O arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer promove o 1º Workshop

O arquiteto e designer Paulo Sérgio Niemeyer promove o 1º Workshop Encontro com Oscar Niemeyer – gratuito –, sábado (31/07), das 9h30 às 17h30, quando vai inaugurar a Escola Niemeyer, criada para oferecer cursos e seminários on-line e presencial sobre a obra do arquiteto. O tema será “O pensar Niemeyer a partir de suas obras mais emblemáticas”. Um dos temas da palestra será a Pampulha, uma vez que Paulo, bisneto de Oscar, cresceu escutando-o dizer: “Foi na Pampulha que tudo começou”. O evento será presencial, no Rio de Janeiro, com vagas limitadas. Informação e confirmação: inscrições@institutoniemeyer.org até 28 de julho. O seu próximo projeto será criar uma linha temática sobre a Pampulha, em BH, pesquisa interrompida com a pandemia. A previsão de lançamento foi adiada para 2022, ano que marca os 10 anos de morte de Oscar. Paulo procura parceiros na capital mineira para concretizar esse projeto inspirado nas obras de Niemeyer em Minas Gerais.

INHOTIM

amplia público





A partir de 5 de agosto, o museu de Inhotim funcionará de quinta a domingo e em feriados, com capacidade para mil visitantes por dia. A entrada gratuita permanecerá toda última sexta-feira do mês, exceto em feriados, com o mesmo limite de público. A compra e retirada de ingressos deve ser realizada com antecedência, pela Sympla, sem operação de venda de entradas na bilheteria do parque. É obrigatório o uso de máscara por funcionários e visitantes, tem displays de álcool em gel distribuídos pelo parque, e distanciamento entre as mesas nos pontos de alimentação.

VIAGEM

passagem sem data





Em iniciativa inédita, a Azul está vendendo passagens para os Estados Unidos sem data definida. Bilhetes para Orlando e Fort Lauderdale poderão ser utilizados nos primeiros voos após a abertura da fronteira norte-americana para a entrada de brasileiros. A oferta será exclusiva para Clientes Diamante, Azul Itaucard ou pertencentes ao Clube TudoAzul. Boa notícia para quem gosta de voar.





CCBB

homenagem e show





Hoje tem sarau especial no CCBB Educativo em comemoração ao Dia Nacional do Escritor. O programa terá transmissão virtual, às 14h. A atividade mistura bate-papo e sarau e o acesso é gratuito, mas é necessário fazer inscrição prévia pelo site www.ccbbeducativo.com.











Em 29, 30 e 31 de julho e 1º de agosto, o palco do CCBB BH recebe o projeto “Quadrilátero”. Idealizado e com direção artística de Leo Gandelman, o “Quadrilátero” põe em destaque quartetos de diferentes famílias de instrumentos: percussão, saxofone, cordas dedilhadas e cordas de arco. A cada apresentação, quartetos de feras da música brasileira apresentam um repertório especial, em encontros singulares. O público terá a oportunidade de conferir o talento individual de cada artista e acompanhar o encontro do quarteto, todos tocando juntos. Léo Gandelman atua como anfitrião e faz participações especiais em todos os espetáculos, marcados sempre para as 20 horas.

ACADEMIA

eleição e curso





O jornalista e escritor J. D. Vital foi eleito para a ocupar a cadeira nº 10 da Academia Mineira de Letras, vaga desde o falecimento do acadêmico Fábio Proença Doyle, em 19 de abril. O patrono é Cláudio Manoel da Costa. Fundada por Brant Horta, também já foi ocupada pelo jornalista João Etienne Filho.











A Academia está bem movimentada. Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de oratória com o professor Ivan Capdeville Júnior, que será ministrado nos meses de agosto e setembro. “A arte da oratória: Introdução aos princípios retóricos, reflexões linguísticas e comunicação eficaz” será disponibilizado em formato online pela plataforma AMLCursos. As vagas são limitadas.

UMA HISTÓRIA

para conhecer





A Editora Melhoramentos está lançando o romance histórico “Maria Montessori – professora de uma nova era – a mulher que revolucionou a educação”. A autora é Laura Baldini e o texto se refere a uma professora italiana que viveu no século 19, em um cenário machista e conservador, e assim mesmo se tornou uma da maiores educadoras do mundo ocidental. Como se formou a mulher cuja obra já atravessou quase dois séculos? O romance decifra muitos desses mistérios e prende a atenção com suspense, beleza e toda a riqueza de uma vida dedicada ao ensino.

MODA Internacional

no comércio





O Grupo Ermenegildo Zegna acaba de anunciar que se tornará uma empresa de capital aberto a ser listada na NYSE ainda em 2021, em combinação com a Investindustrial Acquisition Corp. Após a conclusão da transação, a Zegna permanecerá sediada em Milão, e a família Zegna deterá o controle da empresa com uma participação majoritária de 62%. Gildo Zegna assumirá as funções de diretor-executivo e presidente do grupo

SEM FRONTEIRAS

união faz a força





As organizações Engenheiros sem Fronteiras Brasil, Mapa Educação e ONG Visão Mundial promovem no final de agosto o evento Reconecte 2021, que premiará as quatro melhores propostas de intervenções em políticas públicas que contribuam com a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Cada grupo vencedor levará um prêmio de R$ 3 mil para colocar em prática as ideias propostas. Jovens de qualquer região do país, podem se inscrever gratuitamente no formulário forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MOBRuTiv10C9C_vtPIdlOlUi43CJwXNPssk1FuZi28hUMlIyR0VLMUFZNTM1MkI1MlNKS1M4UzZUUy4u , até amanhã.









