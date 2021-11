Natália Vasconcelos, aniversariante de hoje, entre Amanda Rohlfs Oliveira, Adriana Vasconcelos e Marina Diniz Oliveira (foto: Arquivo pessoal)



O digital ganha cada vez mais espaço e a Aliança Francesa de Belo Horizonte apresenta a 3ª edição do Festival Novembro Digital, com exposições em diversos equipamentos culturais da cidade, além de programação on-line. Todas as atrações são gratuitas e voltadas para todas as idades. Está em cartaz no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, até 29 de dezembro, a mostra “A ecologia das imagens”. Amanhã, abre a exposição “Voiture autonome: Révolution en route?” pelo site aliancafrancesabh.com.br/exposicoes/. A Mostra de Realidade Virtual começará em 24 de novembro, e poderá ser vista até 12 de dezembro, na Galeria Aquário no Palácio das Artes. Entrada franca.

As sócias Luciana Gontijo e Regina Figueiredo (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)

DECOR

tecidos e estampas





Quem é criativo, aproveita o ócio e o resultado costuma ser sempre positivo. Não foi diferente com Luciana Gontijo Porto, que há anos atua com sucesso no mercado de móveis para festas, e com a parada imposta pela pandemia inventou moda, e das boas. Ela e a sócia Regina Figueiredo lançaram, semana passada, a Commemorare Estampas, empresa de tecidos para decoração, e como o nome diz, estampados. São apenas dois tipos de tecidos, um veludo fino e o outro é um tecido normal, fino, porém resistente, para estofados, inclusive para área externa. Todos eles vêm nas criativas estampas criadas por Luciana em motivos florais, pássaros ou com visual de pedras, como mármores e até mesmo as diferentes colorações de ardósia. A linha infantil é um destaque à parte e o canto do bebê ganhou uma decoração ímpar com os bordados que Regina Barbi fez nas estampas criadas. Completando os produtos, tecidos para cortinas com estampas ou listras. Está de encher os olhos.





OUROTRILHA

rota turística





Acaba de ser lançado o projeto da Ourotrilha, desenvolvido pela THOD – Trip and Hobbies and Outdoors, plataforma de ecoturismo e esportes de aventura. Trata-se de uma rota turística entre Belo Horizonte e Ouro Preto, feita pela linha férrea desativada há mais de 30 anos. A proposta é percorrê-la a pé ou de bicicleta, passando pelos municípios de Sabará, Raposos, Nova Lima, Rio Acima e Itabirito, até chegar em Ouro Preto. O caminho vai margeando os rios das Velhas, Itabirito, Sardinha, Tripuí e Carmo. Como segue pelo antigo leito ferroviário, contorna os vales e montanhas em vez de transpô-los, tornando o trajeto com baixa altimetria e acessível a pessoas de todas as idades e preparo físico. E a paisagem é linda. As prefeituras de todas as cidades do trajeto já aderiram à proposta com muito entusiasmo. Para se tornar uma realidade, só precisa que a linha seja efetivamente transformada em rota turística, com o reconhecimento do poder público, e com o apoio da iniciativa privada, para promover as adequações necessárias. Tomara

que dê certo.





PRÊMIO DESIGN

ganhadores





Saiu o resultado do Prêmio Design 2021 promovido pela Unibes Cultural e Tok&Stok para descobrir jovens talentos. Teve 723 inscrições e a participação de 132 universidades. O mineiro Atamar Lorrani de Oliveira Fonseca, aluno da Uemg ganhou o primeiro lugar na categoria Estudantes com o banco Palafita e teve como orientador o professor Adriano Mol. O segundo lugar ficou com Vinicius da Silva Santos, da Universidade Federal e Santa Catarina (UFSC), que criou a mesa luminária Ocaso, sob orientação de Ivan Medeiros; e o terceiro lugar foi para o móvel UNA, de Bárbara Drews Wayhs, da Unesp, orientada por Cassia Domiciano. Ganhadores da categoria Profissionais recém-formados: 1º lugar: poltrona João-de-barro, Gustavo Rinaldi G. Netto, SP; 2º lugar: mesa Pool, Suellen Mosson, PR; Menção honrosa: mesa/banco Knob, Breno Sá Leitão, PE; Menção honrosa: biombo Adapt, Juliana Carolina de Oliveira, SC.





LEILÃO

virtual





A Galeria Firenze, de Luciene Amantea, faz leilão virtual dia 23, às 20h30, pelo iarremate.com. As obras já podem ser visitadas no site da galeria, em um tour virtual de 360 graus. É possível dar lances antecipados. Mais informaçoes na Firenze.

