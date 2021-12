"Casa Gucci" filme fashion furacão

Claudinha Sabino, Lilian Tunes, Diiza Alkmim e Laura Neiva (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A PRESS)



O fuxico fashion da semana é o filme “Casa Gucci”, onde é dramatizado o assassinato de Maurizio Gucci pela esposa, Patrizia. Com elenco de peso, a começar por Lady Gaga e Al Pacino, recebeu criticas e elogios em proporções idênticas. A própria família Gucci (que não é mais dona da marca) detestou e vai processar o diretor Ridley Scott, nome respeitado no cinema mundial. O estilista Tom Ford (que realmente mudou os rumos da grife para melhor) disse que não foi nomeado para a empresa pelo assassinato, como mostra o filme. Sobrou até para o Brasil, com uma amante do Maurizio relembrando seus tempos de Ipanema, com direito a Stan Getz tocando bossa-nova ao fundo. Para muita gente, o maior defeito do filme é ser longo demais (2h40min). Como entretenimento ou para quem quer um pouco de informação sobre o mundo da moda, é ótima pedida.

AMIGOS

do coração





Rodrigo Ferraz abriu sua casa na Cidade Jardim, semana passada, para um jantar para poucos e queridos amigos. O encontro foi para celebrar a recuperação da querida Cláudia Mourão, depois da COVID que a deixou com limitações. Já está 100%. Aproveitou a oportunidade para mostrar a nova residência. Rodrigo comprou a casa que era de seus pais, Ângela e Amadeu Ferraz, fez uma reforma respeitando a integridade arquitetônica, e conseguiu modernizá-la na medida certa, trazendo mais conforto, sem perder o estilo antigo. Tudo foi preparado pela cozinheira que está na família há 55 anos. Não precisa dizer que estava divino. Destaque para a empada e o patê de foie gras, receitas escondidas a sete chaves. A sobremesa foi um pout porri de doces mineiros, todos diretos de Carmo do Rio Claro. Encontro dos mais animados, bate-papo superagradável que se estendeu até o início da madrugada. Além do anfitrião e da homenageada estavam Antônio Anastasia, Ângela Gutierrez, Maria

Virgínea Barbosa e Isabela Teixeira da Costa.

Iorane Rabello, Cláudia Fagundes e Christine Boerger (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





JANTAR

Clube da Joia





Joia Senedese marcou para quinta-feira (9/12), às 20h, o último encontro do ano do seu Cube da Joia, que ficou parado por causa da pandemia. O clube é um encontro de amigas, sempre em um restaurante agradável, com música ao vivo e bate-papo descontraído, com uma profissional competente, sobre algum tema de interesse. A convidada especial de quinta é a psicanalista Regina Teixeira da Costa, que escreve aos domingos no caderno EM Cultura a coluna Em Dia com a Psicanálise. O tema será a força desconhecida da mulher. O jantar será no Villa Celimontana Ristorante, em Lourdes.

Bebela e Victor Vasconcellos, que faz aniversário hoje (foto: Eugênio Gurgel/Esp EM D.A Press)





FESTA DE NATAL

encontro de amigas





Na última terça-feira, um grupo de amigas se reuniu para brindar o Natal, na casa de Adriana Vasconcelos Oliveira, no Village Terrace. A escolha da data foi para deixar dezembro liberado para o excesso de compromissos naturais dessa época do ano, principalmente depois de tanto tempo sem poder se reunir. A confraternização foi animada, com música ao vivo, e nem as pancadas de chuva atrapalharam o pique das convidadas, que dançaram muito. Todas de vermelho e branco, no clima natalino. Encerrando a noite, um divertido amigo-oculto. Entre as presenças estavam Naty Vasconcelos, Andrea Dayrell, Lucinha Guedes, Gisah Gonzaga, Tânia Salles, Carla Pimentel, Alba Coelho, Mirele Castro Veado, Valéria Junqueira, Patrícia Duque, Carla Machado, Cleinha Gontijo, Vera Comini, Gabi Junqueira, Lais Albergaria, Regina Rohlfs, Sandra Botrel, Marina Diniz, Amanda Rohlfs Oliveira, Denise Diniz, Vania Myrrha, Luisa Carnevali, Sibele Peres Chagas e Evely Pampolini.





