Vida noturna pede socorro

A querida Rosália Nazareth, que fez aniversário ontem, acaba de lançar uma linha de joias em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, de quem é devota. Na foto, ainda Érica Araújo e Helena Branquinho, em evento da Jornada Solidária, em 2019 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.)







A vida noturna é sinônimo de liberdade, alegria, relacionamento. Com o filme "Ode à vida noturna", Jägermeister lembra o público do porquê vale a pena salvar a noite. Com uma sequência de fotos icônicas da vida noturna de diferentes décadas, a marca transmite não apenas um manifesto, mas um grito de união para salvar a noite. Trata-se de uma homenagem à cultura dos clubes e conta uma história de músicos, artistas de rua e fashionistas que criam a vida noturna e das pessoas que a amam. O filme faz parte da iniciativa global #savethenight da Jägermeister, lançada em 2020. Com #Savethenight, a marca foi capaz de apoiar mais de 1.5 mil artistas, criadores e bartenders de mais de 60 países. Do Brasil foram apoiados 13 profissionais dentro da música, fotografia, mixologia, artes visuais e dança.

Romero Pimenta, Lilian Veloso e Patricia Teixeira no show de lançamento de Manu Diniz como cantora. Por sinal, Manu tem feito várias lives muito bonitas com músicos amigos convidados. Vale a pena conferir no seu instagram (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.)





FESTIVAL

Acessa BH





O Festival Acessa BH está confirmado, on-line, de 1 a 5 de junho, sempre às 20h (www.youtube.com/AcessaBH) . Serão cinco espetáculos de dança e teatro, de artistas com deficiência. Todos os espetáculos terão audiodescrição, legendas e tradução e interpretação em Libras. Segundo o Censo 2010, do IBGE, cerca de 24% da população brasileira tem algum grau de dificuldade ou possui

deficiência intelectual.





GALERIAS

on-line





Com o objetivo de unir pessoas à arte, a Galeria de Arte Colaborativa GC36 marca presença no formato online. São fotógrafos e artistas independentes, com criações autorais. O formato virtual permite que colecionadores e entusiastas naveguem pela galeria à vontade para ver e adquirir obras de mais de 40 artistas no mesmo ambiente. São cerca de 550 obras entre fotografia, ilustrações, gravuras, aquarelas e fine art de artistas como Camila Véras, Debbie Villella, Felipe Marques, Fernando Nas, Gabriel Marcondes Egestos, Isabela Quintes, Katharina Giglio, Marcos MÓS, Paula Calderón, PIW, Thalita Teglas e

Yumi Muranaka.





***





Para quem gosta de arte, uma boa pedida para este momento de isolamento social, é visitar, virtualmente, os grandes museus do mundo. Todos eles tem um excelente programa de visitação pela internet, que permite ver todas as obras, com riqueza de detalhes e ainda ler sobre cada uma delas. Imperdível, para matar a saudade, ou, para quem nunca teve a oportunidade de conferir de perto, conhecer pela primeira vez.

O casal Rogério Gotlib e Maíra Costa, que soprou velas semana passada (foto: Carla Lima/Divulgacao)





AMOR

pelos pets





Vivo criou movimento para adoção de pets. Seguindo seu propósito de "Digitalizar para Aproximar", a operadora usa sua plataforma de relacionamento com os clientes para conectá-los a ONG e promover a adoção de futuros pets. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de animais sem lar. O primeiro passo será promover a conexão entre entidades que se dedicam a causa e quem quer ser um "futuro pai e mãe de pet", incentivando a adoção responsável. Ao todo, mais de 20 ONG já são parceiras da Vivo nesse projeto. A ponte entre as instituições e os interessados em adotar um animal será feita por meio da plataforma de relacionamento da empresa. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e regiões metropolitanas poderão procurar um novo amigo acessando o app da operadora, e consultar as ONG cadastradas, escolhendo com a que mais se identifica, para iniciar o processo de adoção diretamente com elas, de maneira virtual.

NOVA FASE FGV

MBA Blended





A Fundação Getúlio Vargas (FGV), referência nacional e internacional como centro de educação continuada, inicia uma nova fase da sua história com a instalação de um núcleo próprio em Belo Horizonte. E lançou, com início em abril e maio, uma nova modalidade de MBA, os cursos Blended, que combinam aulas presenciais com aulas transmitidas ao vivo por webconferência e atividades on-line. Serão quatro programas de MBA: Gerenciamento de Projetos; Gestão Empresarial; Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance; e Gestão Estratégica de Pessoas: Desenvolvimento Humano de Gestores, sempre ministrados por professores com larga experiência de mercado. Os processos seletivos são compostos por inscrição, análise curricular e entrevistas. Informações no site www.fgv.br/mba-blended-bh ou cursos.bh@fgv.br lica e privada.