FESTIVAL

Gastronomia e Cultura





Depois de uma parada obrigatória por causa da pandemia, o tradicional Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves foi reinventado e lançou uma edição especial, que fica em cartaz até 5 de dezembro, em formato híbrido, com eventos presenciais, conteúdo on-line e ações sociais respeitando os protocolos sanitários vigentes. Durante o mês do festival, haverá programação dinâmica e repleta de vivências campestres, feira de produtores, experiências sensoriais rurais, oficinas de gastronomia, arte e cultura, mídias digitais, tecnologia, formação para todas as idades e conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Nesta edição, as homenageadas são Eni Ribeiro, do restaurante Ao Pé da Pedra; Glória Vieira da Silva, do Zé Ovídeo; e Vilma da Rosa. Mulheres que migraram dos trabalhos da lavoura e da lida do campo para criar seus “restaurantes-casa”, há mais de 20 anos.









MOSTRA

virtual





A Academia Mineira de Letras lançou sua Galeria Virtual AML, com a abertura da exposição “Escritos de Minas”, que poderá ser vista até 30 de janeiro. A galeria terá uma programação contínua, com mostras programadas para cada três meses, apresentando recortes curatoriais sobre os acadêmicos e o acervo da instituição. As exposições, hospedadas no site da AML, contarão com uma audiodescrição das obras expostas, de modo a ampliar sua acessibilidade aos deficientes visuais (cegos e de baixa visão). Acesso no Youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras.





TURISMO

mineirices à portuguesa





A venda para os europeus da boa imagem de Minas para fomentar o turismo internacional por aqui foi o tema levado para uma Convenção dos Municípios Brasileiros, em Lisboa, semana passada, pela Secretaria da Cultura do estado. Considerando apenas as cidades com potencial turístico, a coisa até se justifica. E Minas compareceu com 14 municípios, a maioria deles com grandes possibilidades na área. O importante é a possibilidade de resgatar o turista externo para nossas montanhas e cidades históricas – algo que anda em baixa. Para atrair os agentes que controlam o assunto por lá, um jantar com 100 deles – obviamente, com o cardápio típico daqui – foi oferecido.

ESTUFA

os fiascos de Glasgow





A turma dos verdes e afins que esteve em Glascow para a COP-26 voltou falando cobras & lagartos do evento. Para começar, tudo na cidade ficou caríssimo. Depois, a organização do evento foi fraquíssima – com falhas de todo tipo. E, para terminar, teve gente que foi dormir até em quarto emprestado pelos residentes, pois os hotéis não comportaram a avalanche de ambientalistas que invadiram a cidade. E mais: com tamanho vaivém de aviões, carros e trens para se chegar tão longe, foi pura ironia discutir carbono zero.





ROUPAS

Atacama virou lixeira





Há poucos dias, falamos sobre o descarte camuflado de roupas velhas dos EUA e Europa na África, enviando as peças como ‘doação’ ou destinadas a vendas de segunda mão. Pois o fato está se repetindo no nosso vizinho, o Chile, que, por sua vez, coloca esse ‘lixo fashion’ no deserto de Atacama. Uma montanha de 39 mil toneladas de roupas. A diferença chilena é que lá estão sendo usadas na composição de placas para edificações, misturadas ao cimento, além de outros usos que não vestir. Se o Brasil não ficar de olho, acabará sendo o próximo porto da indesejada carga.

VALSA

de Lili





O espetáculo “A valsa de Lili” faz temporada de 27 de novembro a 20 de dezembro, sempre de sexta a segunda-feira, às 20h, no CCBB-BH. A peça, encenada pela atriz Débora Duboc e dirigida por Débora Dubois, é inspirada no livro autobiográfico “Pulmão de aço”, de Eliana Zagui (a Lili da vida real) e promove o contato da plateia com uma personagem única, que está fisicamente paralisada, mas se encontra intelectual e emocionalmente livre.





MÚSICA

de qualidade





Lamartine Babo, João de Barro, Almirante, Carmem Miranda e outros expoentes da música brasileira do século 20 serão homenageados na live “Vitrolinha animada”, hoje, às 16h, numa parceria entre o Grandes Músicos para Pequenos e o projeto Diversão em Cena. Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa vai apresentar o espetáculo inédito homônimo, quadros com muita música e brincadeiras interativas para toda a família. Transmissão pelo Facebook (facebook.com/DiversaoEmCena) e no canal no YouTube da Fundação ArcelorMittal (www.youtube.com/FundacaoArcelorMittal).





ARTESANATO

em pauta





A 32ª edição da Feira Nacional de Artesanato está marcada para o período de 7 a 12 de dezembro, no Expominas. Um dos únicos eventos realizados presencialmente no ano passado, a feira volta trazendo o melhor da arte popular brasileira, com a presença de todos os estados e do Distrito Federal, incluindo etnias indígenas de várias regiões. É o maior evento do gênero na América Latina. A programação inclui ainda gastronomia, cultura e oficinas gratuitas

para o público.

CADEIRAS

design popular





Que o bom design no mobiliário deixou de ser luxo dos ricos, todo mundo já percebeu. Mas o recente fenômeno de popularização da cadeira Eames (criada pelo Charles Eames) é impressionante. Prática, leve e bonita (tem pés palito fixados no assento – com várias opções de cores – por arames aparentes), pode ser encontrada por pouco mais de R$ 100, na versão mais popular. Assinada, óbvio, chega aos milhares de reais. O fato não é novo: a partir dos anos 60, as cadeiras Barcelona (pés de aço arqueados e couro em cortes quadriculados e capitonados), criação do arquiteto Mies van der Rohe, foi replicada, em versão popular, à exaustão – inundando até salas de espera e hall de prédios.