CONTRA A CRISE

expansão





Na contramão da economia nacional, a Reserva, marca do grupo AR&Co, está terminando de executar seu plano de expansão por todo o Brasil. Entre franqueados e lojas próprias, completará 29 novas unidades só no segundo semestre de 2021. Em dezembro, inaugura lojas em Jundiaí, Belo Horizonte, Campina Grande e Belém. A Reserva é a única empresa brasileira no ranking das mais inovadoras do mundo, de acordo com a revista Fast Company. A marca também carrega três importantes selos:

Empresa B, ABVTEX eCapitalismo Consciente.

CARTÕES DE LUZ

Marias Bonitas





O Grupo Marias Bonitas de Lourdes lançou mais uma campanha beneficente, desta vez, voltada para o Natal. Trata-se da venda de cartões de Natal. Intitulada Cartões de Luz, na compra de um kit exclusivo de 12 cartões postais, a pessoa dá de presente uma cesta de alimentação para uma família carente que é cadastrada, por assistentes sociais, pela Comunidade Viva sem Fome. O comprador ainda concorre, por sorteio, a uma cafeteira Touch da 3 Corações.





11º Prêmio IESS

palestra internacional





As inscrições para a cerimônia presencial do 11º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar estão abertas. O evento será nesta quarta-feira (8/12), das 9h às 12h30, no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, e terá transmissão on-line simultânea. A premiação contará com palestra de um dos maiores especialistas em saúde do mundo, Nicolaas Pronk, presidente do HealthPartners Institute e professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard (EUA). O convidado fará dissertação sobre a importância de gestores e beneficiários de planos de saúde cuidarem da própria saúde e usarem os serviços de forma inteligente.





FESTIVAL DA CANÇÃO

mineira é bicampeã





Pelo segundo ano consecutivo, a cantora Nath Rodrigues, representante de Minas Gerais, ganha o Festival da Canção Aliança Francesa. O prêmio foi uma viagem para Paris, a ser feita em 2022. Ela competiu com mais seis finalistas interpretando a música “Jean qui rit, Jean qui pleure”, de Riff Cohen e Patricia Cohen. Em 2º lugar ficou Maíra Garrido, do Rio de Janeiro, e em 3º lugar, Thaïs Morell, de Curitiba,





STREET ART

escritores de rua





O grafiti ajuda a transformar o cenário pesado e triste das metrópoles e seus muros de concreto em algo mais humano, vivo e quente. Uma exposição vai mostrar, em uma galeria, um pouco do que é produzido em Belo Horizonte. Com obras figurativas, abstratas, letras e símbolos, os estilos e a maneira como são confeccionadas guiaram o produtor cultural e curador Manoel Hagen na seleção dos 10 artistas que integram a mostra Street Art – Escritores de Rua 2, em cartaz no Ataíde Ócios & Ofícios Espaço Cultural, na Cidade Nova. São eles: Caio Ronin, Estevão Campos, Gabriel Dias, Lax Ayala, MA3, Mr.Towch, Nadu Soares, Shit, Sodac e Tsade. Na abertura do evento, live painting com

o jovem Kesp Oner e um flash day tattoo, Djs tocando hip-hop e rap e apresentação de um grupo de BBOYS no palco. Abertura dia 11, das 11 às 18h.





POR AÍ...





O circuito dos bazares natalinos, em dezembro, começou animado neste ano. Na semana passada, a agenda registrou o Bazar das Indústrias de Moda e, também, o Garden Meet, que teve, entre outros, Debora Germani, Liana Fernandes, Cellso Afonso, Carlos Penna e Paula Bahia. Como se vê, uma turma de peso na moda mineira.

ESCADARIA

restaurada





A escadaria interna do Memorial Vale, na Praça da Liberdade, está totalmente restaurada. A escada é em estilo art nouveau e foi importada da Bélgica, trazida desmontada para o Brasil durante a construção da Praça da Liberdade, entre 1895 e 1897.





NOVA GALERIA

virtual





Artistas brasileiros e britânicos lançam galeria virtual através do programa Pontes, de residência artística, com jovens dos dois países. A exposição já pode ser visitada de maneira interativa. Os brasileiros contemplados foram os participantes do Centro Cultural Lá da Favelinha, no Aglomerado da Serra. Para acessar é só entrar no endereço www.hub.link/cCUZCDP.





INAUGURAÇÃO

primeira loja





Para marcar um novo momento em sua trajetória e se aproximar ainda mais de seus clientes, Lorena Lage, proprietária, criadora e estilista da Lore, vai inaugurar, dia 10, sua primeira loja física, no Bairro Vila da Serra. O projeto é do competente e inovador arquiteto Sérgio Viana, que criou uma identidade visual única e contemporânea.





