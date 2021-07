Sociedade em dois tempos

Sandra Carneiro de Mendonça (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



O tempo da alegria é a comemoração do aniversário, no início do próximo mês, de Sandra Carneiro de Mendonça. Enquanto frequentou, e a alta sociedade existia na cidade, ela formou com o marido, Juko, um dos casais mais queridos e convidados para todos os encontros. Juko se foi e ela se recolheu com a família, mas deixou a marca de ter sido uma das maiores elegantes da sociedade, seja na moda, seja na postura.

O tempo de tristeza é o de Cláudia Mourão, que acaba de perder o companheiro Jairo Fernandes, abatido por um câncer violento. Além disso, ela continua se recuperando de uma crise quase fatal de coronavirus, da qual se salvou graças ao atendimento sem erro de Frederico Thadeu.

O ator Paulo Betti recebeu um presente de uma fã itabirana: uma sacola temática, feita manualmente, que homenageia o poeta Carlos Drummond de Andrade, filho mais ilustre da cidade mineira. Paulo adorou e posou foto com o mimo. O ator é um apaixonado por tropeiros, por ter nascido em Sorocaba, cidade que foi entreposto de tropeiros. Sabendo disso, o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, convidou Betti para conhecer o Museu do Tropeiro, localizado no distrito de Ipoema. O convite foi aceito na hora, só falta definição da data. Aguardam um melhor cenário da pandemia. Enquanto isso, Paulo Betti se dedica a escrever dois livros: um sobre a história de sua família e outro que reunirá artigos publicados, inclusive na imprensa mineira, sobre assuntos diversos.





novo restaurante





Foi inaugurado em Belo Horizonte o Mokai Express, uma rede de restaurantes especializada em gastronomia japonesa, com investimento de R$ 200 mil, no Barro Preto. A operação na cidade é exclusiva para atendimento por delivery, já que apenas no primeiro trimestre a rede cresceu 40% seu faturamento comparado ao mesmo período dos anos anteriores. A expectativa é que o faturamento no final de 2021 chegue à casa dos R$ 12 milhões. Quem está à frente do restaurante é Rodrigo Dornelles.

Cláudia Resende, Christine Boerger, Isabel Gangl e Karina Resende (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





livro de contos





A Crivo Editorial acaba de lançar uma nova escritora de contos, Deborah R. Sousa, com o livro “A história de todas as famílias”, com contos que mostram rotinas familiares comuns sob um novo olhar. São, em sua maioria, mulheres de idades distintas, observadoras da vida, do mundo, do ser mulher.





MUSICAL





Estão abertas as inscrições para o projeto Vans Musicians Wanted 2021. Realizado globalmente pela primeira vez em 2020 como um concurso on-line, o programa musical desenvolvido especialmente para talentos novos e off the wall de todos os gêneros, oferecendo uma plataforma de exposição para que artistas compartilhem suas músicas com todo o mundo. Projeto tem como embaixador regional o artista brasileiro Criolo. As músicas podem ser enviadas para vans.com.br/mw.





autismo e esquizofrenia





O Centro Universitário Newton Paiva promove sábado (17/07), às 8h, uma palestra gratuita com o tema "Psicopatologia infantil: autismo e esquizofrenia", que vai tratar dos aspectos estruturais e clínicos sobre a psicose infantil e o autismo. A palestrante será Margaret Pires do Couto, mestre e doutora em psicanálise e educação pela UFMG. As inscrições podem ser feitas pela página da instituição no Sympla (www.sympla.com.br/aula-aberta-especializacao-em-psicanalise-psicopatologia-e-politicas-de-saude-mental__1238860).





ouro marrom





A crescente população de chocólatras teve o que comemorar na semana passada, com o Dia Mundial do Chocolate (7/07). Assim, com o frio criando o clima, quem curte o produto bem quentinho se esbaldou. Embora não seja mais um dos maiores produtores mundiais de cacau, a qualidade do produto brasileiro ainda atrai muitos mercados – principalmente o Oriente Médio. O fato novo é que as plantações por aqui diminuíram na Bahia e aumentaram no Pará. No plano mundial, a liderança do ‘ouro marrom’ é da Costa do Marfim.