CLUBE DO LIVRO

escolhe Bodas de Fígaro





O clube do livro realizado pela Aliança Francesa de Belo Horizonte promove um bate-papo virtual amanhã, das 19h30 às 21h, sobre a cômica peça de teatro “Le mariage de Figaro”, de Beaumarchais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail mediateca@alianca

francesabh.com.br.









SÃO PAULO

das alturas





O Sampa Sky, espaço com mirantes de vidro onde as pessoas terão a sensação de andar sobre a cidade a uma altura de 150 metros, será inaugurado no domingo, 8 de agosto. Os ingressos, com datas até o fim de novembro, estão sendo vendidos no sympla.com.br/ a preço único promocional até 7 de outubro e já está com os ingressos esgotados para os primeiros 20 dias de funcionamento.

ATRAÇÕES

PARA TODAS AS IDADES





Ainda dá tempo de participar das programações especiais do Memorial Vale para este mês. As apresentações continuam on-line, seguindo o planejamento do #MemorialValeEmCasa, feitas pelo Youtube, nas redes sociais do espaço (Facebook e Instagram) e no site. Oficina de conservação em papel até o dia 30, minicurso Conectando gerações até 13 de agosto, e hoje, às 11h, tem apresentação da pianista e cantora Glaw Nader, com seu trabalho de música instrumental em duo com Samuel Ekel (teclado e eletrônicos). Dia 30, às 18h, tem a Oficina 1, 2, 3 Marias, com os professores Felipe Oliveira e Cristal Lisboa. Confira a programação no site memorialvale.com.br.





INOVAÇÃO

Lab, hub e aceleração





A Construtora Barbosa Mello (CBM), empresa mineira com mais de 60 anos de atuação que tem implantado soluções de engenharia e construção em diversas regiões do país, lançou o CBM Lab, seu Hub de Inovação e Aceleração. A iniciativa é destinada às startups e empresas inovadoras interessadas em desenvolver com a CBM ações ligadas à tecnologia e digitalização dentro de seis projetos de melhoria escolhidos pela empresa. No site cbmlab.com.br será possível fazer a inscrição nos desafios e as propostas selecionadas passarão por um período de incubação de cinco meses dentro da construtora.





CINEMA

vítimas da pandemia





A movimentação do pessoal dos bares & restaurantes para garantir o seu funcionamento (depois do fechamento definitivo de 3.500 endereços), acabou conseguindo alguns resultados. Pelo menos, já podem funcionar até as 23h. Já no circuito dos cinemas da capital, a situação na pandemia é bem mais dramática. A falta de entusiasmo das redes em retomar suas atividades é óbvia, pois além do vírus ainda têm que enfrentar os canais de streaming. Agora, fala-se até em fechamento de salas. O cinema que funcionou no Paragem Shopping (Buritis) já mandou até retirar as cadeiras. Dizem que serão abertas lojas no local.





VINHOS

Minas no páreo





Há muitos anos que se fala dos vinhos do Sul de Minas, sempre com a classificação de ‘vinho de mesa’ – isto é, de baixa qualidade. O tempo passou e hoje a situação mudou completamente, com a região fazendo um vinho de alta qualidade. A partir da cidade de Andradas, o caminho das uvas chega ao paulistano município de Espírito Santo do Pinhal – semeando vinho de ótima qualidade. Além do clima, altitude favorável e terrenos adequados, o pulo do gato foi fazer a poda dupla dos vinhedos para a colheita ocorrer no inverno. Quem conhece do assunto diz que os tipos nobres de uvas escolhidos contaram muito para se obterem bebidas de primeira linha. Um dos rótulos, o Guaspari, foi, inclusive, o único brasileiro a sair na capa da revista Decanter – em edição internacional. Vale uma conferida.





ESPAÇO

terra vista do futuro





A corrida do turismo espacial para ver a Terra de longe alcançou seu pico na semana passada com o sucesso do biliardário Jeff Bezos dando sua voltinha fora da gravidade – mesmo por alguns minutos. Muitos podem até achar que é uma diversão dos endinheirados (já que Erlon Musk e Richard Branson também mandaram fazer seus foguetes), mas é mais um bom negócio para o futuro. Há quem vê similaridade com os desafios de Santos Dumont e dos irmãos Wright – cujos testes com objetos voadores levaram a uma nova era para a humanidade. Mas bacana mesmo foi o Bezos levar a octogenária Wally Funk (82 anos), preterida nos voos da Nasa nos anos 1960 apenas por ser mulher – e que acabou sendo a mais entusiasmada no passeio suborbital. Um feito e tanto.





AVIAÇÃO

top 20 no azul





Com o mercado mundial se reanimando, até as companhias aéreas (setor mais afetado com a COVID-19) voltaram a mostrar que estão retornando com força. Para começar, a lista das 20 melhores empresas do mundo neste ramo em 2021 foi divulgada – com o retorno da Qatar no topo das indicações. Pena que não entrou nenhuma empresa brasileira. Mas os entendidos no assunto dizem que o crescimento interno da Azul, com ampliação de suas linhas internacionais e o padrão de serviço crescente, dá à aérea verde-amarela grandes chances de entrar em alguma das categorias selecionadas. Vamos aguardar.

BH-À-PORTER

resilência fashion





O circuito da moda mineira promove entre os dias 2 a 6 de agosto mais uma edição do BH-A-Porter – feira com os lançamentos para o verão 2022 das grifes que trabalham com pronta-entrega na capital. A lista de participantes é bem interessante e, por ela, dá pra sentir quem conseguiu ter resiliência suficiente para sobreviver ao massacre da COVID-19. Só por isso, já mereceriam aplausos. Mas o melhor mesmo é que as coleções estão muito bacanas – o suficiente para atrair as compradoras para cá novamente. Amém.