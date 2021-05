Jornada Solidária esquentando os tamborins

A presidente da Jornada Solidária Estado de Minas, Nazareth, que faz aniversário hoje, com o presidente dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa (foto: Marcos Vieira/em.d.a press)







Com a pandemia e o fechamento das creches, a Jornada Solidária Estado de Minas fez, ano passado, pequenas ações. Duas lives, uma delas com o grupo mineiro 14 Bis, e, no lugar da tradicional festa de Natal para as crianças das creches, contou com a parceria de empresas e pessoas físicas, amigas, que contribuíram para um Natal solidário, e todas as crianças receberam um presente especial e várias famílias receberam uma cesta básica. Agora, as creches estão retomando suas aulas, em ritmo lento, em novo formato, e estão precisando se adequar para este “novo normal”. Chegou a hora de mobilizar os amigos da Jornada e as patronesses para conseguirmos ajudar as creches novamente. A equipe já está esquentando os tamborins para dar a largada para a próxima

ação. Aguardem.

Sérgio Bruno Zech Coelho e Maria Vitória com Camila e Eugênio Pacielli Mattar (foto: orlando bento/divulgação)





DIA DO CERAMISTA

homenagem





Máximo Soalheiro é o convidado especial para representar, com total propriedade, todos os ceramistas do país, em uma homenagem que a Casa Fiat de Cultura promove. Dia 30 é comemorado o Dia do Ceramista, e para celebrar a data terá um bate-papo com o papa no assunto, Máximo Soalheiro, das 11h às 12h30, na edição do Encontros com o Patrimônio. Não era para menos, afinal, a cerâmica é a transformação do barro em arte e se tornou patrimônio cultural imaterial do Brasil e de Minas Gerais. Essa arte e técnica milenar de produção de objetos que têm a argila como matéria-prima e deve ser muito comemorada e a Casa Fiat de Cultura está de parabéns pela escolha. Máximo Soalheiro é referência na cerâmica artística, que vai destacá-la como uma das formas mais antigas da expressão humana. Entre os temas tratados estão as diferentes técnicas utilizadas e a sua importância histórica. Máximo também vai abordar os mecanismos de transmissão desse conhecimento e suas possibilidades contemporâneas de diálogos e transformações conceituais.

A participação do público é gratuita e a inscrição pode ser feita pelo link da Sympla: http://bit.ly/CeramicaArtistica.





NOVA VOZ

cantora mineira se destaca





A mineira Luiza Felício, que já trilha, há algum tempo, carreira de cantora e atriz participando de musicais e até de novelas, se revela agora compositora das boas. Lançou, na quinta-feira, seu primeiro single pelo selo Ditto, pelas plataformas digitais de música (Deezer, Itunes e Spotify), com trabalhos autorais que têm recebido elogios da crítica especializada e do público. Vale a pena conferir.





MUSEUS VIRTUAIS

exposições e aulas





A empresária Angela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, lançou programação virtual para os dois museus que estão sob a sua gestão. No site do Museu do Oratório (MO – www.museudooratorio.org.br) já está disponível a exposição “Oratórios: Relíquias do barroco brasileiro” e, pelo site do Museu de Sant’Ana (MUS – www.museudesantana.org.br) é possível acessar três exposições: “A menina de Ana – A pequena discípula de Nazaré”, “Santos homens – Os combatentes da fé” e “Santas mulheres – As heroínas da fé”. As belas mostras já foram exibidas nos espaços físicos dos museus e em outros locais em anos anteriores. O projeto Aula de Museu Virtual também está disponível, mediante agendamento pelos e-mails info@museudesantana.org.br; info@museudooratorio.org.br. Ambos os museus oferecem visitas virtuais que mostram detalhadamente seus acervos. O Museu de Santana` está aberto para visitação presencial, atendendo às regras de segurança.

CRISE? ONDE?

vendas sobem





A Farfetch, plataforma global líder para a indústria da moda de luxo, anunciou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2021. O crescimento do valor bruto da mercadoria e do GMV da plataforma digital foi de 50% e 60% ano a ano, respectivamente, na casa dos US$ 916 milhões e dos US$ 790 milhões, respectivamente. A receita do primeiro trimestre de 2021 aumentou 46% ano a ano, para US$ 485 milhões. A margem de contribuição do pedido da plataforma digital melhorou 100bps ano a ano, para 33. O lucro, após impostos, foi de US$ 517 milhões e inclui um benefício não monetário de US$ 660 milhões decorrente do menor impacto do preço das ações em itens mantidos a valor justo e remensurações. O Ebitda Ajustado do 1º trimestre de 2021 melhora para US$ 19 milhões, de US$ 22 milhões no 1º trimestre de 2020.

