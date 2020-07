MARTHA ROCHA formas da fama

(foto: Reprodução/Internet)



A morte da eterna Miss Brasil, Martha Rocha, foi momento de reviver as glórias do concurso e revelar para as novas gerações a dimensão de sua fama, na época. De pão recheado com creme na padaria até camioneta com design arredondado – quase tudo que lembrava formas generosas ganhou o apelido da bela baiana. Desejada por todos os homens brasileiros, acabou casando-se com um argentino e partiu para Buenos Aires, depois retornou e, nos últimos anos, vivia em Volta Redonda – pintando quadros. Morreu em Niterói. Um dos atribulados capítulos de sua vida passou por Minas, quando teve rápido flerte com o então governador Helio Garcia. MÚSICA em alta

Um dos setores mais afetados com o isolamento social foi o artístico, porém, o nicho de música conseguiu se reinventar e se dar bem. A boa intenção em ajudar o próximo levou o cantor Gusttavo Lima a fazer uma live beneficente que foi sucesso absoluto. Esse foi o gatilho para que vários artistas passassem a fazer suas lives, que já viraram negócio. E agora surgem os concursos.

O Edital Natura Musical está confirmado para o segundo semestre deste ano. As inscrições devem ser abertas ainda este mês e vão até final de agosto, com foco em artistas, bandas e projetos de fomento à cena que já atuam profissionalmente no mercado da música. O edital receberá projetos em âmbito nacional e seleções regionais para os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pará. O Natura Musical já patrocinou a gravação de discos, turnês, apoio a casas de cultura, projetos de impacto social e documentação de cenas locais, que tenham como fio condutor a música.

Outro concurso é o Draft Mood, que revelará canções inéditas e talentos da música brasileira. Com inscrições gratuitas, a competição musical terá etapas on-line e presenciais. Os participantes serão avaliados por executivos de gravadoras e poderão ter suas músicas tocada no rádio. O grande vencedor ganhará produção profissional e gestão de carreira. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 30 deste mês, através do site moodfm.com.br/draft. Cada artista ou banda poderá inscrever uma canção obrigatoriamente inédita e em português. Todas as inscrições serão avaliadas, em seguida serão realizadas as etapas de pré-seleção, fase de grupos, semifinais e a grande final. O grande campeão ganhará a produção profissional de um single em estúdio, a realização de um videoclipe da música vencedora e o agenciamento artístico da carreira, sendo este último opcional. Resultada da seleção sairá em 7 de agosto. A apresentação da fase de grupos será de 18 a 21 de agosto. As semifinais serão em 3 e 4 de setembro. A final será com 10 finalistas, em 25 de setembro. Mais informações no site moodfm.com.br/draft.

PARIS

bonecas & barcos





As bonequinhas usadas pela Dior para mostrar sua coleção couture, inevitavelmente lembram Barbies sem cabeça. Um pouco maior (cerca de 40cm) que o ícone das meninas, as micromanequins remeteram ao feito da indústria fashion francesa no seu retorno após a 2ª Guerra. Um filme com ninfas e florestas encantadas completa a campanha da marca. Nas apresentações das outras grifes, nenhuma surpresa: alguns shows, shootings, desfiles sem plateia, feitos especialmente para postagem nas redes sociais. Uma vantagem desse novo formato: todos os detalhes das roupas tornaram-se visíveis.





BANQUEIRO

informações truncadas





O portal InfoMoney (com notícias do setor financeiro), veiculou matéria sobre o banqueiro Aloysio Faria com o propósito de destacar sua plena atividade aos 99 anos , sendo o mais idoso dono de banco no mundo ainda à frente de seus negócios. A questão é que, ao descrever a trajetória de sua vida, fez uma confusão danada de datas e nomes ligados à sua família – principalmente no tocante ao seu irmão, Gilberto Faria. Em quarentena na sua fazenda no interior paulista, o mineiro deve ter se divertido com o assunto.





CRIATIVOS

nome novo





Com o mundo forçado a cair na realidade em razão da COVID-19, os exageros nas áreas de criação foram eliminados. O que antes era chamado de comercial (com um certo tom pejorativo), agora virou ‘pragmatismo criativo’. É a nova definição do assunto e palavra de ordem nos ateliês de moda, nos estúdios de designers e muito mais. Na música, nem foi preciso, porque já é assim há anos. Pelo visto, um longo período de seca criativa vem por aí.





ESPANHA

construção democrática





A Espanha continua a dar aulas da chamada ‘democracia construtiva’. Enquanto o rodízio parlamentarista entre progressistas e socialistas permite que um elimine os inevitáveis excessos do outro enquanto no poder, a monarquia exerce sua função moderadora com eficiência e brilho. Um exemplo disso é o périplo atual do rei Felipe VI (ao lado da rainha Leticia) pelas províncias autônomas – promovendo o turismo e unindo a nação. Em todos os lugares são aplaudidos, ostensivamente,

pelos populares

AGÊNERO

o x da questão





Com as barreiras entre gêneros derrubadas, personagens assexuados em séries, filmes e campanhas publicitárias agora são comuns. Quase sempre com cabeça raspada, camuflam com o figurino pontos da anatomia que poderiam classificá-los como homem ou mulher. Agora, os textos também ficaram agêneros, colocando um x no lugar das vogais que indicam ser masculino

(o) ou feminino (a). Um exemplo é a campanha ‘Todxs Juntxs’.

QUARENTENA

regada a vinho





A venda de bebidas no período de isolamento social triplicou. Segundo pesquisas, nunca se vendeu tanto vinho como nestes últimos 100 dias. O recorde foi no período do Dia dos Namorados, quando a venda bateu um crescimento de mais de 150%. Só a startup de vinhos bag-in-box Fabenne, na data, registrou um aumento que representa um salto de 124% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já que não dá sair, pelo visto as pessoas estão bebendo para esquecer...