POR AÍ...





O Festival É Tudo Verdade, com documentários abordando vários assuntos, está no ar e com acesso livre pela internet. Uma das obras mais comentadas neste ano chama-se ‘Alvorada’ e mostra os últimos dias da Dilma Rousseff no palácio – com direito a chiliques e tudo mais.





Bruna Martins divulgando as receitas do seu ‘Biroscas’ sob o nome ‘Garimpo Gastronômico’ - feito na cozinha mineira. Comidas que levam ingredientes tais como pernil, canjiquinha, fubá de moinho artesanal e muito mais. Na sua definição, são sabores que lembram montanhas, cerrado, gente tranqüila, porteira aberta, fogão de lenha e sempre-viva. Mais bonito, impossível.





E já que estamos na cozinha, nesta semana foi comemorado o Dia do Café (14 de abril) e a Fiemg não deixou passar o assunto de liso. Além de mostrar a presença do nosso café no mundo, assinalou que somos o maior produtor nacional com 54% dos grãos saídos daqui. Na opinião de alguns experts, o café produzido no Cerrado Mineiro é o melhor do mundo.

SEMANA DE MODA

com desfiles presenciais





A Semana de Moda de Nova York planeja voltar a ter desfiles presenciais em sua próxima edição, que acontecerá do dia 8 ao dia 12 de setembro, informou o sindicato da moda dos Estados Unidos CFDA.Este retorno aos eventos em público acontecerá de acordo com as normas sanitárias vigentes no estado de Nova York. A CFDA que espera que algumas marcas continuem optando por uma apresentação on online. Quase todas as apresentações das últimas duas edições das semanas de moda, em setembro e fevereiro, aconteceram virtualmente, com a exceçao de alguns poucos estilistas como Christian Siriano e Rebecca Minkoff que organizaram desfiles presenciais. Nessas duas edições foi recomendado aos criadores que favorecessem o sistema de exibição virtual, para evitar o risco de contágio vinculado ao coronavírus. Incentivada pela campanha de vacinação em andamento e a reabertura gradual de Nova York, a CFDA espera uma temporada que "celebre o melhor da moda americana em formatos físicos e digitais", expressou seu diretor executivo Steven Kolb, citado em um comunicado de imprensa.









fashion

desfiles & negócios





O circuito da moda está cada vez mais próximo dos traders que atuam na Bolsa de Valores. Além de grandes empresas que já fizeram seu IPO com sucesso, as menores também cativam a turma dos investimentos. Um exemplo é o brechó on-line Enjoei, que lançou suas ações em novembro e já se valorizaram em 12%. Como alguém já afirmou: moda agora é gestão. A onda da economia circular chegou à gigante Nike de forma surpreendente. É que a poderosa marca de tênis colocou à venda seus modelos usados, isto é, os que foram devolvidos para reparos e deixados por lá pela clientela volúvel.

ORQUESTRA OURO PRETO

concerto com Ivan Lins e Gilson Peranzetta





A Orquestra Ouro Preto lançou, em seu canal no YouTube concertos históricos gravados antes da pandemia. A série Clássicos OOP resgata apresentações com a participação de artistas consagradas da MPB e da música de concerto. Ontem, colocaram no ar o concerto "Orquestra Ouro Preto, Ivan Lins e Gilson Peranzzetta", no qual celebram 45 anos de parceria com sucessos como "Vitoriosa", "Vieste", "Madalena" e outros. O concerto foi gravado em 2018, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. A regência e direção artística são do maestro Rodrigo Toffolo. Link para o canal da Orquestra Ouro Preto no Youtube (www.youtube.com/user/OrquestraOP)





ISOLAMENTO SOCIAL

pessoas estão orando mais





Pesquisa feita em março pelo instituto Paraná Pesquisas, mostrou que 58,8% dos brasileiros passaram a orar mais durante a pandemia do Covid-19. De acordo com a pesquisa, os percentuais são ainda maiores entre pessoas com 60 anos ou mais (68,8%) e mulheres (66,5%). Em contrapartida, os que menos recorrem à fé neste momento delicado são os mais jovens: 49,8% entre quem tem de 16 a 24 anos de idade e 51,7% entre quem possui de 25 a 34 anos. Não tem como negar que a fé é um grande alento para momentos de angustia e ansiedade.





