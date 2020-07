Balmain anuncia a chegada de sua primeira coleção sustentável

Grife francesa se inspirou nas séries populares dos anos 1990 (foto: Balmain/DIVULGAÇÃO )

Na semana passada, publicamos aqui o texto sobre a coleção Resort Feminina de Balmain. Hoje, voltamos à dose com o texto de Olivier Rousteing, sobre a coleção masculina: “Aqui nos escritórios de design da Balmain, nos referimos a essa coleção como a nossa coleção 'Zoom', a partir do momento em que minha equipe e eu fomos obrigados a confiar em uma série de novas ferramentas e tecnologias para criar as peças desta temporada. Como vocês podem imaginar, trabalhar nesta coleção durante o isolamento nos apresentou uma série de problemas e de desafios que nunca sonhávamos em enfrentar. Mas, de alguma forma, conseguimos encontrar novas maneiras de trabalhar – separados, mas juntos – durante estes tempos estranhos que temos vivenciado.





É por isso que estou muito orgulhoso com o trabalho incrível que minha equipe realizou: os designers da Balmain e todos os artesãos, que junto comigo criaram esse Resort 2021. Fomos forçados a descobrir como trabalhar juntos, de maneiras totalmente novas, e conseguimos produzir, mesmo a distância, uma coleção que atendeu aos altos padrões da maison, apesar de todas as dificuldades. A dedicação, o orgulho e o talento de minha equipe estão claramente refletidos em cada peça.





É sempre fácil identificar as peças-chave e shapes encontrados em todas as coleções masculinas da Balmain. As silhuetas e nossa tradicional jaqueta transpassada de seis botões continuam sendo os looks-chave. E, embora os familiares tons de alfaiataria e cáqui de inspiração militar possam ter recebido novas inspirações, continuam refletindo claramente o espírito otimista de nosso exército Balmain (Balmain Army) de ultrapassar novas fronteiras com ousadia – um espírito que me parece muito apropriado para os dias de hoje. Forçado a criar essa coleção de casa durante o isolamento, o momento me trouxe novas inspirações e fez com que eu levasse o design de minhas peças para outras direções.





A emocionante corrente de solidariedade que testemunhamos diariamente aqui em Paris e em toda a Europa me levaram a focar na beleza do renascimento, da juventude e do otimismo. Ao mesmo tempo, muitas das minhas noites foram passadas em claro assistindo aos filmes e séries favoritos da minha infância. Esse excesso de informação ininterrupta me ajudou a reabrir os olhos para o poder dos tons brilhantes, a alfaiataria e a padronagem marcante que definiam o visual de tantas séries populares dos anos 1990.





Além disso, toda a família Balmain se orgulha de apresentar nossos primeiros passos concretos em direção ao objetivo de longo prazo da maison, de criar coleções verdadeiramente sustentáveis. Nossa nova coleção PS21 Men é composta por uma seleção de camisetas, polos e moletons feitos de algodão orgânico certificado pela Ecocert. Além disso, colocamos todos os nossos esforços para reduzir o uso de carbono durante a fabricação e o transporte dessas peças, que foram criadas em centros de produção europeus, com energia renovável e localizados próximos aos centros de distribuição global. Todos os produtos contam com embalagens 100% compostáveis, além de etiquetas de poliéster reciclado e etiquetas de pendurar de barbante e papel reciclados das florestas gerenciadas de forma sustentável pelo Forest Stewardship Council.





Nós da Balmain acreditamos que esses primeiros passos adiante, embora sejam apenas um começo, são de extrema importância para a maison. A nova realidade de hoje não apenas nos fez adaptar a novas formas de trabalhar, como também nos força a admitir que mudanças profundas não podem mais ser adiadas em nossas vidas. Os meses de separação forçada parecem ter nos aproximado mais do que nunca, e muitos agora se despertaram para um novo e poderoso senso global de solidariedade e propósito – cujos efeitos podem ser testemunhados nas ruas de todo o mundo hoje”.