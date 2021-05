Quais os segredos para ser feliz com a mesma pessoa por anos?

Um casal feliz não significa um "casal perfeito", até porque não existe perfeição nos relacionamentos. Um casal feliz pode ter uma série de imperfeições, mas aprende a apreciar as diferenças do outro todos os dias, e trabalha em conjunto para criar uma relação especial. Em outras palavras, um ótimo relacionamento não é sorte e não simplesmente acontece – é preciso esforço e cuidado para caminhar e evoluir de maneira que mantenha o par satisfeito, completo. Um casal feliz não significa um "casal perfeito", até porque não existe perfeição nos relacionamentos. Um casal feliz pode ter uma série de imperfeições, mas aprende a apreciar as diferenças do outro todos os dias, e trabalha em conjunto para criar uma relação especial. Em outras palavras, um ótimo relacionamento não é sorte e não simplesmente acontece – é preciso esforço e cuidado para caminhar e evoluir de maneira que mantenha o par satisfeito, completo.





Vemos casais que estão a ponto da separação, mas acabam se redescobrindo em questão de semanas, simplesmente fazendo sutis mudanças efetivas em seus hábitos diários. Não é de se surpreender, porém, que uma vez que esses casais se descobrem, seus hábitos de relacionamento recém-descobertos se tornam naturais para eles. Aqueles que são espectadores podem testemunhar as suas demonstrações públicas de afeto e alegria, mas desconhecem as razões que levaram o casal a ser o que era anos atrás.





Afinal, quais são os hábitos que os casais precisam cultivar?





>> Aceite-se – Suas decepções em seu parceiro, muitas vezes, refletem a aceitação que tem de si mesmo. Assim, o primeiro passo para ter um relacionamento saudável com alguém é ter um relacionamento saudável com você mesmo. Não permita influências externas. Se está tendo um problema com o seu parceiro, trabalhe para debater o problema, sem intervenção de terceiros. O casal precisa vivenciar suas experiências, seguir seu próprio caminho.





>> Evite comparações – Nunca compare sua relação com a de qualquer outra pessoa. Cada casal faz as suas próprias regras, acordos, contratos e tem seus hábitos amorosos. Basta se concentrar no fato de que um casal é composto de duas partes que, por natureza, são imperfeitas. Tenha em mente que todos os relacionamentos têm seus altos e baixos – nenhum casal vive feliz continuamente, e isso é natural. Trabalhar em conjunto, principalmente nos tempos mais difíceis, vai fortalecer ainda mais seu relacionamento. Não limite a intimidade apenas ao sexo. Intimidade é o que torna as relações duradouras, e exige comunicação honesta e abertura sobre preocupações, medos e tristezas, bem como esperanças, sonhos e felicidade do casal.





>> Aceite seu parceiro, sem tentar mudá-lo – Todo mundo quer ser apreciado como se é. Às vezes, tentamos esculpir no outro a imagem do que nós queremos que ele seja. Mas a tentativa sempre termina em decepção, porque não é possível encaixar o quadro do outro na sua moldura. O maior perigo de tentar mudar seu parceiro é correr o risco de se apaixonar por suas próprias fantasias e, com isso, ignorar a beleza pura e verdadeira escondida por trás das imperfeições do outro. Portanto, salve o seu relacionamento de estresse desnecessário.





>> Reserve momentos a sós – Se você negligenciar seu relacionamento, seu relacionamento negligenciará você. Com agendas lotadas, esquecemos de reservar um tempo para curtir a grande companhia que temos. Nos relacionamentos, a distância não é medida em metros, mas em ausência de afeto.Não ignore a pessoa que você ama, porque a indiferença é um veneno silencioso para qualquer casal. Diga o que pensa e sente. Dê a informação necessária em vez de esperar que ele saiba o que você está pensando. Lembre-se de que o subentendido sempre causa grandes prejuízos. A maioria dos problemas em um relacionamento, sejam grandes ou pequenos, começa com a má comunicação.





>> Reconheça seus erros e peça perdão – Desculpar-se depois de uma discussão é fundamental para qualquer relacionamento feliz. Um simples e honesto "sinto muito" demonstra humildade e abre uma porta para a reconciliação. Todo mundo comete erros, mas o importante é admitir e tentar consertá-lo. Pratique a paciência diariamente. É provável que você pise no calo do seu parceiro de vez em quando, mesmo sem querer. Com o tempo, a capacidade de tolerar pequenos hábitos que incomodam será tão natural a ponto de se tornarem motivos de risada em algum momento. Abra mão de certas coisas pelo outro.





>> Respeite a individualidade dele e a sua – Mesmo sendo um casal, nunca devemos nos esquecer de que se trata de duas pessoas, cada uma com suas particularidades, seus interesses, seu mundo individual. Daí a importância de respeitar o espaço do outro. Se você sabe que seu parceiro gosta de ficar sozinho de vez em quando, lendo um livro no jardim, evite incomodar seu momento. Da mesma forma, estar casado não significa que tenha que deixar de lado seu encontro mensal com os amigos. Portanto, é possível ter uma vida amorosa saudável e feliz, simplesmente alterando o que escolhemos fazer e ser todos os dias.