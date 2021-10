A Caedu, varejista referência em moda acessível, sabe que a solidariedade nunca sai de moda e, por isso, está participando pelo sexto ano consecutivo do Teleton, programa do SBT/Alterosa que arrecada fundos para a AACD, organização sem fins lucrativos que é focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação para pessoas de todas as idades. O programa será dias 22 e 23, sob o comando de Eliana e Daniel. A marca reverterá o lucro da venda das camisetas infantis de sua coleção especial, com estampa dos mascotes do programa, Tonzinho e Aninha. Este ano, a Caedu desenvolveu seis modelos de camisetas infantis, já disponíveis. Além do valor arrecadado, a varejista também doará R$ 700 mil em peças para o bazar da AACD. Marta Ramos comemorou seu aniversário com um churrasco (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) ANIVERSÁRIO entre hortênsias

Marta Ramos fez aniversário e como faz todos os anos comemorou com um churrasco animado, que ocupou o salão de festas e a área externa do prédio onde mora, na Serra. Uma das coisas que mais chamaram a atenção foi a decoração, toda em lindas hortênsias azuis, feita por Graça Vasconcelos. Uma mesa de antepasto e quitutes circulou a tarde toda e o almoço foi servido depois das 18h. O buffet é do jovem Rafael Viana, filho do conhecido e competente Clóvis Viana. Pelo que mostrou no dia, tem um belo futuro. Entre os presentes, os filhos da aniversariante Betinho Freitas Ramos Júnior, com a mulher Larissa Viotti, e Martha Beatriz Ramos; de São Paulo vieram Virginia e Alencar Costa, Salete e Wilson Benatti; de Brasília, Jacqueline Roriz e Manoel Neto; do Rio de Janeiro, Maria Lúcia Mucha e Lúcia Ribeiro Oliveira; e da Bahia, Elaine e Alexandre Pampolini. Da terrinha estavam: Tereza Guimarães e Damião Paes, Maria e Manoel Guimarães, Babi e Fernando Vasconcelos, Andréa Bernardes, Vera Faria, Antonieta Resende, Giselle Lopes, Lílian Furman, Remo Peluso, Maristela e Estevão Viotti, Athenais Vilhena Almeida, Rodrigo Mascarenhas, Marcelo Álvaro Antônio, Maria Helena Simoni, Magg e Eduardo Bernis, Laura Penteado, Luísa e Gustavo Tofani.

CENTRO DE MEMÓRIA

arte em Ipatinga





O prédio do Grande Hotel de Ipatinga, até então desativado, abrigará, a partir do dia 26, o Centro de Memória Usiminas. Além de dar vida a um patrimônio arquitetônico da cidade, a expectativa é que o espaço cultural seja referência para todo o país sobre a história do aço no Brasil, de Ipatinga e da Usiminas. O Centro de Memória exibirá também o acervo de obras de arte reunido pela companhia ao longo de quase 60 anos de operação. Entre as obras que estarão em exposição permanente, o público poderá ver trabalhos assinados por alguns dos principais nomes das artes moderna e contemporânea do país, como Amilcar de Castro, Tomie Ohtake e Bruno Giorgi.





CHEGOU

a hora de gastar





O Bazar Hudson, maior feira de utensílios e utilidades para o lar de Minas, está de volta. Depois de ter sido suspenso em 2020 por causa da pandemia, retorna entre os dias 28 a 31 deste mês, até 3 a 7 de novembro, com sua primeira edição de 2021. Nesta edição, as pessoas vão precisar fazer uma inscrição prévia por meio do site grupohudson.com.br/bazarhudson, onde também poderão escolher o período da visita. Outra mudança é que o evento terá uma duração maior, de 10 dias. Além disso, a entrada será limitada à capacidade máxima, que é de 500 pessoas simultaneamente. Ao todo, são mais de 3.500 produtos, entre utilidades domésticas, mesa posta, confeitaria decoração

e muito mais.





GALERIA

Labyrinthus





Inspirada no Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade e publicado no Brasil em 1928, a exposição coletiva “Os Antropófagos” pode ser vista até 19 de novembro, na Galeria Labyrinthus, na Floresta, com entrada franca. A curadoria é de Orange Matos Feitosa, e reúne trabalho de 22 artistas, entre pinturas – desde aquarelas até pintura digital –, desenhos, colagens, fotografias, esculturas, fotocolagens, a partir de ideias relacionadas ao desconstruir e descolonizar

a imaginação.

