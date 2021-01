Fim de ano de viagens

Marta Ramos na passagem de ano (foto: arquivo pessoal)







Karina e o marido, Felipe Vorcaro, com a filhinha Kiara, foram mais cedo para Trancoso curtir férias. Os avós corujas, Cláudia Resende e Kelson, correram para lá para a passagem de ano e aproveitam para esticar um tempo para merecidas férias com a filha Karol. A noite da virada foi no Hyde Resort and Residences





Em Escarpas, o fim de ano foi animado, com muito sol e esportes aquáticos. Entre a turma que foi para lá: Tânia Salles e Georges Perona, que sempre passa seu aniversário, em 2 de janeiro, por lá, Fernando Júnior com a família, Vanilda e Odílio Júnior, Maria Antônia Calmon e Márcio





Patrícia Duque preferiu as praias de Cabo Frio. Já Luciene Amantea e Marco Antônio Ferreira foram para seu reduto preferido com a família, o apartamento da Lagoa, no Rio de Janeiro.





Márcia e Flávio Géo foram com os filhos, acompanhados dos namorados, para a Amazônia, conhecer um pouco mais do Brasil. Lara, Lívia e Gui ficaram encantados com a beleza da nossa floresta.





Marta Ramos passou o réveillon no Sheraton Rio Resort Hotel, no Leblon. Apesar do isolamento, teve festa com tudo do bom e do melhor. Buffet com frutos do mar, cordeiro, pato, vitela, bacalhau, saladas variadas, massas. A mesa de doces estava de tirar o fôlego. Música ao vivo, e muita gente desceu para a praia para passar a meia-noite pisando na areia e pulando as sete ondas no mar, é claro, em busca de um ano melhor. Não precisa dizer que a festa terminou com o dia amanhecendo, ao som de muito samba e carnaval. Martinha usou um modelo assinado por sua filha Martha Beatriz Batista Ramos, proprietária da loja Dear B.





Ana Gutierrez foi com o marido, Dhiego Lima, e a filha Maria para sua casa em Salvador, com um grupo animado de amigos. Entre eles: Paulo Junqueira, Flávio Paolinelli, Leonardo Máximo, Tomas Barbosa, Angela Dariva, Marco Túlio Lara, Ana Maria Mello Viana, Jader Soares, Fernanda Lopes Cançado.





PRESENTE

para crianças





As crianças começam o ano de 2021 com boas opções de entretenimento em Belo Horizonte. Trata-se do projeto “BH para crianças: Circo Marimbondo Show- Papagaio de toda cor”. Uma das atrações acontece hoje, domingo, às 16h, com a live “Circo Marimbondo Show- Papagaio de toda cor”, com repertório que faz uma viagem pela obra do compositor e cantor Beto Guedes em homenagem aos 70 do ícone do Clube da Esquina. A live tem transmissão gratuita pelo canal do youtube do Bar do Museu Clube da Esquina e conta com intérprete de libras. Durante a live será apresentado o roteiro turístico com dicas do que fazer com crianças em Belo Horizonte, desenvolvido pela Primotur, agência que vai oferecer os serviços. Entre os locais selecionados estão a Praça da Liberdade e a lagoa da Pampulha, entre outros.

José Antônio Reis, Saul Vilela, Marco Antônio Malzone e Renato Arcuri (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)





PRÊMIO

internacional





O designer Jader Almeida acaba de receber um prêmio internacional por duas criações recentes: a cadeira Olive e o para-sol Bird. O Good Design Award, promovido pelo The Chicago Athenaeum Museum, fundado em 1950 por Eero Saarinen e Charles & Ray Eames, é o mais antigo e reconhecido programa mundial de excelência em design. A 70ª edição recebeu um número recorde de inscrições, com designers de mais de 48 países.

Eliane Tavares, a aniversariante do dia, Bebela Vasconcellos, Clélia Fernandes e Fabrizia Quadros (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.)

ESPANHA

Parlamento monárquico





Os espanhóis estão vivendo um momento delicado – muito além da segunda onda do virus que chegou por lá ou o frio polar que desceu sobre a península. É que a monarquia cada vez balança mais e cede espaços para se manter. O mais novo passo é a proposta parlamentar para reduzir o papel constitucional da Coroa, patrocinada pelas esquerdas. A piada diz que os espanhóis irão suprimir a monarquia parlamentarista e criar o parlamentarismo monárquico.





WASHINGTON

principios distorcidos





Para os estudiosos, as cenas de invasão do Congresso americano por baderneiros trumpistas, simboliza o ápice do lento processo de derretimento da democracia ocidental – tal e qual foi forjada e ‘exportada’ pelos EUA para o resto do mundo nos últimos três séculos. O modelo inicial foi sendo degenerado até chegar a beira da anarquia. Curiosamente, a regras originais, mais sólidas, só foram mantidas no próprio Estados Unidos – inclusive o sistema eleitoral indireto, palavrão em países como o Brasil. Não foi o suficiente. Nesse ritmo, o Ocidente foi se desmantelando. Enquanto isso, o Oriente assiste a tudo isso com um indisfarçável sorriso em suas faces vermelhas.

