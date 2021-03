É possível retardar o envelhecimento facial?

Nem todo mundo envelhece da mesma forma. Essa verdade inquestionável carrega dois principais pontos: a genética e os hábitos de vida. Segundo o geneticista Marcelo Sady, pós-doutor em genética e diretor-geral da Multigene, existem variações genéticas que podem fazer com que uma pessoa envelheça mais após a exposição solar, por exemplo. “O genótipo do gene MMP1 está relacionado a uma degradação do colágeno oito vezes maior que o normal após a exposição solar”, afirma.





Existem também pessoas que, geneticamente, produzem menor quantidade de colágeno – ligado ao genótipo do gene COL1A1. “Um exame genético ainda pode notar, além disso, a carência de genótipos de genes como SOD2 e CAT, o que compromete a capacidade antioxidante da pele em responder bem contra a ação dos radicais livres”, esclarece o geneticista. Ou seja, essas características predispõem o paciente a ter mais rugas e sofrer mais com o fotoenvelhecimento. “Entre os hábitos de vida, a má alimentação, o tabagismo, o estresse excessivo e o sedentarismo estão relacionados ao envelhecimento precoce da pele”, acrescenta o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).





Conquistar novamente uma aparência jovial envolve manipular os pontos de destaque da face, ou seja, pálpebras, nariz e boca, que são as regiões mais afetadas pela idade. “Por exemplo, não é incomum que as expressões mudem com a idade e o olhar ganhe um aspecto permanente de tristeza devido à presença de rugas e flacidez na área dos olhos, com as pálpebras caídas. No caso do nariz, muito pouco tem sido falado sobre sua relação com o envelhecimento, mas conforme envelhecemos, o nariz perde sua suavidade e arredondamento, o que pode ser melhorado com a cirurgia plástica mais natural”, afirma o cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e chefe do setor de rinologia da Universidade Federal de São Paulo.





Para entender melhor como tratar de forma efetiva o envelhecimento facial, os especialistas falam sobre tratamentos cosméticos, estéticos e cirúrgicos:





Tratamentos cosméticos

Para confiar que um creme anti-idade tratará a sua pele de maneira efetiva, as substâncias precisam estar de acordo com o que sua pele precisa, daí a importância de um exame genético e a consulta com o médico. “Existe uma influência genética muito forte que pode ajudar a delimitar a escolha certa de um creme. O dermatologista pode solicitar o exame dermatogenética”, explica o Marcelo Sady.





Além disso, a nanotecnologia é fundamental dentro dos cremes. “Mais recentemente, chegou ao mercado a tecnologia drone delivery (Pro Lipo Neo), que promove uma entrega do ingrediente ativo exatamente onde ele deve agir, sem perder eficácia. Isso também é um bom sinal para potencializar a ação rejuvenescedora”, diz a farmacêutica Maria Eugênia, gestora técnica da Biotec Dermocosméticos.





E você pode ir além da Vitamina C e do ácido hialurônico: aposte nos peptídeos. Segundo o pesquisador e farmacêutico Maurizio Pupo, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Ada Tina Italy, os peptídeos agem na pele quase como se fossem medicamentos: “Eles penetram, vão encontrar o receptor, ligam-se à célula e vão produzir determinado efeito”. “Esses tratamentos cosméticos, desde que bem orientados pelo dermatologista e combinados com substâncias orais, como Exsynutriment, Bio-Arct e In.Cell, vão produzir grande efeito de rejuvenescimento”, afirma a nutricionista Luisa Wolpe Simas, da Biotec Dermocosméticos.





Tratamentos estéticos

Laser, ultrassom, microagulhamento, realmente são muitas as tecnologias capazes de rejuvenescer a pele. Uma das novidades para tratar rugas e flacidez é o Ultraction 3D. “Ele permite ajustar exatamente a profundidade onde o aparelho vai agir e o tamanho do dano térmico. Com isso, o tratamento é menos dolorido e reduz a flacidez de maneira poderosa. Do ponto de vista clínico, o tratamento é menos dolorido e muito mais homogêneo. Ele estimula mais colágeno e traz resultados na hora. O paciente pode imediatamente voltar às atividades de rotina”, afirma o dermatologista Abdo Salomão Jr. Outra novidade é o laser preenchedor em associação a bioestimuladores.





Tratamentos cirúrgicos

Existe uma série de procedimentos com eficácia comprovada para tratar essas regiões, incluindo opções cirúrgicas e não invasivas, segundo Mário Farinazzo. “Com relação as não invasivas, os procedimentos como a toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, rinomodulação são os mais realizados”, diz o médico. Quanto às opções cirúrgicas, a blefaroplastia, a rinoplastia e o lifting são as melhores opções e podem conferir resultado rejuvenescedor mais natural.





“A blefaroplastia é a cirurgia realizada na região das pálpebras, removendo pequenas bolsas de gordura e a pele excessiva da região para rejuvenescer a aparência dos olhos e, em muitos casos, melhorar o campo de visão. A rinoplastia é realizada na região do nariz para alterar sua aparência estética ou melhorar a respiração do paciente. Uma rinoplastia bem-feita pode fazer um paciente parecer três anos mais jovem”, diz Mário Farinazzo. Já o lifting elimina rugas e marcas causadas pelo tempo.