Anna aos domingos

Terezinha Santos e Valeria Lemos (foto: Isabela Teixeira da Costa)

CURSO DE BARROCO

mineiro

O historiador e professor Marco Elizio de Paiva está promovendo um curso sobre o Barroco mineiro – tão discutido e tão desconhecido. A participação consta de três modulos num total de 5h e a abrangência sobre o seculo 18 será bem ampla, principalmente sobre sua comparação com o estilo português. Mais informações e inscrição podem ser feitas na Ideia, pelo telefone 3309-1518, a partir das 14h.

CERVEJARIA MINEIRA

é destaque Nacional e internacional

Em menos de 30 dias, a mineira Jairo’s Cervejaria de Betim subiu ao pódio novamente e traz para Minas Gerais mais uma medalha, agora de prata. Em 22 de fevereiro a Jairo’s disputou na República Tcheca o 30º International Beer Festival Budweis, concurso que contou com a participação de 264 cervejarias de 24 diferentes países, e a Original Gangster levou a medalha de bronze na categoria american indian pale ale. Foram 95 concorrentes neste estilo e em uma disputa acirrada os mineiros levaram o terceiro lugar. Ainda no mesmo concurso, na categoria american pale ale, a Midnight Walk, a APA da Jairo’s, ficou em quinto lugar, mais um motivo de orgulho para essa pequena e ainda desconhecida cervejaria de Betim, já que foi a primeira cervejaria brasileira a ganhar um prêmio em 30 anos de realização do World Beer Seal.





>>>





E em 10 de março deste ano, na 8ª edição do Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau, a Wien, vienna lager da Jairo’s, ganhou medalha de prata. O Concurso Brasileiro da Cerveja em Blumenau é considerado um dos cinco maiores do mundo e este ano bateu novo recorde, registrando 3.285 rótulos de 146 estilos e de 634 marcas diferentes. Foram 116 jurados, que avaliaram cada uma das cervejas participantes com total isenção de opiniões, visto que recebem copos numerados, mas não identificados com o nome dos fabricantes, e analisam aspectos tais como cor, sabor e cheiro, entre outras características de cada estilo julgado. Somente a Wien da Jairo’s foi premiada em sua categoria, vienna lager, visto que ninguém levou medalha de ouro ou bronze. A Jairo’s Cervejaria possui restaurante em Betim, onde suas cervejas artesanais de vários outros estilos podem ser degustadas e apreciadas, acompanhadas de cardápio especial feito com insumos cervejeiros.

FELICIDADE

em família





Gládina e José Murilo Procópio estão brindando. Nasceu mais um neto, Arthur , filho de Luis Felipe Procópio de Carvalho e Larissa Rocha Procópio de Carvalho.





>>>





Outro casal que também está distribuindo charutos, apesar desta pandemia, é Karina e Felipe Vorcaro. Nasceu, em 20 de maio, sua primeira filhinha, Kiara. Cláudia Resende e Kelson Oliveira, que estrearam como avós, estão muito felizes, bem como a titia Carol.

CASAMODA

verão em Brasília

Os vacilos do governo de São Paulo em relação o coronavírus levaram ao cancelamento dos salões paulistanos de moda marcados para julho. Com isso, o salão Casamoda mudou seu endereço para Brasília (por ser um hub aéreo nacional) e ocorre entre 27 e 31 de julho. Nos estandes estarão os lançamentos ,via pedidos, cápsulas da moda verão’2021 e, na pronta entrega, as promoções de inverno – ambas só no atacado. Serão 30 marcas selecionadas. Hospedagem em hotel bacana e espaço de feiras idem. Um dos embaixadores do evento aqui é Francisco (Chiko) Santoro, um dos mais atuantes consultores de moda da cidade.

NA MODA

novo normal

A retomada do movimento no circuito fashion mineiro veio com algumas inovações. A saber: as confecções aproveitam melhor as ‘janelas de oportunidades’, caso da moda confortável (o estilo Comfy) , agora feito em conjuntos com estampa tie-die .Quem faz, vende tudo na hora. A outra mudança é que nas coleções para o próximo verão as marcas diminuíram as opções em mais de 50%. Tem marca que mostrava até 500 itens e baixou para 200. É o chamado novo normal.





NEGRITUDE

resgate histórico





A onda de manifestações após o caso George Floyd, nos EUA, atingiu forte o circuito fashion. Exemplo: além da Condé Nast ser acusada por péssimo tratamento aos funcionários (o sismo balançou até o trono da poderosa Anna Wintour ), a pouca presença negra na cadeia de moda foi levantada pelas estrelas do setor. Na Europa, vieram à tona nomes pioneiros e deixados de lado até aqui, como a modelo Alek Wek ou a brasileira Luana – que, nos anos 1960, desfilou para Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Dior e Courrèges e , depois, casou-se com o conde de Noialles.

APLICATIVOS

gêneros alterados

Em mais um surto de bobagens viralizadas, o aplicativo que permite a mudança virtual de gênero bombou entre os jovens. O modismo veio de fora, mas parece ter sido feito sob medida para o nosso país. Afinal, com os mais discretos revelando o gênero almejado apenas no carnaval, a coisa ficou mais vibrante com a sua versão virtual. Para muitos, o assunto é mais sério – pois a mudança é para sempre e na vida real. No ano passado, o sucesso foi o aplicativo que permitia envelhecer virtualmente – só por alguns instantes, claro.