aquisições





A Rede Mater Dei de Saúde anunciou um importante passo em sua estratégia de expansão nacional e crescimento com a aquisição de 70% do capital social do Grupo Porto Dias, proprietário de duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico em Belém (PA). Para consumar a operação, a companhia pagará o valor de R$ 800 milhões em caixa e emitirá 27.272.728 ações, em favor dos acionistas do Grupo Porto Dias, que terão restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes. A negociação inclui também termos e condições para a aquisição/venda futura dos 30% de participação remanescentes da Família Porto Dias, a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver transacionando à época. A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).





formato híbrido





A tradicional Festa Portuguesa chega em sua 10ª edição e este ano será em formato híbrido, com uma extensa programação virtual e ações pontuais em restaurantes, seguindo todos os protocolos sanitários. Entre 19 e 24 de julho, o público confere mais de 20 atrações que envolvem shows, lives gastronômicas, menus especiais, degustações, palestras, rodadas de negócio e uma rica programação para conhecer e apreciar a cultura luso-brasileira. Será possível pedir delivery para curtir a Festa Portuguesa em casa. A realização é da Câmara Portuguesa em Minas Gerais, com correalização do consulado de Portugal, Centro da Comunidade Luso-Brasileira (CCLB).





homenagem





O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu na semana passada o diploma Amigo da 4ª Região Militar, do Exército Brasileiro (4ª RM) – "Região das Minas do Ouro". A homenagem foi durante a comemoração dos 130 anos da fundação da 4ª Região. O diploma foi entregue pelo general de divisão da 4ª Região Militar, Jorge Antônio Smicelato. O presidente Gilson Lemes agradeceu, dizendo que "é uma honra e uma alegria imensa receber o diploma. Agradeço muito pela distinção". Ele destacou a importância do Exército, que presta função de preservação da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem."Este diploma é uma forma de homenagear pessoas e entidades que contribuíram de forma marcante e significativa para as atividades do comando da 'Região das Minas do Ouro'", disse o general de divisão Jorge Antônio Smicelato.

cultural





A Arte FASAM Galeria, no Santo Agostinho, inaugurou, sexta-feira, uma exposição coletiva que busca aproximar artistas emergidos no século 21, com artistas históricos que compõem o acervo da galeria, como Alfredo Volpi, Amadeo Lorenzato, Arthur Pereira e Solange Pessoa. "Elogio das superfícies" tem curadoria de Pollyana Quintella e pode ser visitada até 31 de julho.





O projeto “Transversalidades”, do CCBB Educativo, convida o artista e curador Claudinei Roberto da Silva para compartilhar experiências sobre coleções e o que elas têm a falar. A webinar “Acervos falantes” será nesta quarta-feira (14/07), às 15h, pela plataforma Zoom. É necessário fazer inscrição prévia no site do programa para participar do evento ao vivo, que também conta com tradução em libras.





A 2ª edição do ELAS Festival traz como tema de sua programação “Economia criativa e o empreendedorismo feminino”. Entre os dias 19 e 25 de julho, mulheres da cena cultural se apresentam em oficinas, rodas de conversas, shows, podcasts, mostra de fotografia, em edição totalmente digital. Participação gratuita.





Já tem data marcada o Breve Festival, um dos maiores de música de Belo Horizonte: 9 de abril de 2022. Entre os cantores convidados estão Gal Costa, Ney Matogrosso, O Grande Encontro, Céu + Tropkilazz, Silva, Duda Beat, Racionais, Pitty, entre mais de 20 atrações. As vendas abrem amanhã, no sympla.com.br/brevefestival





A peça "Conselho de classe" ganha temporada virtual a partir de 23 de julho. Com texto de Jô Bilac e direção de Fabio Fortes, o espetáculo reflete sobre a precariedade do ensino público no país e as relações de poder nas escolas. A exibição será gratuita, no YouTube do festival Niterói em Cena (https://bit.ly/2YU6VzI).

na Fiesp





Engraçado como você se lembra de conhecer profissionais ainda de calças curtas. Como acontece com Josué Gomes da Silva, que vi ainda menino acompanhando a mãe, Marisa, e de cujo pai, José Alencar, fui grande admiradora e amiga. Aliás, quando ele começou a funcionar na empresa da família, a Coteminas, comprei em sua mão algumas ações que conservo até hoje, sem nunca ter feito nada com elas. Josué chega assim à presidência de uma das principais diretorias do país, a Fiesp, concorrendo em chapa única, e assume o mandato em 1º de janeiro de 2022 .O presidente das entidades, Paulo Skaf, que esteve durante 12 anos no comando do grupo, parabenizou o vencedor, destacou sua capacidade de liderança e reiterou o apoio a Josué. "Ele está eleito e terá apoio expressivo dos industriais, o que se verificou na apuração. E as entidades estarão em boas mãos, de um empresário que tem seriedade, competência e força", ressaltou. O presidente eleito, Josué, disse estar honrado por haver recebido tantos votos e a confiança do empresariado industrial. "Isso aumenta a responsabilidade, pois suceder a Paulo Skaf é um desafio enorme, especialmente neste momento em que, pela primeira vez em décadas, a indústria de transformação apresentou participação no PIB um pouco inferior à do setor agropecuário", observou o empresário, que também defendeu a retomada do crescimento do setor e o não aumento de impostos.





país





A diretora jurídica da Direcional Engenharia, Laura Henriques, está entre as 50 lideranças jurídicas mais admiradas que atuam em grandes marcas nacionais e internacionais no país. O levantamento foi feito com profissionais da área pelo recém-publicado anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros. São listados mais de 1,1 mil profissionais. Entre as construtoras no segmento residencial, a diretora da Direcional é a mais bem classificada no ranking, onde aparecem apenas quatro grandes empresas com sede corporativa em BH entre os mais admirados.





O arquiteto Junior Piacesi amplia suas atividades e lança linha de objetivos com sua assinatura. A novidade será apresentada virtualmente, como convém nos tempos atuais, a partir do próximo dia 22. Com um estilo bem clean e design

minimalista, suas propostas são tudo de bom.





Ficou muito bacana o vídeo da marca Anne Fernandes mostrando seu Verão 2022 . A produção teve como décor o Museu Arte Contemporânea (em Niterói), uma das obras mais conhecidas de Oscar Niemeyer. A coleção, assinada pelas proprietárias, Luciana e Anne Fernandes, já é sucesso entre as lojistas-compradoras.





Com o aumento da vacinação e a esperança de que uma nova onda do COVID-19 venha de forma mais branda (apesar da cepa Delta), também crescem as possibilidades de feiras presenciais. Consta que a Couromoda, em janeiro, voltará a acontecer com público.





Em Minas, uma das primeiras feiras já programadas é a de artesanato, marcada para dezembro (entre 7 e 12), no Expominas. Esse evento é um enorme sucesso por trazer peças interessantes de todo o país e ser realizado às vésperas do Natal. Segundo seus organizadores está ‘confirmadíssima’.

sonho





Quem quiser passar um tempo bom, pode acompanhar a bela mostra das Praças [In]visíveis na Casa Fiat de Cultura. Lá estão a Piazza del Popolo, em Roma; Piazza San Marco, em Veneza; Piazza Duomo, em Milão; Piazza della Signoria, em Florença; Piazza Navona, onde fica a sede da embaixada do Brasil na Itália, e outras 17 praças italianas, que ganham destaque na exposição fotográfica virtual. Mostra que será realizada pela Casa Fiat de Cultura e pelo consulado da Itália em BH, da próxima terça-feira (13/07) até 12 de setembro. Para destacar a beleza desses lugares, a mostra virtual apresenta fotografias autorais, acompanhadas de textos de escritores italianos que têm alguma ligação com esses espaços. As obras evocam memórias e experiências, em um convite para a reflexão sobre como nos relacionamos com os espaços urbanos de nossas cidades. A abertura da exposição será marcada pela palestra Liberdade de percepções, com a arquiteta Jô Vasconcellos, que vai destacar como esse espaço urbano se transforma e ganha novas funções com o passar dos anos, usando, como exemplo, a Praça da Liberdade, na capital. O bate-papo será realizado em 13 de julho, às 19h. A participação é gratuita, com inscrições pela Sympla. Já a exposição pode ser visitada, virtualmente, no site da Casa Fiat de Cultura.