PERDA

para lamentar





Infelizmente, a COVID-19 continua fazendo suas vítimas. Impossível deixar de lamentar a perda de um mineiro importante, que fez muito pelo estado e que nos deixou por causa da pandemia: o ex-ministro das Comunicações do governo Itamar Franco e ex-presidente da Cemig Djalma Morais – ele foi o executivo que ficou mais tempo no cargo .

POR AÍ...





O estilista Victor Dzenk e o amigo de sempre, Douglas Drummond, foram passar a virada do ano em Maresias – longe do tumulto, como manda o distanciamento social. Teve passeio de barco para abrir o 2021, sob o sol e paisagem deslumbrante.





Marta Meirelles enviando aos amigos a mensagem do seu My Fashion Buyer, plataforma de vendas, em que fala de otimismo, resiliência, gratidão, propósito e prosperidade. Amém.





Os salões de lançamentos para o inverno 2021 realizados em São Paulo confirmaram (até agora) sua realização no final do mês. A saber: enquanto o Salão Casamoda vai ao ar numa bela casa nos Jardins (entre 18 e 29), o salão Novo Showroom (25 a 29) leva 17 marcas para o

Espaço Vila Vérico.





O produtor cultural Manoel Hagen e a Galeria Labyrinthus (que fica no Floresta) para montar ali a agenda cultural deste ano. Os artistas interessados podem

entrar nas redes sociais para saber mais detalhes. @galeria_labyrinthus

VACINA

Save the date





No disse me disse criado em torno da vacina anti-covid 19 a ser aplicada no Brasil, alguns especialistas começam a colocar o dedo na ferida – e é bem doloroso. Dizem que, considerando a seriedade da Anvisa, a dinâmica da distribuição e aplicação + as garantias reais de que o remédio não tem efeitos colaterais graves, o ritmo de vacinação ideal só será alcançado a partir de julho. O fato atenuante é que logo que o processo de aplicação das vacinas começar, o fator psicológico junto à população começaria a funcionar – e a

economia funcionar.





RÉVEILLON

vírus do besteirol





Com mais da metade da população festeira preferindo ficar em casa na passagem do ano, as raves do irresponsáveis acabaram assumindo o protagonismo do réveillon da COVID-19, da pior maneira possível. O fenômeno não foi apenas no nosso país, inclusive com inúmeras ocorrências também no resto do mundo. Por aqui, o assunto foi simbolizado pelo fuxico em torno da festa do Neymar – algo chinfrim, mas que ganhou destaque à falta de queima de fogos & afins. Resumo da ópera: quase tão virulento quanto o COVID-19 é o festival de besteiras que atinge o Brasil 2021.





DESTAQUE

exclusivo





A Gerdau se tornou a única produtora de aço a compor o Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3. A empresa também alcançou nota acima da média no setor de metais e metalurgia, segundo avaliação do CDP (Carbon Disclosure Project) no módulo Climate Change. A nova carteira do ICO2 terá vigência de janeiro a abril de 2021, sendo rebalanceada a cada quatro meses, conforme as atualizações do IBrX-100. Isso reafirma seu compromisso com as questões climáticas e com a preparação para

a economia de baixo carbono.

OFICINAS

educativas





Em janeiro, o CCBB está com programação artística especial para crianças. As oficinas Lugar de Criação trazem diversas atrações lúdicas envolvendo arte e educação, têm entrada gratuita e ocorrem presencialmente aos sábados, às 15h, mediante agendamento pelo site (www.ccbbeducativo.com.br). Também há uma edição digital para fazer as atividades em casa. Dia 16, será Oficina de saberes, com produção de narrativas; dia 22, às 10h, será realizada virtualmente a atividade “A escala de cores na minha casa”. A ideia é descobrir as cores das casas de alguns artistas e dos participantes, a partir da arquitetura, dos objetos e ao redor. Dia 23, o Lugar de Criação traz a oficina Jogos de arte, explorando brincadeiras e jogos de criação que envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita. Para terminar, dia 30, Oficina de artes. Mais informações no www.ccbbeducativo.com.br









GRANDE PRÊMIO

para Filarmônica





A Filarmônica de Minas Gerais venceu o Grande Prêmio Concerto 2020 pela votação do júri – “Reinvenção na Pandemia”. A Orquestra já havia sido escolhida, também, pela votação popular. Agora, foi destacada pelo time de jurados da revista Concerto. As transmissões ao vivo e as ações pedagógicas, que motivaram a premiação, seguirão em 2021 com o intuito de ampliar ainda mais o acesso do público à música de concerto e ao conhecimento musical.









