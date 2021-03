Médico aponta mitos e verdades em relação ao aparecimento de varizes

O uso de salto alto não contribui para o aparecimento de varizes, de acordo com especialista (foto: Michele Spatari/AFP)

Quem teve um primo-irmão como eu, o saudoso Márcio Castro Silva, sabe tudo sobre varizes. Ele era um craque nacional. Quem não teve, muitas vezes se preocupa com a saúde das suas pernas, procurando saber o que pode causar varizes e entendeu que o incômodo com a presença delas vai além da questão estética. Se não forem tratadas, podem se agravar e se tornar um fator de risco para problemas de saúde. Como meu primo já se foi, as considerações da coluna são do cirurgião cardiovascular paulista Marcelo Sobral. Para ele, as varizes de causa primária surgem em decorrência de herança genética e estilo de vida, como, por exemplo, ficar muito tempo sentado ou em pé.





Muitas das informações encontradas na internet e as que também são compartilhadas boca a boca sobre as varizes acabam não sendo verdadeiras. Por isso, é importante sempre buscar fontes confiáveis e conversar com o seu médico para receber as orientações corretas. Veja abaixo alguns mitos e verdades sobre as varizes.





• Calças apertadas – mito

Segundo o especialista, a roupa tem que estar muito apertada a ponto de impedir o retorno do sangue ao coração. Além disso, ela tem que ser usada continuamente para influenciar de alguma maneira no desenvolvimento da doença. Para outros profissionais da área, o uso é mais questão do gosto pessoal, pois não existe relação com o funcionamento dos ductos sanguíneos.





• Calor – verdade

Altas temperaturas dilatam os vasos sanguíneos, o que acaba promovendo mais inchaço nas pernas de quem já tem varizes. Aqueles que não têm podem acabar desenvolvendo o problema.





• Salto alto – mito

Marcelo Sobral afirma que o salto alto não é causador de varizes. Existem relatos de mulheres que se sentem bem quando o utilizam, mas também depoimentos daquelas que não aguentam de dor ou sensações como pernas pesadas.





• Anticoncepcional – verdade

As pílulas anticoncepcionais, especialmente as que contêm estrógenos em sua composição, são um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de doenças vasculares, em particular as varizes de membros inferiores e a trombose venosa profunda. Os hormônios alteram a permeabilidade vascular e a viscosidade do sangue e, como consequência, facilitam o surgimento de alterações na coagulação, além de provocar vasodilatação. As mulheres que tomam anticoncepcionais devem conversar com seu ginecologista e procurar um angiologista, já que o uso das pílulas é um fator de risco para as varizes.





• Depilação – mito

A cera quente tem ação superficial. Nas peles muito sensíveis, pode-se observar vermelhidão local temporária e alguns vasinhos superficiais podem ser lesados, principalmente no rosto. Já nas pernas, as veias ou microvasos ficam localizados muito abaixo da camada de gordura da pele, onde os efeitos da cera não podem chegar.





• Ficar em pé – verdade

Passar longos períodos em pé, seja no trabalho ou numa fila de espera, pode contribuir para o aparecimento das varizes. Isso ocorre porque a contração da musculatura da perna é um dos fatores que auxiliam o retorno do sangue dos membros inferiores de volta para o coração. E quando estamos nessa posição, devido à gravidade, há uma dificuldade natural para o retorno venoso, ainda mais se a musculatura não está em uso.





Atenção e mudanças no estilo de vida são fundamentais para aliviar os sintomas das doenças venosas crônicas. "Para prevenção, esteja sempre atento ao seu corpo, mantenha uma alimentação equilibrada, pratique atividades físicas com regularidade e evite ficar na mesma posição durante muito tempo. Se possível, no final do dia, colocar as pernas na altura do coração para facilitar o retorno e aliviar a pressão venosa também é ótimo", explica Marcelo Sobral, acrescentando: "Além da prevenção, o mercado conta com medicamentos supermodernos, com tecnologia diferenciada, indicados para alívio rápido e efetivo dos sintomas da insuficiência venosa crônica (IVC). Consulte seu médico".