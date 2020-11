Flacidez? Saiba como combater esse mal e melhorar a autoestima

Alimentação saudável, com frutas e legumes, ajuda a prevenir a flacidez (foto: Arboral/Reprodução)



Quando o assunto é estética, a flacidez é uma das principais preocupações. Infelizmente, todos estão suscetíveis a essa característica natural do corpo, mas a maioria se sente incomodada quando essa fase chega. O estilo de vida, unido a outros fatores do organismo, pode fazer com que a flacidez surja precocemente e atrapalhe, principalmente, a autoestima. Porém, a boa notícia é que o problema pode ser resolvido por meio de hábitos diários, tratamentos adequados e prevenção.

Camila Katsuragi, fisioterapeuta dermatofuncional, explica que a flacidez é decorrente da perda de colágeno e elastina, fibras fundamentais que sustentam a pele. “Esse desgaste pode acontecer naturalmente por causa do envelhecimento, por hábitos adquiridos ao longo da vida, como exposição exagerada ao sol, ou como efeito de tratamentos para emagrecer, como a cirurgia bariátrica, por exemplo. As técnicas utilizadas na fisioterapia ou procedimentos variados que temos à disposição, hoje em dia, podem auxiliar em qualquer caso”, diz.

Segundo Camila, atualmente, os principais métodos contra a flacidez são a radiofrequência, criofrequência e a ozonioterapia. “Esses procedimentos precisam ser realizados em consultório. Por isso, recomendamos sempre procurar um profissional para avaliação. Dessa forma, conseguimos achar tratamentos mais eficazes”, afirma.

A especialista comenta que nas primeiras sessões já é possível notar a diferença. Porém, obter o resultado total depende do nível de flacidez e do organismo de cada um. “Há pacientes que demoram um pouco mais para conseguir eliminar toda a flacidez. Isso tem muito a ver com disciplina e área afetada, entre outras condições. O importante é nunca achar que o resultado será idêntico ao de outras pessoas. Por isso, é fundamental a avaliação para encontrar as melhores técnicas para o corpo de cada um”, destaca Camila.

Em resumo, a flacidez é causada pelo envelhecimento da pele ou gordura excessiva, que prejudica a elasticidade. Alguns hábitos simples podem ajudar a prevenir ou retardar o problema. Confira a seguir:

1. Ingerir bastante água – Além de promover a saúde do corpo como um todo, a hidratação é fundamental para manter o aspecto jovem da pele. Nunca deixe de tomar água regularmente. Sucos naturais e chás também são bem-vindos.

2. Sol em horário adequado – Raios ultravioletas liberados pelo sol são um dos principais vilões contra a pele. Por isso, o recomendado é permanecer exposto apenas nos horários indicados por especialistas – no começo da manhã ou fim da tarde – e sempre usar proteção, como bloqueadores solares, roupas adequadas e óculos de sol.





3. Alimentação – Consumir açúcar, carboidrato e outros nutrientes ruins em excesso pode incentivar o envelhecimento precoce, além de ser prejudicial para diversos fatores relacionados à saúde. Então, não se esqueça de sempre adotar alimentação saudável, rica em nutrientes bons.

O principal aliado para manter a elasticidade correta e reduzir o envelhecimento da pele é o colágeno. Há vários tipos dessa substância. Como aliado da pele, o que apresenta melhores efeitos é o colágeno Verisol, que ajuda a manter a elasticidade correta, reduz o envelhecimento precoce e mantém a beleza de outras partes do corpo, como cabelos e unhas. O Verisol pode ser ingerido em cápsulas ou em pó.