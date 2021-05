Coleção de joias é inspirada em poesia de Cora Coralina

Coleção Coralina é inspirada na poesia de Cora Coralina e em mulheres fortes e contemporâneas (foto: Carla Amorim/Divulgação)

Conhecida por ter seu trabalho criativo baseado no tripé natureza, arquitetura e religiosidade, a designer Carla Amorim é um dos grandes nomes da joalheria brasileira. A label está celebrando o lançamento da coleção Coralina, que foi especialmente desenvolvida para o Dia das Mães. "Me inspirei em uma mulher forte e contemporânea para criar joias que têm como principal objetivo tocar o coração das pessoas", conta Carla. Cora Coralina foi uma poetisa capaz de expressar os seus tão complexos e intensos sentimentos de forma clara e simples através de inúmeras poesias. Conhecida por ter seu trabalho criativo baseado no tripé natureza, arquitetura e religiosidade, a designer Carla Amorim é um dos grandes nomes da joalheria brasileira. A label está celebrando o lançamento da coleção Coralina, que foi especialmente desenvolvida para o Dia das Mães. "Me inspirei em uma mulher forte e contemporânea para criar joias que têm como principal objetivo tocar o coração das pessoas", conta Carla. Cora Coralina foi uma poetisa capaz de expressar os seus tão complexos e intensos sentimentos de forma clara e simples através de inúmeras poesias.





A coleção carrega um valor sustentável – com esse lançamento, a joalheria se reforça como pioneira na utilização de gemas de Minas com responsabilidade socioambiental. As peças carro-chefe de Coralina – anel e brinco Simplesmente Coralina e anel e brinco Brilho de Coralina – trazem rubelitas e turmalinas da Mina Cruzeiro, localizada em São José da Safira, no interior do estado. A mina, fornecedora de longa data de Carla Amorim, sempre se preocupou com o presente e com o futuro deste importante centro gemológico.





Além de cuidado na escolha das gemas, Carla Amorim desenvolve suas joias com ouro rastreável em toda a cadeia produtiva, pois adquire a matéria-prima de fornecedores certificados, e os diamantes são provindos de zona de não conflito e certificados pelo protocolo de Kimberley. Para comunicar a coleção, Carla Amorim convidou a modelo Keith Campos para não só posar para as lentes de William Soares, mas também para estrelar os vídeos "Momentos de felicidade possível", roteirizados por Renata Piza e já disponíveis no Instagram da label (@carlaamorim_online). A produção nos convida a olhar esse período de isolamento social de outra forma, vendo a importância de perceber a felicidade.





A nova coleção já está disponível em todas as lojas físicas e no e-commerce da label e terá, em maio, 5% das vendas – assim como todas as joias Carla Amorim – revertidas para a compra de cestas básicas. A ação acontece em parceria com o Transforma Brasil e beneficiará diferentes comunidades pelo Brasil.





As pedras que Carla Amorim usa em suas criações são mineiras, mas o maior centro comercial de Minas com relação às gemas é Teófilo Otoni, que está localizada no centro da Província Gemológica Oriental Brasileira, no Nordeste de Minas Gerais. É ali o principal centro comercial da região e destino obrigatório de todas as pedras preciosas produzidas nos garimpos. A cidade, que um dia já se chamou Philadelphia – como o estado americano! – foi fundada por Theophilo Benedicto Ottoni, em 1947. Ottoni iniciou a colonização do Vale Mucuri com uma fundação chamada Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri.





“Em meados de 1960, a cidade recebeu alguns alemães procedentes de Idar- Oberstein – tradicional centro de lapidação da Europa. Foram eles que trouxeram as primeiras técnicas de lapidação desenvolvidas nas minas de ágatas daquela região”, conta Leonardo Silva Souto, da GEA – Gems Exporters Association/Associação dos Comerciantes e Exportadores de Gemas e Joias do Brasil. A região, rica em minerais de valor gemológico, produz alexandrita, água-marinha, quartzo rosa, ametista, granada, brasilianita, topázio, berilo, kunzita, crisoberilo, safira, corídon, andalusita, citrino, prasiolita, dentrita, lodolita e rutílio. Há também ocorrências de diamante, ouro, calcário, grafite e granito.





“Essas gemas são extraídas do subsolo em uma ampla área da Província Gemológica, que se estende por toda a Região Leste de Minas Gerais, Oeste do Espírito Santo e Sul da Bahia”, explica Leonardo. As gemas em estado natural são direcionadas para Teófilo Otoni, maior polo de lapidação e comércio de pedras preciosas da América do Sul, que conta com cerca de 250 pequenas empresas, 90 a 120 garimpos (legais e ilegais), 360 lapidações, em sua maioria não regulamentadas.





O comércio de gemas e joias conta com mais de 2 mil atravessadores e comerciantes concentrados na cidade de Teófilo Otoni. Um dos meios desenvolvidos para a comercialização é a Feira Internacional de Pedras Preciosas de Teófilo Otoni (Fipp), realizada anualmente na cidade através da parceria entre a Associação dos Comerciantes e Exportadores de Gemas e Joias do Brasil e a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni.





As pedras preciosas brasileiras encantam o mundo inteiro e hoje, graças a uma iniciativa do Sindijoias Ajomig, o país tem sua primeira vitrine virtual de gemas naturais, a Brasil Gemas, plataforma que tem como propósito aproximar os elos da cadeia produtiva do setor de gemas, joias, bijuterias e folheados e fomentar negócios entre eles de forma simples e ágil.