Por aí





O Festival Verbo faz a oficina virtual gratuita Vivência barbatuques com os músicos do Grupo Barbatuques Mariah Rocha e Maurício Maas. Dia 16, das 10h às 11h. A transmissão é gratuita pelo canal do projeto no YouTube.





Em 22 de novembro, terá degustação de mais de 190 rótulos, masterclasses, no projeto Road Show 2021 dos vinhos de Portugal, no Hotel Mercure. Haverá também atividades lúdicas para testar o conhecimento dos participantes, como o Wine Game. Informações no www.winesofportugal.info.





O Centro de Atendimento e Inclusão Social (Cais) premia imobiliária Céu-Lar como Empresa Amiga do Cais. A homenagem ocorreu durante a celebração dos 50 anos de atividades da ONG, sediada no município de Contagem, e contou com a presença das diretoras da Céu-Lar Adriana Magalhães e Daniela S. Magalhães.





Mario Sergio Cortella e Silvio Meira participam do Encontro Digital, evento organizado pela AASP, dia 18, que reunirá grandes nomes do universo jurídico, da cultura e do mercado para debaterem questões inerentes à advocacia e à sociedade. Mais informações em encontrodigital.aasp.org.br/.





O jurista e poeta Décio Araújo Filho lança o livro “Balaio de versos”, uma coletânea de seus novos poemas e, também, de poetas convidados. É o segundo livro de sua autoria. O lançamento será no dia 25, durante show de vários artistas, no MegaSpace. A renda obtida com as vendas, será revertida para a Apae/Sta. Luzia, onde os exemplares e ingressos para a festa podem ser adquiridos.





Os fashionistas ao redor do mundo estão em polvorosa. É que, na próxima semana, será lançado o filme “Casa Gucci” contando a saga da família proprietária da famosa marca de moda. Além de ter Lady Gaga como protagonista, também revela os bastidores dos escândalos que, durante algum tempo, marcaram a trajetória da grife italiana. Objetivo da obra: esquentar a marca junto aos celebs.





Com a moda cada vez mais passando para as páginas de economia, o setor está virando coisa só de gigantes. E a mais nova empresa poderosa a entrar no circuito foi o Magazine Luiza, que criou a marca Vestir Magalú. Produtos populares de, no máximo, R$ 160. Para estimular as vendas da nova marca até compraram, por milhões, o blogue Steal of the Look – que dá dicas sobre moda & beleza.

SANTA CASA

arrecada doações





A Santa Casa BH, maior complexo hospitalar 100% SUS do estado, lança campanha para arrecadar doações para a realização do Bazar de Natal 2021. O objetivo é mobilizar empresários e comerciantes para que doem produtos a vencer ou de ponta de estoque que possam ser vendidos a preços acessíveis, e os valores revertidos para a manutenção do hospital. De acordo com Kézia Marques, gerente de Responsabilidade Social e Mobilização de Recursos da Santa Casa BH, os bazares são recursos de negócios de instituições assistenciais e, em algumas delas, são a principal fonte de renda. “Como instituição filantrópica, 100% SUS, e atendendo 80% das cidades mineiras em 37 especialidades médicas, a Santa Casa BH necessita do apoio da sociedade para conseguir manter seus 1.200 leitos. E iniciativas como o Bazar de Natal, que incentiva o reúso e a sustentabilidade, proporciona mais um canal de fonte de renda para o hospital”, explica. Para contribuir com doações, os interessados devem entrar em contato pelo whatsapp (31) 98365-4607.





SERTANEJO

legado de Marília





A morte da cantora Marília Mendonça acabou revelando mais que o tamanho do mercado de música sertaneja. Para quem não entende do assunto, a exaustiva exploração do fato acabou também esclarecendo que existem dezenas de vozes femininas que cantam a tal da sofrência – e não apenas meia dúzia delas em trinados clonados. O diferencial, dizem os experts, era a moça vitimada – daí seu valor. Dito isso, há de se lamentar a perda de mais uma vida, levada pelo perigoso paliteiro que são os picos da Zona da Mata e do Espinhaço para a aviação regional mineira.





CORPOS REAIS

modelo à brasileira





Em tempos do politicamente correto, em que tudo tem que ser aceito como se fosse a coisa mais linda do mundo, descobriu-se que as brasileiras têm corpo em formato retangular. A ‘descoberta’ veio através de uma pesquisa, mostrando que é nesse formato que se enquadram as medidas de 76% da nossa população feminina. E está nesse fato a dificuldade para que se estabeleça uma linha de medidas-padrão para as roupas. A solução que mostra tamanhos até o GG4, por exemplo, é temporária. Dizem que em dezembro a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), finalmente, divulgará uma regulamentação atualizada e moderna sobre o assunto.