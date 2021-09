Pinacoteca exposição inédita

A Pinacoteca de São Paulo inaugura, em 2 de outubro, exposição panorâmica da artista mineira Rosângela Rennó para celebrar os 35 anos de carreira da artista. A mostra panorâmica reúne cerca de 130 obras entre 1987 e 2021, parte dos trabalhos da série “Seres notáveis do mundo (2014-2021)” e será apresentada pela primeira vez no Brasil. A mostra tem curadoria de Ana Maria Maia, e poderá ser visitada até 7 de março de 2022.

O governador Romeu Zema visitou o Festival Gastronômico de Tiradentes e foi recebido por Rodrigo Ferraz (foto: Doizum Comunicações/divulgação)

NOITE DE PRÊMIOS

reta final





Na última quinta-feira, começaram as lives no instagram da Jornada Solidária Estado de Minas (@jornadaem) com sorteio dos mais de 200 presentes recebidos. Os sorteios continuarão após o dia 30, sempre em lives, às 20h. Quem ainda não adquiriu seu ingresso ainda pode participar. Eles estão à venda com as patronesses e na Loja de Classificados Estado de Minas, de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30. Entre os presentes para sorteios estão brinco da Angela Alvim Joias, pulseira de Carla Amorim, colar de Junia Giannetti, ML Semijoias, voucheres do LG Studio, incluindo massagem, da Onodera, jantar nos restaurantes Capitão e Caravela, peças da Amém, Bazzar, Marie Camille, Mima-me, Ótica Moderna, Bebê Arte, Goldesign, Quality, Thamara Capelão, Vênica, Witness, Victor Dzenk, Elvira Matilde, Lolla Clipe, Gabi Gift, Greenwich School, Iorane, Casa da Índia, adega da Suggar, e cestas do Nakamura Fresh Food, Delícia Sartini, Estela Damasceno. A Noite de Prêmios tem apoio do Buffet Celia Soutto Mayor, Suggar e Instituto MRV.

Bete Costa, Luiz Carlos Costa, Eliane Vasconcelos, Denise Magalhães e Edson Bacci (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





HOPE PARADE

setembro dourado





Em apoio ao Setembro Dourado, o Boulevard Shopping promove a exposição “Hope parade”, que pode ser visitada até 10 de outubro. São 10 esculturas ovais que receberam intervenção dos artistas plásticos Alexandre Rato, André Gonzaga (Dalata), Binho Barreto, Clara Valente, Davi de Melo Santos, Hector Lourenço, Lídia Veber, Maria Raquel Bolinho, Sofia Bartolomeu e Thiago Alvim. Depois as peças serão leiloadas para arrecadar recursos para a Casa Aura, que cuida de crianças com

câncer. O leilão será feito na plataforma E-SOLIDAR (https://community.esolidar.

com/b/hope-parade).

Tete Rezende, Patricia Rezende, Silviana Longo e Patricia Teixeira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





AÇÃO AMR

Chá Solidário





Já está no ar o Chá Solidário da AMR, organizado pelo corpo de voluntários da instituição. Como no ano passado, o chá não será presencial, e será realizado até 10 de outubro, com as madrinhas reunindo seus convidados em torno de mesas especialmente decoradas. Esta arrecadação permite à Associação Mineira de Reabilitação (AMR) a manutenção do atendimento, tratamento e cirurgias de 500 crianças e adolescentes com deficiência física neuromotora e em situação de vulnerabilidade social.









CINEMA DE ANIMAÇÃO

festival na cidade





Em comemoração ao Dia Internacional do Cinema de Animação, a Aliança Francesa de Belo Horizonte traz uma grande programação para a capital mineira que será exibida no Sesc Palladium, de 1º a 31 de outubro. São mais de 20 títulos, entre curtas e longas-metragens franceses, com entrada gratuita mediante a doação de 1 brinquedo. Retirada de ingresso pelo Sympla.

MODERNOS ETERNOS

cultura e arte





A Casa Fiat de Cultura integra a programação da mostra Modernos Eternos BH, evento que reúne arquitetura, design, décor e arte. Nesta terça-feira (28/09), a partir das 16h, a coordenadora do programa educativo da Casa Fiat de Cultura, Clarita Gonzaga, realizará um ciclo de palestras tematizadas pela relação entre a arte e o design. Serão quatro bate-papos, que vão abordar o futurismo e a arquitetura, relembrando a arquitetura futurista, que ultrapassou os limites históricos do estilo e continua a indicar caminhos para a arquitetura contemporânea, sobretudo do ponto de vista tecnológico; art nouveau, art déco e artes gráficas, que nasceram diretamente ligadas ao design e à arquitetura, mas terminaram por influenciar todo o universo das artes visuais; a Bauhaus, escola que esteve sempre implementando exercícios coletivos aplicados ao design de produtos; e o design contemporâneo e seus caminhos para o futuro. Neste ano, a Modernos Eternos ocorre no histórico prédio do Colégio e Faculdade Arnaldo. Toda programação pode ser conferida no site da mostra (https://modernoseternosbh.com/).





EDUCAÇÃO

documentário





Entre o mundo virtual e o real, o documentário “Educação 4.0” concluirá suas gravações amanhã, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Ibirapuera. Como o museu não abre às segundas-feiras, a equipe da Prosa Press vai entrevistar o especialista Francisco Tupy, doutor e mestre em aplicação de videogames na educação e comunicação pela USP, que falará sobre gamificação na educação, uma das metodologias inovadoras em destaque no filme. Em produção desde fevereiro, o documentário conta com dezenas de entrevistas em escolas públicas e particulares de norte a sul do país, investigando possíveis soluções para os principais desafios que a educação brasileira enfrenta. Um dos questionamentos que norteiam as discussões do documentário é como melhorar a qualidade, o prazer no aprendizado e reduzir a evasão escolar no Brasil.





