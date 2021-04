Constelação de Orion brilha na coleção Entre céu e Terra, de Cris Barros

Nova coleção de Cris Barros se inspira na constelação de Órion (foto: Josefina Bietti/divulgação)



FA constelação de Órion foi o ponto de partida para desenvolver uma coleção limited marcada por tecidos nobres, brilho único e joias exclusivas. Esta edição abre o último capítulo do projeto AW21 – Entre céu e Terra, de Cris Barros, e apresenta três cápsulas especiais.





Cápsula Órion – O brilho de Órion é representado em bordados manuais exclusivos desenvolvidos no ateliê da marca, com fios de lurex dourados, formando o mais lindo céu estrelado. Os bordados podem ser vistos em ramos de folhas formando listras verticais no vestido com decote V, cintura marcada com cinto e mangas morcego três-quartos. Eles estão presentes também no vestido versátil, que oferece a opção com sarongue marcando a cintura, ou sem, para uma silhueta mais fluida, na saia mídi transpassada e na calça com shape oriental.

Já o vestido reto, com e sem manga, ganha bordado com delicadas flores com pétalas de fio de lurex e pérolas aplicadas manualmente no miolo, inspiração vinda de joias antigas. Destaque para a flor principal, a maior e mais brilhante do jardim Órion, presente tanto no vestido e no top preto quanto no mocassim de veludo, obra de arte “monumental” visível por todos.

Conjuntos de calças com camisas, regatas, blazers de alfaiataria e shapes leves e soltos, em cores clássicas como preto, branco e off white, conferem um ar moderno à coleção. Destaque especial para os detalhes bordados nas golas e nas mangas das camisas, assim como para a costura marcada das calças de corte reto e barra no tornozelo.

Para complementar, aposte nos acessórios: tamanco de couro, sandálias douradas de amarrar, rasteiras slide, bota de couro statement de cor açafrão “petra” na parte externa e laranja fluo na parte interna. Além de joias exclusivas, como o colar e a pulseira em espiral dourado com detalhes pintados a mão, o brinco assimétrico de cristais furta-cor e o conjunto de brincos, colares e anéis tipo casulo.





Cápsula Limited edition recycling – A sustentabilidade e o desenvolvimento consciente com reúso de matérias-primas fazem parte do DNA da marca. Nesta edição, foram desenvolvidas sete peças exclusivas e limitadas com a técnica do patchwork, unindo tecidos nobres dos arquivos da marca, criando um novo ciclo de vida para eles e resultando em “estampa” exclusiva para cada peça. São elas: vestido longo de manga longa, mangas bufantes e sem manga, saia mídi, top de alças finas e o duo saia fluida com camisa.





Cápsula Constelação – Homenageia as estrelas mais brilhantes do céu com propostas cintilantes, como o vestido de camadas feito com delicadas gazes indianas com listras de lurex, em composição de cores diferenciadas criando o efeito de movimento muito leve, e o vestido de veludo azul profundo, que remete ao mais poético dos céus noturnos, com minibordados de paetês criados no ateliê da marca. Traz ar vintage e sofisticado, além de caimento perfeito, com cintura marcada em amarração de corda, assim como o casaco de veludo com o mesmo bordado, perfeito para completar o look mais casual com calça jeans.

Por fim, o tecido de paetês ilustrando o desenho floral traz efeito molhado e lúdico, aparecendo tanto no vestido quanto na calça e no casaqueto. Destaque para os tamancos de dedo com cristais e de tira larga com cristais furta-cor.

A cápsula Órion foi apresentada em 13 de abril, durante live solidária, e 5% da venda foram revertidos para a ONG Casa do Rio da Amazônia. As peças já chegaram às lojas físicas da grife e às principais multimarcas do país, com exclusividade on-line no e-commerce próprio da marca.