A empresa gaúcha Pettenati passou a produzir e distribuir as criações da britânica Liberty Fabrics (foto: Liberty Fabrics/reprodução)





A brasileira Pettenati, maior tecelagem das Américas, fechou parceria inédita com a inglesa Liberty Fabrics, reconhecida mundialmente por criar estampas para Gucci, Christian Louboutin, Hermes e Saint Laurent, entre outras grifes de prestígio.





A tecelagem brasileira produzirá e distribuirá estampas da marca britânica com exclusividade na América Latina. “A Pettenati foi a escolha perfeita para transmitir os valores de design da Liberty Fabrics and Company para as confecções de moda, marcas de luxo e novos clientes. Em minha visita à sede da empresa, em Caxias do Sul, e à instalação fabril sustentável, em El Salvador, foi possível observar que compartilhamos os mesmos valores em relação aos mais altos padrões de design, qualidade de produto, sustentabilidade e gestão de pessoas”, afirma Andrea Petochi, diretora da Liberty Fabrics & Liberty London.





Ricardo Pettenati, presidente da empresa brasileira, comemora a parceria. “A Liberty Fabrics é reconhecida por reunir os melhores artesãos do mundo. Com essa parceria inédita, vamos comercializar estampas em tecidos de malha circular e também em tecido plano, expandindo o nosso trabalho para diferentes mercados”, informa.





A primeira coleção Liberty Fabrics made by Pettenati tem lançamento oficial programado para a coleção verão 2022, com 45 estampas exclusivas feitas a mão no estúdio londrino, entre padrões florais, paisagens, ilustrações e geométricos.





O processo no Brasil é acompanhado de perto pela marca inglesa, que participa de todas as fases da produção para garantir que as estampas tenham o senso de equilíbrio e ritmo da marca. “Nosso trabalho vai além da tecnologia e capacitação, envolve sensibilidade, dedicação aos detalhes, criatividade e paixão por inovar”, detalha Ricardo Pettenati.





A empresa gaúcha também oferecerá ao mercado serviço de assessoria especializada para o desenvolvimento de coleções com criações da marca inglesa. Para isso, a Liberty Fabrics realizou curadoria das 55 mil estampas que compõem o seu “tesouro”, armazenado ao longo de seus 146 anos.





Dessa aliança surgiu também a tag Liberty Fabrics made by Pettenati, destinada a clientes das estampas produzidas e comercializadas pela fabricante do Brasil.





A iniciativa amplia a atuação global da Liberty Fabrics, que tem fechado colaborações de sucesso com marcas líderes de moda, além de marcar presença em séries de TV, como “The vampires diaries”, e no cinema, em “Cruella”, novo filme da Disney.





Fundada em 1964, a Pettenati mantém duas fábricas no Brasil, instaladas em Caxias do Sul (RS), e outra no município de Coatepeque, em El Salvador. A empresa realiza abrangente trabalho de pesquisa e desenvolvimento, que resulta em produtos ícones em vendas e líderes de mercado.





A cada coleção, a Pettenati lança cerca de 200 produtos de tecidos de malharia circular lisos, estampados e em jacquards para os públicos feminino, masculino, infantil e bebê, nos segmentos de moda active, sport, casual, íntima e praia, entre outros.