Maria Helena Botrel, Ana Lúcia Rodarte, Patrícia Hermanny e Gislene Lopes (foto: petrônio amaral/divulgação )

CULTURA

selo da redenção





Uma boa ideia essa criação de um selo de segurança sanitária, pela Secretaria Estadual de Cultura, para assegurar que os eventos seguem as regras de restrições em tempos de pandemia. A saída é ótima para o setor, que foi profundamente sacrificado com as medidas de isolamento social, e também cria condições para fiscalizar os eventos clandestinos – e de alto risco para o público. A turma do setor torce para que a medida consiga melhorar um pouco a situação atual de ruína.





REFORMAS

efeito home office





O sucesso do programa sobre reformas de casa, produzido nos Estados Unidos com os gêmeos bonitões, é tão grande que inspirou um canal de tv por assinatura brasileiro (em que esse tipo de programa se multiplica como coelhinhos) a fazer uma versão tupiniquim. Mas a curiosidade é que os apresentadores daqui não são gêmeos, e um deles, o Dony De Nuccio, mostra-se um homem polivalente. De trader da bolsa de valores a conselheiro financeiro e apresentador de TV, foi parar na área de decoração. Sinal de que o assunto realmente está gerando muito dinheiro.





MISS UNIVERSO

batemos na trave





De novo, o Brasil ficou em segundo lugar no Miss Universo. O concurso ocorreu no domingo passado e foi transmitido pelo canal a cabo TNT. A brasileira (gaúcha) Júlia Gama representou muito bem nosso país e merecia ganhar. Linda, poliglota – fala até mandarim –, respondeu muito bem às perguntas, estava muito elegante nas duas roupas de gala, mas mais uma vez não levamos o título, como foi em 2007 com Natália Guimarães. Mais uma vez, a web se manifestou fortemente, alegando injustiça. A Knewin, maior PRTech da América Latina, monitorou as citações relacionadas ao concurso em 16 e 17 de maio. A empresa coletou 14.012 tuítes e a conta mais mencionada foi da brasileira vice-campeã Julia Gama (@juliawgama), com 1.720 menções - o nome dela apareceu em mais de 4 mil menções. Já a TNT, emissora que transmitiu o evento, foi mencionada mais de 1.100 vezes pelos brasileiros.





VALORIZAR O LÚDICO

campanha global





Com base em um recente estudo de neurociência de pesquisadores da Cardiff University, a boneca mais conhecida do mundo, a Barbie, lança a campanha mundial "Uma boneca pode ajudar a mudar o mundo", que pode ser vista no YouTube (http://www.youtube.com/watchv?=RiHjnAIgWDM&feature=youtu.be). O filme comovente apresenta benefícios da brincadeira de boneca. O estudo usou neuroimagens para mostrar que brincar com bonecas, como a Barbie, permite que crianças desenvolvam empatia e habilidades de processamento social que são peças-chave no futuro sucesso emocional, acadêmico e social das crianças. A equipe de pesquisa descobriu que

uma região do cérebro associada ao processamento de informações sociais era ativada mesmo quando a criança estava brincando sozinha. Isso prova que a infância, que foi roubada

pelo amadurecimento precoce e pela tecnologia, realmente faz muita falta no desenvolvimento humano.

DEFESA DOS IDOSOS

proteção de golpes





O Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e o Instituto Defesa Coletiva apresentaram, na última segunda-feira, sugestão para a criação de uma lei que proíba a publicidade, a oferta e a contratação de crédito consignado aos consumidores idosos via telefone. A ideia foi apresentada ao deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB), que se prontificou a elaborar um projeto de lei

com esse objetivo. Uma boa iniciativa, já que esse é um

mecanismo que leva os idosos a fazerem muitos empréstimos

e comprometer seus rendimentos.





ALIANÇA FRANCESA

na ativa





A Aliança Francesa de Belo Horizonte abre, amanhã, a exposição virtual “Casa impressa: Moradia do futuro?”, no site da instituição. A mostra foi concebida pelo Palácio da Descoberta e pela Cidade das Ciências e da Indústria, um espaço Universcience, a partir das pesquisas realizadas por Pierre-Yves Bocquet e exibe textos e imagens. As primeiras casas impressas em 3D foram construídas há apenas cinco anos, mas os projetos já se multiplicam ao redor do mundo: China, Rússia, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Holanda, França e muitos outros. Para visitar é só acessar o site https://aliancafrancesabh.com.br/exposicoes.





lll





Os 150 anos da Comuna de Paris são celebrados em todo mundo, e a Aliança Francesa de Belo Horizonte homenageia o marco em várias atividades culturais, incluindo a edição de maio do cineclube “Bande à Part”. Dia 25, às 18h, o tema será discutido a partir do filme “La commune”, de Peter Watkins. As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail cultura@aliancafrancesabh.com.br.





