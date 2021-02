Seu coro cabeludo coça? Saiba o que pode desencadear o incômodo

Ter um couro cabeludo saudável exige cuidados especiais e visitas a dermatologistas (foto: Arquivo pessoal)

Anos e anos atrás, quando minhas sobrinhas que moram no Canadá estiveram aqui, chamou a minha atenção o tanto que elas coçavam os longos cabelos louros. Fui conferir e deu no que eu já esperava: piolhos e mais piolhos. Lavei a cabeça das duas imediatamente, sequei, cobri com inseticida em pó, coloquei touca plástica e logo elas ficaram livres da praga. A informação é que, por causa do frio intenso da região, lava-se pouco a cabeça da meninada e, nas escolas, mesmo as mais selecionadas, a piolhada ferve.





Piolho pode ser o problema, mas não é só por causa dele (ainda existe?) que o couro cabeludo coça. E pouca coisa é tão irritante. Quem explica as várias razões dessa coceira é o dermatologista Daniel Cassiano. Ele detalha as principais razões e como uma consulta dermatológica pode trazer algum alívio:





Caspa: Se o seu couro cabeludo estiver seco e coçando e você puder observar flocos no cabelo ou nas roupas (quando eles se desprendem do couro cabeludo), pode ter caspa. “Essa dermatite tem alguns fatores relacionados como alteração na produção de sebo pelas glândulas sebáceas e resposta inflamatória local desregulada. A dermatite seborreica tem predisposição genética, e piora muito com ansiedade e estresse. Por esse motivo, o paciente pode apresentar crises durante períodos de estresse. Apresenta-se como áreas avermelhadas e descamativas, além de crostas em alguns casos”, afirma o médico. Como obter alívio? Para a caspa, é importante o uso de shampoos específicos indicados pelo médico de três a quatro vezes por semana. “Após a crise, o shampoo pode ser utilizado uma vez por semana para prevenção e manutenção”, afirma.





Reação a um produto: Quando usamos um produto para o cabelo que contém algum ingrediente que pode causar alergia, a coceira pode ser um sintoma inconveniente de um processo alérgico. “Além disso, um couro cabeludo com coceira, seco e escamoso pode indicar que você precisa enxaguar melhor o shampoo do cabelo. Deixar um pouco dele no couro cabeludo pode irritá-lo. Se você tiver coceira no couro cabeludo e erupção na pele, pode ter uma condição chamada dermatite de contato alérgica. Isso é comum entre as pessoas que pintam o cabelo. Frequentemente, o culpado é um ingrediente da tintura chamado parafenilenodiamina (PPD), que é encontrado em tinturas de cabelo pretas”, explica o especialista. Você também pode ter alergia a um shampoo, condicionador ou outro produto que toque seu couro cabeludo. Como obter alívio? Para parar a coceira, você deve parar de usar o produto que está causando a reação. Se você está tendo dificuldade em encontrar outro produto, um dermatologista pode ajudar.





Urticária: São protuberâncias vermelhas, salientes e que coçam muito, e podem se formar em qualquer parte da pele, incluindo o couro cabeludo. “As urticárias tendem a ir e vir em poucas horas. Às vezes, vão embora e voltam. Se a urticária vem e vai por mais de seis semanas, é chamada de urticária crônica (de longa duração)”, explica o médico. Para obter alívio, o tratamento médico ajuda.





Piolhos: O tratamento da pediculose se faz com antiparasitário tópico e sistêmico.





Micose do couro cabeludo: Se você pegar micose no couro cabeludo, provavelmente terá uma erupção na pele com coceira intensa. “O tratamento da micose no couro cabeludo requer medicação antifúngica prescrita, portanto, você precisará consultar um médico”, explica.





Psoríase do couro cabeludo: Cerca de 50% das pessoas que têm psoríase em placas apresentam um surto no couro cabeludo em algum momento. “No couro cabeludo, você pode ter manchas avermelhadas, descamação semelhante a caspa, escamas branco-prateadas e couro cabeludo seco. A psoríase do couro cabeludo frequentemente causa coceira, variando de leve a intensa.” Algumas pessoas obtêm alívio com xampu medicamentoso.





Dermatite atópica: Se você tem um tipo de eczema conhecido como dermatite atópica, ele pode se desenvolver no couro cabeludo. “Quando isso acontece, você pode ter vermelhidão e descamação na área. Algumas pessoas dizem sentir o couro cabeludo ‘queimar’, mas muitas vezes o couro cabeludo coça”, explica o dermatologista. O melhor, nesses casos, é melhor consultar um dermatologista.





Problema nervoso: Seu médico pode dizer se você tem neuropatia. É a palavra médica para um problema ao longo de um nervo devido a um dano, doença ou uma anormalidade no funcionamento do nervo. As doenças que podem afetar os nervos incluem herpes-zóster e diabetes.





Câncer de pele: Se o câncer de pele se desenvolver no couro cabeludo, poderá coçar. No entanto, é necessário ter cuidado, pois o câncer de pele é, muitas vezes, assintomático – por isso é importante visitar frequentes o dermatologista. “Devemos lembrar de proteger a região com bonés ou chapéus, específicos com proteção UV”, afirma o médico.