CONGRESSO

gestão de pessoas





Está confirmado para 19 de fevereiro de 2022 o 9º Congresso Brasileiro de Liderança e Gestão de Pessoas. Entre os palestrantes convidados estão Leandro Karnal, Rossandro Klinjey, Leila Ferreira, Marcelo Veras, Alfredo Rocha e Maurício Louzada. Em formato híbrido, o evento presencial será em Campinas com transmissão pelo site oficial do congresso.

CNN

analise & sofisticação





O rápido crescimento do canal CNN Brasil em tão pouco tempo (iniciou suas atividades no início de 2020) tem assustado tanto os corredores da Globo que a empresa dos Marinho recolocou um membro da família (chamado Paulo) para tomar a frente do negócio. De fato, a CNN está com equipes de política e de economia brilhantes – deixando os demais canais por assinatura no chinelo, incluindo o Globonews. Além de bem-informados, fazem análises dinâmicas e em linguagem direta e objetiva. Por isso mesmo, a turma da economia da emissora recebeu vários e merecidos prêmios na última semana.





BLACK FRIDAY

arranhando a bolsa





Embora a última black friday não tenha sido lá o que os comerciantes esperavam, deixou no ar algumas curiosidades. A mais incrível delas é a constatação de que, em determinado momento do dia, o item mais procurado foram as unhas em gel. Tudo comprovado pelos institutos que acompanham a evolução das vendas. Mesmo com as roupas, celulares e eletrodomésticos ainda fortes na lista dos mais procurados, o fato de o esquisito item liderar a lista (mesmo apenas por alguns momentos) mostra o quanto o dinheiro está faltando no bolso do brasileiro e na bolsa da brasileira.





PODEROSAS

Chiffon





No próximo fim de semana tem o bazar performático da talentosa Sylvia Klein na Casa Outono. A produtora Andreia Dário já está que a programação artística completa. Entre as apresentações – algumas serão surpresa –, terá o lançamento do livro "Futurografia", de João Diniz, pela Editora Caravana, que fará uma performance no sábado.

FLIP

memória vegetal





Quem gosta de conversar com as plantas, mas fica receoso de seu ato ser tachado de loucura, já pode regar suas margaridas tranquilamente. É que a cientista australiana Mônica Gagliano falou na Festa Literária de Paraty (Flip) sobre suas pesquisas confirmando que, realmente, elas têm um código de comunicação, memorizam os hábitos e até modificam suas reações. Como exemplo, citou a nossa conhecida maria-fecha-a-porta, que é sensível ao toque, fechando as folhas, mas que deixam de fazê-lo assim que ‘descobrem’ que o fato se tornou corriqueiro. Agora, só falta decifrar essa linguagem. A cientista é adepta da teoria do professor Stefano Mancuso, que criou a neurobiologia das plantas.

GALERIA DE ARTE

em Braga





Artista visual brasileira, Virgínia Pirondi, que mora em Portugal desde 2018, sensibilizada com o impacto desses momentos de incertezas, teve a ideia de criar um projeto que trouxesse um pouco de esperança e conexão entre artistas de diferentes lugares, com ausência de espaços para veiculação de produções artísticas. Criou então a Galeria Mola, inaugurada em maio deste ano, no Centro Histórico de Braga. Uma iniciativa privada sem fins lucrativos, que conta com apoios e parcerias de profissionais que acreditam ser de vital importância fomentar as trocas transcontinentais e dar visibilidade às produções dos artistas de diferentes nacionalidades. A arquitetura da galeria – um cubo de vidro – favorece a interação com o público, projeto dos arquitetos Filipa Russell e João Pereira Silva.





ENGENHEIROS

visita a Macaúbas





A turma de engenheiros de 1961 da UFMG comemorou os 60 anos de formatura de forma diferente. Além da tradicional confraternização, em pousada de Jaboticatubas, eles realizaram uma visita ao Mosteiro de Macaúbas. Ali, conheceram os detalhes da construção durante palestra especial proferida por Adalberto Mateus, que preside a Associação Cultural de Santa Luzia. Alguns mais animados, como Italo Gaetani e Otto Lopes, foram até o mirante do mosteiro – enfrentando escadaria respeitável. Entre os visitantes ilustres estava o ex-presidente da Vale Francisco Schettino – que ajudou a instituição religiosa, inclusive adaptando uma ala do prédio em Casa de Retiro, em 1996. No final, foram recebidos para um almoço pela madre Maria Imaculada.