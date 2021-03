Mesas atraentes tornam qualquer encontro em acontecimento agradável

Esse recesso social está acabando com um ato social tão importante que é receber bem. E uma mesa bem-posta, decorada com gosto, torna qualquer encontro entre amigos um acontecimento agradável, relaxador. E a refeição, por mais simples que seja, uma oportunidade de convivência cada vez mais rara. Receber bem é apenas uma das referências que encontramos quando falamos sobre Amelinha Amaro. Proprietária da loja Divino Espaço, Amelinha é autora dos livros “Mesa, arte & detalhes”, volumes 1 e 2, uma das percussoras de mesa posta do Brasil e autoridade no quesito bom gosto, requinte e sofisticação. Com 17 anos de experiência, ela acumula um legado importante na arte de receber, que foi traduzido em seu recente projeto, intitulado “Encontros – À mesa com Amelinha Amaro”.





Com edição limitada e numerada – apenas mil exemplares autografados um a um e apenas 100 unidades com dedicatória especial, a obra é composta por 232 páginas, divididas em cinco capítulos, que mesclam vivências e tradições na arte de receber apresentadas em meio a textos e imagens cuidadosamente selecionados de produções exclusivas que a artista fez ao longo do ano. Também conta com conteúdo interativo e sensorial, uma vez que é disponibilizado um QR Code para cada capítulo com o objetivo de transmitir histórias e emoções da autora por meio de vídeos, proporcionando um encontro com seus leitores. Além disso, tem uma playlist elaborada no Spotify e que acompanha cada temática proposta.





Apaixonada por peças de decoração de mesa, em seu livro, Amelinha proporciona ao leitor uma experiência única, por meio de recursos e soluções que são apresentados de forma cuidadosa e detalhista para celebrar os encontros, seguindo os temas Natal, Páscoa, chá de bebê, batizado, Dia das Mães e dos Pais, encontro a dois e com amigos e réveillon, entre outros, tal qual as produções que ela apresenta em sua loja, a Divino Espaço.





“Encontros” é mais que um livro, é um convite de Amelinha Amaro para quem gosta de mesa posta. Seu desenvolvimento partiu de suas memórias afetivas, principalmente as que ela trouxe à tona durante 2020, além de suas experiências profissionais. Também revela dicas práticas e descontraídas voltadas para convidados e anfitriões sobre como receber, os detalhes entre louças, receitas, tecidos, cores e texturas, uma verdadeira enciclopédia para quem ama mesa posta.





A obra traduz o legado e a essência da autora e permite aos leitores reconhecerem sua capacidade de reinvenção. Sem deixar de mencionar a importância dos encontros que uma mesa pode possibilitar em nossas vidas e do prazer em organizar esses momentos, a decoradora afirma que sua inspiração independe do seu formato ou ocasião. Segundo Amelinha, o que mais a agrada é a sensação de prestigiar e cuidar para que seus convidados se sintam à vontade e bem recebidos. “O que diferencia é conseguir tocar a alma, usando todos os sentidos, provocar uma emoção para quem estou preparando o encontro, para a família e para mim mesma.”