CONSTELAÇÃO FAMILIAR

em cena





O CCBB-BH recebe a temporada do espetáculo “Pá de Cal (Ray-lux)”, com dramaturgia inédita do premiado autor Jô Bilac, direção de Paulo Verlings e os atores Carolina Pismel, Isaac Bernat, Orlando Caldeira, Pedro Henrique França e Kênia Bárbara. A trama gira em torno da morte do membro mais jovem de uma família e de como serão terceirizadas as responsabilidades nas decisões seguintes ao trágico acontecimento. Por conta da temática representatividades, Jô Bilac desenvolveu uma cena na qual os personagens realizam uma Constelação Familiar. O projeto tem patrocínio do Banco do Brasil, através da Lei de Incentivo federal. A montagem fica em cartaz de 22 de outubro a 15 de novembro, de sexta a segunda, às 20h.





***





Ainda sobre o CCBB, eles estão com uma programação especial infantil até o fim do mês. Dia 22, a programação é digital, mas dias 23 e 30 os eventos serão presenciais. Podem consultar no site https://www.ccbbeducativo.com/atividades-infantis ou nas redes sociais.

ANIVERSÁRIO

50 anos





Acredito que pouca gente saiba que o franguinho da conhecida marca de produtos de aves e congelados está completando este mês 50 anos de vida. Mas penso que ninguém saiba que ele tem nome. Recebi o material divulgando as comemorações do cinquentenário do mascote da marca e pela primeira vez citaram o nome do bichinho: Lek Trek. O simpático mascote foi criado por Francesc Petit em 1971 e primeiramente batizado como Frango Veloz. Sua apresentação ao público foi em campanha publicitária para o lançamento do frango defumado. Seu design foi inspirado nos pilotos de automobilismo, por isso vestia óculos e um capacete de corrida, representando que a marca era atenta aos avanços tecnológicos. Em 1985, teve um concurso que definiu o nome do mascote que passou a se chamar "Lequetreque" e posteriormente foi alterado para Lek Trek.

lançamento

café sustentável





Neste sábado, 23, das 9h às 12h, no Condomínio Retiro das Pedras, será feito o lançamento nacional da assinatura da Kept Coffees. Trata-se de uma empresa que tem o objetivo de levar cafés especiais para as casas dos amantes desta bebida tão especial, e ao mesmo tempo investem parte do faturamento nas comunidades de cafeicultores no Brasil, Colômbia, Etiópia, Kênia, Burundi, Ruanda e outras mais que possuem um número gigantesco de famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. O investimento é feito por meio de programas de empreendedorismo, formação de fornecedores, a fim de aumentar a produção do café especial. A Kept também habilita os produtores a comercializarem as lavouras com preços justos e extende os benefícios para os filhos dos cafeicultores com programas de algabetização e noções de economia. Tudo sobre o programa está no site keptcoffees.com.br. O lançamento será no restaurante Osteria Pepe Valéria que será aberto

pela manhã especialmente para este evento.









ESPETÁCULO

presencial





Dia 24, às 16h, o Grupo Pé de Sonho volta aos palcos com a Orquestra Ouro Preto, no Sesc Palladium. O show solidifica a parceria de sucesso que nasceu

há dois anos.









golpe

na telinha





O novo filão para ganhar dinheiro fácil está nos pixels das telinhas dos computadores e celulares. É que a avalanche de cursos virtuais propõe ‘ensinar’ sobre qualquer coisa. Tanto pode ser como multiplicar seu suado dinheirinho em lances mágicos quanto dizer qual lado do bife se coloca primeiro na frigideira. Resumo: bobagens para bobos. É claro que existem os cursos da chamada educação a distância (EAD), uma coisa séria, até faculdades assim existem. Mas a grande maioria é mesmo esperteza. Todo cuidado é pouco.