PALESTRA

ciclo do Ouro





O vocabulário do mineiro é único, usamos expressões regionais que quase ninguém sabe suas origens. Para explicar algumas delas, a Academia Mineira de Letras realiza a palestra on-line “A cultura mineira forjada no Ciclo do Ouro”, com o escritor e presidente emérito da AML, Olavo Romano. O vídeo estará disponível no canal de Youtube da instituição a partir de 16 de julho, às 11h, realizado mediante a Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed-BH, e copatrocínio da Cemig. A palestra contextualizará aspectos históricos de Minas, como foi urbana antes de ser rural, o Barroco, as vilas do ouro, a transposição das Tordesilhas e a herança cultural dos últimos séculos. Olavo vai destrinchar as origens de expressões como “santo do pau oco”, “gaveteiro”, “quinto dos infernos”, e ditos como “apontar pro céu dá verruga no dedo” ou “tomar banho aos sábados”.

FIM DA

democracia?





Mês passado, quando divulgaram o vídeo de uma reunião ministerial, ouvimos a proposta de um dos ministros de aproveitar que a mídia e a população estavam muito envolvidas com a pandemia da COVID-19 para passar e aprovar todos os projetos de interesse, que são “polêmicos” ou não seriam “bem aceitos” pelos brasileiros. Pelo visto, os políticos estão nadando de braçada nesta ação e temos que ficar alertas. Estão em tramitação na Câmara alguns projetos de lei que prevêm punição pesada para quem falar mal de políticos na internet. E eles estão tramitando em alta velocidade, coisa rara. Um deles é da deputada do Rio de Janeiro Soraia Santos, que duplica as penas de quem faz crimes contra a honra, na internet, de forma que quem falar mal de político na rde pode passar até seis anos em regime fechado. Em alguns casos, pode ser considerado crime hediondo. Mas a coisa piora, porque estão alterando o marco civil da internet. Uma das conquistas dele é a necessidade de ordem judicial para acessar o conteúdo digital das pessoas, como em qualquer país democrático do mundo. Esse processo quer eliminar a ordem judicial prévia, permitindo que “qualquer autoridade competente” possa pedir não só os dados dos usuários, mas as comunicações privadas – e-mails, mensagens, etc. –, a qualquer hora. Esse projeto ignora princípios constitucionais e faz com que os usuários fiquem expostos na internet. Para piorar, não será mais preciso dar queixa de crimes contra a honra na internet. Se aprovado, o Ministério Público passará a ter obrigação de processar esses crimes. O MP vai virar advogado de político. É isso mesmo? E nossa democracia fica onde nesta história?





DESFILE

virtual





Skazi inova e apresenta hoje, às 20h, em seu primeiro desfile

on-line, a coleção para o verão 2021. Sempre antenada ao que há de inovador e às tendências internacionais, a marca mineira sai na frente e realiza o primeiro desfile brasileiro em formato 100% virtual. A grife apostou alto na tecnologia para mostrar ao mundo o poder da criatividade da moda e suas propostas para o próximo verão. O fashion show será transmitido pelo canal da Skazi no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCMs4dMYqdVvZJntDJo9Hiug).O desfile foi elaborado para ser interativo e conseguir trazer a participação dos clientes, modelos, celebridades e parceiros para o ambiente virtual, a fim que eles possam aproveitar um grande espetáculo com muitas cores, beleza e modernidade.A forma de apresentar os looks da coleção também contará com uma novidade. De acordo com a diretora criativa da marca, Ana Paola Murta (Paolinha), alguns dos looks mais marcantes e emblemáticos da coleção foram selecionados e enviados para 70 convidadas, para usarem nessa ação. Entre elas, Thássia Naves, Renata Kuerten, Silvia Braz, Juju Norremose e Monalysa Alcântara.

POR AÍ.





Os circuitos jurídico e social da cidade receberam com profundo pesar a notícia do falecimento de Aristóteles Atheniense. Mais uma vítima do vírus que amedronta o mundo, deixa um legado único na sua área de atuação. A viúva, Beth, e a família enfrentam a situação com a discrição e elegância que sempre marcaram suas atitudes. A missa de sétimo dia foi transmitida na quinta-feira.





Com a nossa cidade expandindo sua fase de fechamento quase total, a expô Morar Mais, que estava marcada para o próximo mês de agosto, foi cancelada. Ou melhor, foi transferida para o próximo ano. É mais um assunto postergado pelo vírus neste catastrófico 2020.





Com a abertura prometida para o comércio de São Paulo, o salão Casamoda resolveu voltar atrás, abandonar a ideia de fazer a feira de Brasília e retornar à pauliceia. Além da comodidade, também contou o fato de que muitos showrooms de marcas conhecidas acontecerão por lá no mesmo período (27 a 30 de julho).





Assim como iniciou a fase de quarentena com a primeira live teatral mineira, agora o ator Carlos Nunes vai mostrar via redes sociais a peça Comi uma galinha e estou pagando o pato, com postagem (ao vivo) no próximo dia 14, às 20h. Na edição inicial, foram mais de 25 mil acessos. Um sucesso.





A Galeria de Arte Firenze faz, nesta terça-feira, às 20h30, um leilão virtual on-line. Desde que começou a pandemia, Luciene Amantéa, que dirige a galeria, já promoveu outros leilões no mesmo formato com grande sucesso. Para participar basta acessar o site www.leiloes.galeriafirenze.com.br.