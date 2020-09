Clínica famosa de Ivo Pitanguy vira residencial no Rio

Empreendimento vai preservar as características arquitetônicas da casa na Rua Dona Mariana, em Botafogo, tanto no interior quanto na fachada (foto: divulgação)

Quem nunca ouviu falar em Ivo Pitanguy não conhece a história da cirurgia plástica mundial. O mineiro, referência na técnica que estava começando no país, tornou-se um mito na modificação de rostos e conservação de juventude em alguns nomes mundialmente conhecidos. Como era famoso, vivia como famoso: morava bem, passava férias preciosas na Europa e, principalmente, mantinha no Rio, em uma das ruas mais charmosas e valorizadas de Botafogo, a Dona Mariana, sua disputada clínica, onde operava.

O local, como seu usuário, ficou tão famoso que vai ganhar um sofisticado empreendimento residencial de uma empresa incorporadora: o Ivo. O nome é uma homenagem a Ivo Pitanguy, antigo proprietário do terreno e da icônica casa onde funcionou sua clínica. Referência mundial em cirurgia plástica, o médico teve a vida atrelada ao endereço de Botafogo, que funcionava também como local de formação de estudantes de medicina. E essa história será preservada. Pertencente ao patrimônio histórico da cidade, a construção será restaurada e incorporada como área de lazer do residencial. Antes escondida por um muro, a casa ganhará visibilidade para a rua, devolvendo à cidade a beleza icônica de sua arquitetura. O lançamento está previsto para o final de setembro.

Com apenas dois blocos de seis pavimentos, o empreendimento terá 39 apartamentos de 2 a 4 quartos, e coberturas duplex. O Ivo foi concebido para quem busca praticidade e, ao mesmo tempo, um lugar especial para viver. Está na melhor quadra de uma rua famosa pela arborização densa, tranquilidade, silêncio, condomínios de alto padrão e próxima dos melhores pontos de compras, lazer, educação, saúde e transporte, entre as principais ruas do bairro: São Clemente e Voluntários da Pátria. "A Bait Incorporadora é apaixonada pelo Rio de Janeiro, pela cultura, arquitetura e memória da cidade. Justamente por isso, todos os projetos desenvolvidos pela empresa valorizam sua história, além de atuar para os desenvolvimentos econômico, cultural, urbanístico futuro da cidade", destaca Henrique Blecher, sócio e CEO da Bait.

Além do primor da arquitetura, que prioriza uma estética pura, naturalidade e plantas arquitetônicas inteligentes, o Ivo se destaca pela exuberância do paisagismo nativo tropical, em total consonância com o verde da Dona Mariana. O projeto de arquitetura tem a assinatura de Frederico Paione, da Insite Arquitetura, em parceria com a Bassan Arquitetura, de Flavio Bassan. Interiores e áreas comuns são do badalado Studio Ro+Ca, de Rodrigo Béze e dos irmãos Carlos Carvalho e Caio Carvalho, e se destacam pelo estilo despojado/sofisticado, em ambientes como bar, espaço pet, lounge, espaço gourmet, adega, espaço teen e kids e academia. O Ivo conta ainda com piscinas adulto, infantil e meia-raia. No subsolo, ficam as vagas de garagem e lockers para delivery center.

Empreendimentos da incorporadora vêm se destacando no mercado carioca pelos mínimos detalhes nos mais variados aspectos, desde beleza e modernidade à durabilidade dos materiais. Outra forte característica é o uso de tecnologias tanto nas áreas comuns quanto nos apartamentos. Levam a assinatura da empresa o primeiro residencial com estúdios da zona sul do Rio; hotel também em Ipanema; na Rua da Passagem, em Botafogo; e, considerado o lançamento do ano, o Atlantico Bait, que ocupará o último terreno livre na Praia de Copacabana, onde não havia um lançamento há quase 40 anos.

A empresa é o resultado de um ecossistema variado. A origem está na experiência dos executivos na economia real, mercados financeiro e imobiliário. Há quase três anos, os sócios enxergaram no cenário macroeconômico a oportunidade de investimentos e diversificação patrimonial com visão de longo prazo. Surge a Bait com uma forte cultura empresarial, sólida, permitindo maior competitividade na aquisição de terrenos em áreas nobres da cidade.