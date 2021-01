Diretivas Antecipadas de Vontade conferem autonomia ao paciente terminal

Pelas leis brasileiras, uma pessoa com doença incurável ou terminal não pode tomar nenhum tipo de decisão definitiva para acabar com seu sofrimento. A Constituição declara que o direito à vida é inviolável, e não há lei no país para autorizar a eutanásia, quando a morte é praticada com autorização do paciente ou familiares para abreviar uma situação de agonia ou de doença incurável. Já a possibilidade de escolha sobre quão extensos devem ser os tratamentos médicos de manutenção da vida, caso o paciente fique em coma ou não tenha mais tratamento para seu caso, existe no Brasil: a ortotanásia. Pelas leis brasileiras, uma pessoa com doença incurável ou terminal não pode tomar nenhum tipo de decisão definitiva para acabar com seu sofrimento. A Constituição declara que o direito à vida é inviolável, e não há lei no país para autorizar a eutanásia, quando a morte é praticada com autorização do paciente ou familiares para abreviar uma situação de agonia ou de doença incurável. Já a possibilidade de escolha sobre quão extensos devem ser os tratamentos médicos de manutenção da vida, caso o paciente fique em coma ou não tenha mais tratamento para seu caso, existe no Brasil: a ortotanásia.





Embora não exista legislação aprovada e sancionada sobre o tema, a Resolução 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina (CFM), dispõe sobre as Diretivas Antecipadas de Vontade (DAVs), que têm servido de parâmetro para orientar a classe médica e os advogados sobre como lidar com a vontade declarada de pacientes em estado terminal.





De acordo com Cláudia Stein, advogada especializada em direito de família e sucessões, sócia do escritório Stein, Pinheiro e Campos, a pessoa pode declarar seu desejo, mas isso exige um certo planejamento. “Ela deve fazê-lo por escrito, acerca dos cuidados e tratamentos que deseja receber se estiver em estado terminal e impedida de manifestar sua livre vontade. As Diretivas Antecipadas de Vontade estão circunscritas a tal hipótese, mas livres dentro das convicções do declarante”, explica.





O ideal, segundo a advogada, é que pessoa de confiança tenha uma cópia ou cópias do documento para que ele seja apresentado corretamente no momento em que isso se fizer necessário.





“Se o declarante estiver premido de manifestar sua vontade, assim ele pode avisar aos profissionais de saúde responsáveis pelo respectivo cuidado. Caso a pessoa conte com um médico de confiança, é indicado que também deixe uma via da declaração com ele”, aconselha Cláudia Stein.





A especialista ressalta que a resolução que estabelece as DAVs diz que os médicos deverão considerá-las sob certos parâmetros. “O atendimento às diretivas é decisão do médico, a quem compete levá-las em conta, desde que não haja violação ao Código de Ética Médica”, observa. Confira a seguir o que diz a resolução do CFM:





. As declarações do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares.





. Quando o paciente tem condições de falar diretamente e com autonomia, o médico registra as DAVs no prontuário.





. Manter DAVs por escrito e com cópias com pessoas de confiança é importante, pois quando essas vontades não são declaradas, a decisão sobre tratamentos e procedimentos fica a cargo de terceiros – ou algum familiar comunica a vontade do paciente ou os médicos recorrem às comissões de ética da instituição de saúde ou do Conselho Regional de Medicina para poder decidir quando não existe consenso entre familiares e responsáveis.





Informação ao alcance de qualquer um, importante e pouco conhecida, diz respeito ao testamento vital (ortotanásia), que qualquer cidadão pode fazer em cartório. Nele, a pessoa faz uma declaração prévia de sua vontade para o fim da vida, que deve ser obedecida por familiares e médicos.