NOVA MODALIDADE

Workation





Com as restrições impostas pelo isolamento social, a fim de conter o avanço do Covid-19, o setor de turismo sofreu um grande impacto e precisou se reinventar. Mas a vontade das pessoas de viajar não se alterou e após um ano de pandemia, só se acentuou, e por isso, o workation surgiu e está em alta. Trata-se da sinergia de descanso e trabalho. O home office, foi o principal motor para que as pessoas mesmo trabalhando pudessem se deslocar a lugares mais afastados, abrindo a possibilidade de trabalhar em cidades com poucos habitantes, com o distanciamento necessário e até gerando a permanência em lugares por até seis meses. A procura por chalés e pousadas menores, com maior possibilidade de distanciamento social e muita natureza é a saída para quem quer fugir dos espaços pequenos das cidades. O importante é ter uma boa conexão com a internet.





APRESENTAÇÃO

virtual





O projeto “A caminho do Jardim para Tchekhov” apresenta, a partir desta quarta-feira, 21, um novo espetáculo inspirado na obra do autor russo, com texto de Pedro Brício e direção de Jefferson Miranda. No elenco, Maria Padilha vai viver uma atriz em crise financeira e artística. Quatro vídeos gravados nos últimos meses sobre a construção do novo texto serão exibidos no Youtube (https://bit.ly/3uDR3iB).





CAMPANHA

contra a fome





A campanha de apoio humanitário "Tem Gente Com Fome", criada na pandemia para arrecadar alimentos em cestas básicas para doação a famílias em todas as regiões do Brasil, conta com o apoio de diversos doadores, incluindo o Twitter. Além de doar 100 mil dólares, a empresa global também contribuirá com créditos em publicidade para ampliar a campanha na plataforma. A iniciativa nacional de arrecadação de fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome, à miséria e à violência na pandemia de Covid-19 é coordenada pela Coalizão Negra por Direitos, Grupo Prerrogativas, Anistia Internacional, Oxfam Brasil, Redes da Maré, Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, 342 Artes, Nossas - Rede de Ativismo , Instituto Ethos e Orgânico Solidário e tem como objetivo principal arrecadar alimentos para entregar a 222.895 famílias mapeadas pelas organizações e redes que coordenam a ação.

VINHO

gosto & desgosto





As imagens belíssimas de tochas acesas na noite gelada dos vinhedos franceses tentando salvá-los de uma geada polar, contrastam com o resultado trágico do assunto. De fato, haverá quebra de 80% na safra em um setor já pressionado pela taxação americana em 100%, imposta pelo Trump para dificultar a importação do produto. No outro lado do planeta, o Brasil lucra com essa quebra e também beneficiado impulsionado pela boa safra gerada pelo La Niña e pelo dólar nas alturas por aqui. Para desgosto do Macron, que cismou de perseguir a agricultura brasileira.

BANCOS

Minas entre os melhores





Na semana passada comentamos aqui sobre o desempenho do Banco Inter e seu papel no sentido de preservar a tradição mineira como terra de bancos e banqueiros. Pois nesta semana, uma pesquisa da Forbes (realizada por uma empresa alemã) indicou o banco da família Menin como o segundo melhor do Brasil – em um ranking de 10 empresas. Além deste, na restrita listagem também entrou do BMG – outra instituição financeira de origem mineira. Como se vê, também na onda da bancarização cibernética estamos indo bem.

ABACATE

teor & sabor





Foi só um programa rural domingueiro falar sobre a produção do ‘azeite de abacate’ e o produto sumir das prateleiras nos poucos endereços onde havia o precioso graxo. Fruto da criação de um produtor do sul de Minas, tem a vantagem de ser mais nutritivo do que o azeite de oliva e possuir propriedades especiais. Dizem que uma delas é aumentar o teor de alcalinidade do sangue, o que poderia ser uma prevenção contra o virus da covid-19: a fruta tem o dobro do teor que seria fatal para o poderoso invasor. Além disso, é bem saboroso.





CENTIBILIONÁRIOS

poucos & exclusivos





No período do pós-guerra, surgiu uma casta mundial apelidada de jet-set pelos colunistas da época – remetendo a alguém muito rico que perambulava mundo afora de avião em busca de lugares chiques e exclusivos. Eram os milionários. As bolsas de valores em alta nos anos 1970 criaram os bilionários. Pois agora, a concentração de renda crescente e a corrida tecnológica acabaram criando os ‘centibilionários’. Por enquanto, a lista de quem tem mais de 100 bilhões de dólares na conta do banco ainda é pequena. Os mais novos integrantes (sem surpresas) são os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin.