Cênico virtual

Com roteiro de Pedro Henrique Lopes e direção de Diego Morais, o experimento cênico “Transe”, que estreia em 17 de junho, reflete sobre a necessidade do ser humano de criar personagens para se adaptar ao mundo. Com os desafios impostos pela pandemia, a obra se propõe a investigar as possibilidades da união entre o teatro e a tela. Os ingressos são gratuitos, com retirada pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/transe__1226473).





CURSO

propósito e significado





A partir de julho, os centros universitários Facens e Newton Paiva oferecem o curso, engenharia da vida, sobre propósito e significado da vida, que visa auxiliar pessoas a encontrarem prazer e significados no caminho de vida escolhido ou que está em definição. As aulas serão virtuais e os interessados podem se inscrever no site https://www.engenhariadavida.com.br/. O curso é ministrado por Celso Grecco, que trabalha há mais de 20 anos com desenvolvimento social e propósito. Em 2008, recebeu o prêmio Vision Awards em Berlim entregue pelo Nobel da Paz professor Muhammad Yunus, e em dezembro do mesmo ano foi homenageado na sede da ONU em Nova York.





As gêmeas violinistas Mara e Marina Toffolo e Paulo Rogério Lage (foto: Iris Zanetti/Divulgacao)





WHATSAPP

nova função





O WhatsApp acabou de lançar sua funcionalidade de pagamentos. O recurso é oferecido pelo Facebook Pay, e processado pelo Facebook Pagamentos e Cielo. Para ter acesso à nova funcionalidade, é necessário baixar a última versão do WhatsApp na loja de aplicativos do seu celular. Várias instituições financeiras já estão habilitadas. Outra forma de ter acesso à funcionalidade é ser "convidado" por amigos. Quando a função for liberada para você, caso os seus amigos ainda não a tenham, basta fazer um pagamento ou enviar um pedido de dinheiro que a opção de fazer cadastro aparecerá instantaneamente. Assim, quando abrir uma conversa com seus amigos, vai ser possível enviar ou receber dinheiro da mesma forma que envia arquivos, fotos, contatos e sua localização.





Os irmãos Maria Tereza e Guilherme Bittencourt, leia-se Loja das Festas (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)





MODA FRANCESA

desfile masculino





A Saint Laurent fará seu desfile da coleção masculina primavera-verão’2022 na próxima quarta-feira. O diretor criativo da marca, Anthony Vaccarello, encomendou ao renomado artista Doug Aitken uma instalação em grande escala, que ficará na cidade de Veneza, na Itália, para ser o palco do desfile, que ocorrerá no mesmo período da Bienal de Arquitetura na cidade, e ficará aberta ao público até 30 de julho.





PARCERIA

amor e solidariedade





A Alphorria e o artista João Ribeiro, do projeto Jaboticabeira, se uniram e criaram cinco modelos de T-shirts unisex com frases exclusivas que enaltecem o amor-próprio e a real essência do sentimento, com o objetivo de celebrar a diversidade do amor. Feitas para o Dia dos Namorados, as vendas continuam porque 15% de toda a venda será destinada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, para atendimento de pacientes com COVID-19.





O hospital integra o SUS, atendendo a 62 municípios do interior de São Paulo e ainda oferece atenção às pessoas em situação de violência sexual, tem uma unidade coronariana e é parceiro do Centro de Reabilitação Lucy Montoro.





Carlos Guimarães, Erika Oliveira, Rosinha Houry, Giselle Lopes e Fátima Couto (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.)





SUSTENTABILIDADE

Selo Sempre Verde





O Grupo Patrimar acaba de lançar o "Sempre Verde", uma métrica interna que mensura a sustentabilidade de cada empreendimento das marcas Patrimar e Novolar, incentivando assim o cuidado com os aspectos econômicos, sociais e ambientais no planeta, através dos colaboradores, fornecedores, clientes atuais e futuros. O grupo atua em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. O selo foi elaborado seguindo as diretrizes de redução dos impactos ambientais, melhoria do ambiente de trabalho, integração com a vizinhança e comunidade, conforto para o cliente, gerando mais satisfação, redução dos gastos, além do desenvolvimento da forma como a companhia é vista diante do tema sustentabilidade.





PRÊMIO DÉCIO NOVIELLO

inscrições abertas





Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais e do Prêmio Décio Noviello de Fotografia, da Fundação Clóvis Salgado. Podem se inscrever artistas, curadores, coletivos ou propostas coletivas de todo o Brasil. O prazo termina em 19 de julho, e as inscrições são gratuitas. A premiação contemplará dois projetos para a exposição no Palácio das Artes e dois projetos para a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais. Serão destinados R$10 mil para cada exposição coletiva e R$ 8 mil para cada individual, além de disponibilizar o transporte de obras, a montagem e a divulgação da exposição, além da publicação de um catálogo.





Gládina Procópio, Carmita Diniz, Gina Furletti e Eliana Donato (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





RESTAURANTES

Reabertura romântica





A decisão do prefeito Alexandre Kalil de ampliar o horário de funcionamento dos bares e restaurantes e, melhor ainda, permitir que no Dia dos Namorados trabalhem até 1h, provocou uma correria danada entre chefs e donos desse comércio. Neste primeiro fim de semana com mesa livre para os comes & bebes, a esperança é de que os românticos tenham curtido sua data como se deve, mas também que esse segmento possa ir se recuperando aos poucos – depois de ter mais de 3 mil casas fechadas.





FROM ITALY

Novo restaurante





Sexta-feira, foi inaugurado o novo endereço do restaurante italiano Villa Celimontana, que agora está em Lourdes. A casa é comandada pelo chef Marco Orsini, que á preparou pratos para vários famosos, entre eles a atriz Julia Roberts, o ator Tom Cruise, o cantor Enrique Iglesias e Diego Maradona, que era seu amigo pessoal. A casa recebeu decoração especial, com grande distanciamento entre as mesas, padrão do chef para resguardar a privacidade das conversas dos clientes, e agora é mais importante do que nunca, por causa da necessidade do distanciamento social. Na contramão do cenário pandêmico, o Villa Celimontana Ristorante ganhou um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, com o propósito de aquecer o setor, fomentar a economia e gerar oportunidades. Foram contratados 40 profissionais, e para acompanhar Orsini com o menu, os chefs Andressa Sensato e Rafael Costa reforçam o time. Funcionamento de terça a sábado, das 11h30 às 22h (novo horário permitido pela Prefeitura de Belo Horizonte).





MODA

Vendas alternadas





O abre e fecha do comércio em regiões econômicas importantes no país em razão da covid-19 tem deixado a turma fashion daqui de cabelos em pé. O fato é que as lojistas compradoras ficam inseguras para fazer seus pedidos. Algumas aproveitam as ‘janelas de abertura’ eventuais em suas cidades para pedir alguma coisa. Resultado: as vendas ficaram em apenas 30% do que seriam normalmente, levando ao desespero toda a indústria de confecção mineira. E de quem vive em torno dela, claro.





CHINESES

Terra, mar e ar





A redução do prazo para os produtos chineses chegarem aqui está fazendo bombar o e-commerce que os disponibiliza. Um exemplo é o chinês Alibaba, que reforçou sua estrutura por aqui. Agora, outros marketplaces entraram na briga, como as Americanas, intensificando o transporte de lá para cá por via aérea. Só ela faz cinco voos semanais. Algo que os europeus já experimentam há tempos, só que por via terrestre: a chamada ‘nova rota da seda’, com rede de 18 mil quilômetros de estrada de ferro, leva megacarregamento entre China e países europeus também cinco vezes por semana. Sem contar o que chega pelo mar.





SPFW

Sotaque mineiro





A São Paulo Fashion Week começa no próximo dia 23, novamente em versão virtual, e com um forte sotaque mineiro. Além do já tradicional Ronaldo Fraga (que foi ao Cariri, no Nordeste, buscar o tema da coleção ‘Os museus orgânicos’), outro Ronaldo faz estreia ali. É o ótimo Ronaldo Silvestre, que já conquistou outros eventos com seu talento e, agora, chega à semana paulista de moda. Além desses, ainda estão por lá a Apartamento 03 (que continua atuando aqui), Juliana Jabour, Glória Coelho e o João Santana – que nasceram e foram criados em Minas.





RODOANEL

Alça Norte





A briga pelos recursos compensatórios decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho acabou ofuscando aspectos importantes sobre o Rodoanel – obra que usará o dinheiro para ser concretizada. Talvez pela proximidade com o local da tragédia, só se fala na Alça Sul do trajeto. Menos complicada e mais barata, a Alça Norte quase não é focalizada. Mas é por ela que a produção do Vale do Aço chegará a Confins e à região industrial da região metropolitana. Sem ela, o circuito vira um beco sem saída.





REDES SOCIAIS

Falsas ameaças





A ‘descoberta’ dos integrantes da CPI da Covid, no Senado, de que 80% das ameaças sofridas pelos seus membros saem de robôs criou um novo olhar sobre o assunto. Além de revelar a covardia dos que atacam pela internet sem se expor, veio confirmar o perigo de se acomodar ou supervalorizar o que vem do mundo virtual. Traduzindo: tudo que nos chega pelas redes sociais é preciso de verificação, confirmação e rechecagem. Fica o aviso.





TURISMO

paralisação da Maria-Fumaça





A VLI suspendeu, na sexta-feira, preventivamente, a circulação do trem turístico que liga as cidades de São João del-Rei e Tiradentes. O objetivo é resguardar a saúde da comunidade e dos empregados da empresa, em razão do risco de disseminação do coronavírus. A medida atende ao programa Minas Consciente, do governo estadual, que tornou a onda vermelha mais restritiva. Não há previsão para o retorno das atividades.





VIRTUAL

Rua 25 de Março na tela





Com a pandemia, a rua mais famosa do país por seus preços baixos e variedade de produtos chegou ao mundo virtual. Boa notícia para os consumidores de plantão. Quem conseguiu esta façanha foi a Facily, primeiro social commerce da América Latina. Será que estão todas as lojas lá? Tenho minhas dúvidas.





TRANSVERSALIDADES

CCBB educativo





O CCBB Educativo apresenta o bate-papo virtual “Patrimônio cultural: A materialidade e a imaterialidade da cultura em tempos pandêmicos”, com Raul Lanari, nesta quarta, às 15h, dentro do projeto Transversalidades. A transmissão será pelo Zoom, por isso será necessário fazer inscrição prévia no site do programa ccbbeducativo.com/cursos. Terá tradução em libras. Evento gratuito.





Lucio Costa e o filho Leandro Costa, Breno Oliveira e Marina Diniz (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





POR AÍ





• O senador Antônio Anastasia contabilizando mais uma vitória em favor do Brasil em sua passagem pelo Senado. É que um dos projetos mais acalentados por ele neste momento (o que dispensa as complicadas exigências para obtenção de créditos durante a pandemia) seguiu para sanção presidencial.

• O casal de empresários Flávio Costa e Julia Dias lançou, com sucesso, a nova coleção da Alfazema – mostrando criações limpas e práticas. Eles compraram a marca no ano passado e ampliaram a distribuição dos produtos para os principais mercados do país.

• “Juventude” (2019), de Lula Ali Ismaïl, primeiro filme de ficção da história do Djibouti e o primeiro longa dirigido por uma mulher no país do Nordeste africano, que conquistou sua independência em 1977, estreou no Brasil, neste fim de semana, no streaming da Supo Mungam Plus.

• Nati Vozza acaba de inaugurar uma loja NV em Belo Horizonte/Nova Lima. O projeto segue na mesma linha que foi desenvolvida em conjunto junto à empresa youV, de Nat Semensin, com inspiração clássica e detalhes modernos.