BALMAIN

reinterpretação





Tem gente que não se satisfaz em comprar uma roupa de grife de luxo se a marca não estiver estampada visivelmente. É a chamada logomania, sucesso absoluto entre os fashionistas, que adoram ver estampada nas peças o monograma de sua marca favorita. A Balmain criou peças na sua coleção de outono-inverno, que chamou de "Monograma", que homenageia o audacioso espírito do fundador da casa. Olivier Rousteing, atual diretor criativo da grife, revisitou seus arquivos e reinterpretou um icônico print de 1945 criado por Pierre Balmain. A inspiração reflete o fascínio Balmain pelos labirintos intrincados e o atual criativo usou a logomarca da grife para representá-los. Na coleção, vestidos, saias, calças, moletons, blusas e acessórios são arrematados pelo monograma repaginado.





TERAPIA DO GASTO

Comprar roupas ajuda





Uma pesquisa comprovou que 66% dos brasileiros acreditam que comprar roupas ajuda a se sentir melhor. Com isso, o setor da indústria da moda pode começar a comemorar, porque as previsões para este ano são de crescimento: +22,7%, contra -22,7% em 2020. Uma leve recuperação do cenário anterior e a digitalização das empresas e aumento da colaboração entre indústria e varejo pode ser uma das explicações para esse resultado.

FESTIVAL DE CULTURA

oficinas gratuitas





É possível participar virtualmente da 4ª edição do Festival Cultura & Cidadania, que funcionará até o final de junho, com espetáculos e oficinas artísticas gratuitas. Na programação, a oficina criativa Deixa que a gente conta!, com Raysner de Paula, voltada para crianças de 6 a 12 anos, já está com inscrições abertas, gratuitas, que podem ser feitas até 1º de junho. As aulas serão nos dias

3 e 4, e 10 e 11. São 20 vagas gratuitas. Mais informações no Instagram @culturaecidadaniacircula.

PARCERIA NO ESPORTE

inovação no Atlético





O Galo assinou parceria com o StatsBomb – plataforma de análise de futebol mais avançada disponível no mundo –, para capacitar seu Departamento de Análise com acesso aos dados de futebol mais detalhados disponíveis no mercado. Essa é a primeira parceria da empresa com um clube brasileiro. Com o acordo, o Clube Atlético Mineiro se junta a mais de 100 clubes e federações profissionais em todo o mundo para aprimorar sua capacidade de detectar e recrutar jogadores, analisar os próximos adversários e avaliar o desempenho da própria equipe.

ACADEMIA DE MÚSICA

novidade da filarmônica





A Filarmônica de Minas Gerais conseguiu realizar um sonho que nasceu quando foi fundada: criar uma Academia de Música destinada à formação específica de instrumentistas para a atuação profissional em orquestra, dirigida a profissionais de 15 a 30 anos. Isso só foi possível com a parceria firmada com o Instituto Cultural Vale. O edital foi aberto em 17 de maio e seguirá até 6 de julho. Serão 17 vagas destinadas a instrumentistas residentes em Minas Gerais. Tanto o edital como o formulário de inscrição e o repertório exigido para a inscrição estão disponíveis no site da Orquestra, no endereço fil.mg/academiafilarmonica.

POR AÍ...





A São Paulo Fashion Week divulgou que realizará sua edição 51 em junho (entre 23 e 27) e, mais uma vez, em formato digital. Traduzindo, quer dizer fotos e filmes de desfiles na web lives com debates. A novidade é um projeto chamado Sankofa, que reúne marcas de empreendedores negros.





O empresário pernambucano da moda Heracliton Diniz (Empório HD) deu rasante na cidade para ver as coleções de verão’22 e fazer seus pedidos. Com direito a uma tarde de drinques com amigos no Café com Letras. Daqui, seguiu para os salões de negócios de moda de São Paulo, que aconteceram nesta semana.





O arquiteto paulistano Fernando Brandão será presidente do júri do IAI Design Award, prestigiada premiação na região da Ásia e Pacífico. A premiação ocorrerá em 18 de junho, na cidade de Xiamen, no Sudeste da China. Fernando realizou o projeto do pavilhão do Brasil na Expo Shanghai 2010, e em filial do seu escritório em Xangai desde 2016.