquinha faminta e esquelética ali – simbolizando nossa dura realidade. Uma resposta bem-humorada e inteligente à ridícula ideia de tentar replicar um símbolo do robusto financeiro americano no coração fraco e combalido da economia tupiniquim.

Para começar a circulada por aí em alto-astral: a Abrasce (que reúne os principais shopping centers do país) abriu, neste ano, mais de 1.200 novas lojas – número bem acima do ano passado, que ficou em pouco mais de 900 unidades.





A Fumec formou sua 31ª turma de moda, depois de contornar o período da COVID-19 com aulas híbridas (virtual e presencial). Consta, por isso mesmo, que essa turma de 2021 ampliou seus horizontes e buscou inspiração para os testes da banca final em temas como a China, mundo hípico e outros.





O circuito da moda se movimenta para lançar o inverno 2022, em março próximo. Entre os salões programados para aquele mês, estão o BH-à-Porter (7 a 11), com os lançamentos em pronta entrega, e o Casamoda (em São Paulo), entre os dias 23 e 25.





O CCBB-BH lança sua próxima exposição principal dia 22, com obras contando a trajetória de Ariano Suassuna. A mostra “Movimento Armorial 50 anos” consiste em um grande encontro musical e literário, que conduzirá o público pelo eclético universo do Movimento Armorial.





Paula Geo e Tatiana Andrade fizeram mais

uma edição da sua Casa B. Este ano, o local chamou a atenção: a casa de Nenen Gutierrez, na Cidade Jardim, que foi cedida pelas filhas,

Ângela e Cristiana.