***





Já o CCBB promove nesta quarta-feira (29/09), às 15h, pela plataforma Zoom, uma discussão com o artista e curador Fábio Tremonte. Na pauta, como será o futuro das escolas após tantos meses fechadas e com a mudança no comportamento de alunos e professores. É necessário fazer inscrição prévia no site do Programa CCBB Educativo para participar do evento ao vivo, que também conta com tradução em Libras.





DESFILE

moda no Palácio





A Casa Cor – instalada no Palácio das Mangabeiras – será cenário para o desfile da grife Denise Valadares, nesta terça-feira (28/09). Intitulado “Vista-se de arte”, o show apresentará a coleção primavera-verão 2022. O detalhe é que o vaivém das modelos será no final da manhã, às 11h, algo que há muito tempo os fashionistas da cidade não presenciavam.









SAÚDE

serviço 24 horas

A Axial, pertencente à terceira maior empresa de exames laboratoriais e de imagem do Brasil, lançou, a partir de uma demanda por parte dos pacientes, o atendimento 24 horas para exames de ressonância magnética e ultrassonagrafia, em uma de suas unidades.

CULTURA

Quiproquó municipal





Os editais para concorrer às subvenções provenientes da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da PBH, estão provocando um quiproquó danado no circuito cultural da cidade. O problema é que em sua mais recente edição, apontou 40 vencedores e deixou 360 concorrentes na nebulosa condição de ‘suplentes’. Algo como um vestibular, onde quem tem menos pontos fica esperando alguém eleito desistir para pegar seu lugar. A gritaria acrescenta, também, que os resultados demoram meses. Diante disso, o paralelo com a dinâmica da Belotur (que é um órgão da prefeitura) é inevitável: ali, os editais são definidos com menos burocracia, os vencedores apontados com mais rapidez

e clareza e a verba liberada imediatamente.

PORTUGAL

Vistos suspensos





Com a situação do nosso país se transformando em uma interrogação, quem pode vai tratando de garantir seu futuro. Antes, muitos procuravam o exterior para morar – planos travados pela COVID-19. Com a liberação geral agora, Portugal voltou a ser a meca de quem deseja algo mais tranquilo, seguro e aconchegante. Mas a festa vai acabar, porque o tal visto Gold (que permite residência por cinco anos e possibilidade de cidadania depois, após aplicar por lá mínimo de 500 mil euros) não será mais emitido a partir de 2022. Na relação de quem vai, os cariocas e gaúchos puxam a fila. Os mineiros continuam preferindo ficar por aqui mesmo – com as exceções milionárias de sempre.





EMMY

Noite do Halston





Em meio ao cansaço da turma que curte o streaming com as premiações repetitivas da série “The crown” e a ‘descoberta’ de outras através dos seus protagonistas premiados, a premiação de Evan McGregor pelo papel de Halston foi um alívio. Além de justo, uma oportunidade de o artista irlandês mostrar seu lado irreverente – comparecendo com uma autêntica polaina cobrindo seus sapatos. Também agradou o formato da plateia, ‘diluída’ mundo afora em razão da pandemia e já testada no Oscar passado. Parece que, mesmo no pós-pandemia, isso será mantido.





VENENO FASHION

No escuro e sem espelho





A turma jovem de fashionistas não perde seu bom humor e o toque de sarcasmo que envolve (quase) toda crítica de moda. A saber: em uma analogia com as punições que a Lei Maria da Penha impõe aos homens que maltratam as mulheres, os fashionistas agora estão enquadrando aquelas que exageram no figurino ou montam o look errado na Lei Maria da Moda – inventada por eles, claro. Pior mesmo é quando a pobre coitada ignora o dress code e erra tudo: dizem que ela ‘aprontou-se no escuro e sem espelho’. Mais ferino, impossível.





QUEIJO SERRANO

Fungos do Espinhaço





Vira e mexe a gente está aqui falando do queijo mineiro. A novidade, agora, é a difícil luta dos produtores situados entre as serras da Piedade e do Caraça, que demandam uma classificação especial de origem – assim como já tem outras oito regiões mineiras, como Serra da Canastra, Serro e outras. O mote principal é o sistema produtivo local, que utiliza o escarpado relevo do Espinhaço, que cria microclimas diferenciados e, assim, fungos que conferem características únicas ao produto. Vamos torcer para que consigam, pois as resistências oficiais são incríveis.

POR AÍ...





O Museu da Moda movimentou a semana com eventos ligados à 15ª Primavera dos Museus, debatendo sustentabilidade e inovação no setor fashion. Falaram Rodrigo Cezário e Aldo Clecius. O tema das exposições, desta vez, foi Museus: perdas e recomeços.





A importância da Savassi na paisagem fashion, gastronômica e turística de BH é o tema do Savassi Fashion Web – cuja primeira edição foi ao ar pela internet. Teve painel, desfile e muito mais. Apresentação da Natalie Oliffson – que também é a criadora do projeto.





Foi animado e bastante informal o desfile que Edel Pirolli promoveu no espaço gourmet de sua filha Karen, o Aikka, no Gutierrez. As roupas desfiladas foram da estilista Lícia Bello, que tem loja no local. As “modelos” eram amigas da promotora. Padre Fernando Lopes fez questão de marcar presença, já que a renda foi para as obras sociais da sua paróquia.