MÚSICA

em Inhotim





Nome revelação da MPB, a cantora e compositora Agnes Nunes apresenta show inédito na galeria da artista Rivane Neuenschwander, construção mais antiga do Instituto Inhotim, dia 23, às 11h, dentro do projeto Inhotim em Cena. Será feita transmissão no Instagram, Facebook e YouTube do instituto.









FESTIVAL FARTURA

gastronomia





Para celebrar a gastronomia brasileira e o início da retomada do setor, o Projeto Fartura realiza, pelo segundo ano consecutivo, o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil até 24 de outubro. Com programação híbrida, reúne jantares presenciais com 120 chefs de todos os estados brasileiros cozinhando simultaneamente em restaurantes de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Brasília e Fortaleza. Além de mais de 100 atrações virtuais com aulas, dicas, receitas, shows e artes cênicas. Renata Vanzeto, Carla Pernambuco, Onildo Rocha, Mara Salles, Rodrigo Oliveira, João Diamante, Morena Leite, Thiago Castanho, Manu Buffara, André Saburó, Fabricio Lemos, Thomas Troisgros, Pedro Franco, César Santos e muitos outros estão entre os convidados.





SAÚDE

negócios tenebrosos





As acusações feitas na CPI da COVID sobre a Prevent Senior ainda repercutem pela profunda gravidade das ações relatadas. Ao enxergar no paciente apenas um ‘produto’ para gerar dinheiro, os planos de saúde deixam de lado a prioridade elementar da medicina, que é salvar vidas. Embora esse caso tenha deixado em choque o país, quem presta atenção no assunto já havia percebido algo estranho nas leis que regem o setor. Afinal, como se pode aceitar, eticamente, alguns bilionários das listas dos mais ricos do país terem feito sua fortuna criando (ou herdando) planos de saúde?

TECIDOS

números animadores





A animação do circuito têxtil com a retomada das vendas trouxe também a esperança em relação ao resgate dessa indústria pioneira no país – praticamente massacrada nos últimos anos pelas importações vindas da China. Nesta semana, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) divulgou números indicando que, entre agosto de 2020 e 2021, houve a renovação de mais de 100 mil vagas de trabalhos no setor. Considerando apenas o período pós-janeiro deste ano, ultrapassou 70 mil oportunidades de emprego – principalmente no vestuário. A curiosidade é que muito dessa renovação foi alcançada em razão das novas tecnologias – entre elas a estamparia digital, mais rápida e econômica, que se multiplicou país afora. E a revolução pós-pandemia está apenas começando.

RIO

turismo coragem





A surpreendente ocupação dos hotéis cariocas no feriadão desta semana indica que o brasileiro perdeu mesmo o medo de qualquer coisa. Depois das difíceis restrições sanitárias, a turma quer mesmo é viajar. E o movimento de visitantes na orla carioca, com praias e bares lotados, pode ser considerado como o exemplo mais curioso desse sentimento. Pouco importando balas perdidas, arrastões, espertezas endêmicas da cidade e serviços horrorosos ali oferecidos ao turista, o balneário ficou cheio. Resumo da ópera: acabaram inventando o ‘turismo coragem’.









HOLANDA

rainha sem rei





O disse me disse questionando sobre as consequências de a princesa Amália, herdeira do trono holandês, casar-se com outra mulher dá a entender que a moça já está até com as alianças prontas para o noivado. Nada disso. É apenas uma especulação dos desocupados nas redes sociais, a partir do fato de a moça não ter namorado e ser um pouco problemática. O fato agitou o Parlamento dos Países Baixos (nome oficial da Holanda), preocupado com o problema que isso traria na sucessão real – num futuro ainda distante. Como deve ser bom morar em um país onde o maior problema do momento é um não namoro real.





Um poeta

e um violão





O excelente músico Renato Teixeira apresenta seu show “Um poeta e um violão”, no Grande Teatro do Palácio das Artes, em 20 de novembro, sábado, às 21h. No poético espetáculo, as canções são mescladas aos causos que o artista conta. No repertório, sucessos como “Romaria” (imortalizada na voz de Elis Regina), “Tocando em frente” (parceria com Almir Sater), “Amora”, “Amanheceu”, “Peguei a Viola”, “Frete”, “Recado”, entre outras canções poéticas características do autor . Mais informações no perfil da produção local, @armazemculturalbh.