SOJA

versão francesa





Os franceses lançaram campanha para resgatar a produção de proteína vegetal nativa, para frear a importação do produto. A implicância maior deles é com a soja brasileira, cujo percentual é o mais alto entre todos os mercados fornecedores. Até o ministro da Agricultura do país entrou na briga. O problema é que estão recorrendo ao argumento mais fácil, acusando a nossa produção de sair de áreas desmatadas no Brasil. Só não contaram que a produtividade aqui é 10 vezes maior do que a deles – fator real do preço competitivo da nossa commodity.

EPIFANIA

Magos renegados





Nos canais de comunicação dedicados à igreja católica e nas homilias em liturgias oficiais da igreja, o termo Dia de Reis praticamente sumiu nos últimos tempos. Nesse 2021, desapareceu de vez. No seu lugar, surgiram homenagens à epifania do Senhor, isto é, a revelação de Jesus. Poucos sabem, mas para algumas facções cristãs o 6 de janeiro é tão importante quanto o 25 de dezembro – além de outra data, que comemora o final do período natalino, com o batismo de Jesus. O atual movimento ‘epifânico’ seria para preservar a nomenclatura real apenas para Jesus. E também aproximar as diversas vertentes cristãs. Parece que os reis magos, tão simpáticos e venerados até agora, ficaram perdidos no deserto do negacionismo – tão em voga.

GOOGLE

sindicato surpresa





Organizado às escondidas, o sindicato dos funcionários da Google (matriz nos EUA) acaba de ser fundado – com a grita geral que todo sindicalista faz por fé ou profissão. O surpreendente mesmo são os pontos assinalados como plataforma da turma, tais como assédio, racismo, clientes inadequados e por aí vai. Ou seja, um olhar de soslaio do colega ou a demissão de alguém não branco já é motivo de briga. E pensar que os primeiros sindicatos trabalhistas americanos, criados depois de muitas mortes, reivindicavam apenas algo tão trivial como mais pão na mesa, ambiente salubre e formalização do emprego.

(foto: Maros Vieira/em/d. apress)

UMA DESPEDIDA

sentida





Heloisa Azeredo é autora da mensagem de despedida a nosso amigo (meu também) Heraldo Santos Dutra, que se foi deixando saudades. Vale divulgar seu sentimento, que é raro nos dias atuais:“Em meio a um ano tão difícil, cheio de mudanças e perdas, nosso querido amigo Heraldo nos deixou. Heraldo Santos Dutra, professor Heraldo, professor, Herald, como sempre o chamávamos. Sua partida repentina entristece e desassossega nossos corações. Ele se foi sem dar tempo de nos despedirmos, mas com certeza da forma que ele sonhava: sem sofrimentos, provavelmente com seu sorriso constante e o inseparável “cigarrinho”. Ah! Esse não podia faltar por nada deste mundo. Ser sua aluna em 1977 na faculdade, trabalhar juntos 18 anos e ser sua amiga foi um grande privilégio. Sociólogo de formação e sempre preocupado com os menos favorecidos, ele desenhou ao lado de seu colega, professor e ex-ministro Paulo Haddad um dos maiores projetos sociais já executado no estado de Minas Gerais, o Programa de Mobilização de Comunidades (PMC) do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas). Com esse programa, chegamos a mais de 600 municípios mineiros, causando transformações sociais relevantes, fazendo com que fôssemos premiados pela ONU e conseguindo apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Avesso às tecnologias, quaisquer que fossem elas, celular, computadores e afins, Heraldo descrevia tudo de que precisava nos seus blocos e canetas-tinteiro inseparáveis. Brilhante profissional e intelectual, era um comunicador nato, dotado de uma memória de dar inveja a qualquer banco de dados. Conhecedor perspicaz da nossa realidade, de nossas riquezas e da cultura de Minas, foi professor da UFMG e funcionário da Fundação João Pinheiro. Tinha um caso divertido para qualquer momento de descontração. Elegante, apreciava o belo e era um observador inigualável. Atuou brilhantemente junto à Apae-BH, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de BH. Generoso, nos deixará saudosos de sua alegria, de seu encanto, de sua conversa e de sua companhia. Com nossos corações enlutados, pedimos a Deus que abençoe e ilumine seus familiares neste momento tão doloroso. Entre nós, cumpriu muito bem sua missão com inteligência, sabedoria, conhecimento, lealdade e dedicação plena. Heraldo, peço agora que Nossa Senhora, representada por uma linda imagem feita por sua mãe, d. Ruth, recebida por mim como presente de Natal em 1995, lhe dê as mãos e o leve até Jesus.





Vá em paz!!!

Qualquer dia nos encontraremos”