VÍRUS

segunda onda

O sinal amarelo ligado na China, com alguns casos de coronavírus indicando uma segunda onda da epidemia, apavora o mundo. E, mais ainda, o rebote do vírus onde a liberação geral já havia sido anunciada (como na Espanha e em Portugal) levou à retomada do controle público, embora mais suave. Por aqui, corre-se o risco de uma onda emendar com a outra, pois o fechamento, parece, foi feito com antecedência exagerada. O prolongado fechamento dos restaurantes e lanchonetes aqui na capital é simbólico: virou uma catástrofe econômica & gastronômica.

NOVO

bistrô

O inquieto advogado David Faria é, na verdade, um empreendedor. Ele tem sonhos e não descansa enquanto não os realiza. Bem-sucedido em seu escritório, começou a desenhar joias; depois, foi a vez de um novo empreendimento. Desde o ano passado, ele, Jadson Reis e Patrícia Brasil se uniram para montar um bistrô na cidade. Escolheram um imóvel antigo e restaurado, no Bairro Santa Tereza, para inaugurar, em maio, o Ajê Bistrô Bar. A proposta da nova casa é servir pratos e receitas clássicas, com ênfase em temas preestabelecidos para seus menus. Com a pandemia, não foi possível fazer a inauguração física, mas os sócios não desistiram dos planos e abriram o bistrô com serviço de delivery. Os menus são históricos e temáticos e já abordaram a Era Vitoriana, as Mil e Uma Noites, pratos de cinema e neste final de semana estão reproduzindo o jantar do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle.

ENTREVISTAS

semanais

A empresária Liliane Carneiro Costa já comandou por algum tempo um programa de entrevistas na Rede Super, no qual recebia empresários semanalmente. Com o isolamento social, ela decidiu matar a saudade da época de entrevistadora e tem feito lives todas as quintas-feiras, às 20h, pelo seu Instagram (@lilianecarneirocostaimoveis), no mesmo molde, com um convidado especial trocando ideias sobre o mercado, a atual situação e como preveem o que vem por aí, com toda essa crise de saúde e econômica.

AVANÇO

para autistas

Semana passada, foi comemorado o Dia do Orgulho Autista, e na data foi divulgado que as células-tronco podem auxiliar no tratamento de pessoas com espectro autista. O transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição do

neurodesenvolvimento que se apresenta de diferentes formas e graus que são decorrentes de fatores genéticos e ambientais, comprometendo a comunicação social e restringindo atividades e interesses dos indivíduos. Não existe cura, mas alguns tratamentos resultam em melhora na qualidade de vida. A boa notícia é que estudos realizados na China mostram que 37 pacientes, com idades entre 3 e 12 anos, foram submetidos ao tratamento com células-tronco e a maior parte deles demonstrou avanço em relações interpessoais, consciência corporal, dificuldade de fala e hiperatividade, entre outros aspectos.

PROCURA-SE

artista independente

À frente do perfil @sobregentes no Instagram, em que relata histórias reais que conectam seus seguidores a uma diversidade de personagens de carne e osso, Dan Maior se prepara para a produção do quarto livro que leva assinatura do projeto, o SobreGentes Arte. A ideia da obra é valorizar e apoiar o artista independente, principalmente em tempos de isolamento social, quando a arte – em suas diferentes vertentes – foi percebida como ainda mais essencial ao bem-estar das pessoas. Para o livro, o SobreGentes selecionará até 100 artistas das mais diversas áreas, que ganharão, cada um, duas páginas na publicação: uma com a foto da obra e outra com uma minientrevista. Entre os artistas já selecionados estão o escritor Edgard Abbehusen, o artista plástico Elano Passos, o fotógrafo Celo Hermida e o quarteto da Confraria da Música. Serão aceitas inscrições para fotografia, literatura, desenho, ilustração, colagem, pintura, escultura, música, dança e teatro. Os interessados podem se inscrever através do www.sobregentes.com.br/arte.

MINAS SHOWROOM

verão’21 em julho

Cerca de 27 marcas bacanas de BH fazem lançamento conjunto para o verão’2021, em vaivém de lojistas entre os dias 13 e 23 de julho. É o Minas Showroom, que pretende trazer compradores de todo o país, com passagem + hospedagem pagos e os mimos habituais da hospitalidade mineira. Esperam cerca de 200 compradores. Vendas sob pedidos. O apoio e suporte na organização dados pelo Sindivest-MG fecharam bem o assunto. O risco de lockdown na cidade também foi calculado: se ocorrer, o evento será transferido para outra data. Assim, Minas dá a largada para o próximo verão.

POR AÍ...

O circuito Minas Showroom (com os lançamentos de verão’21) está movimentando a turma da moda. Entusiasmadas com o evento, as estilistas Paula Bahia, Débora Germani e Elisa Atheniense uniram forças e mostrarão suas coleções no belo espaço desta última.





>>>





A Skazi participa do evento de modo indireto. A saber: faz lançamento no mesmo período, mas com seus próprios convidados e uma parceria produtiva com os corretores de moda. Um dado positivo, pois amplia o número de lojistas no vaivém fashion da cidade.





>>>





A grife Charth (uma das mais jovens da atual safra fashion) está com todo o gás para a temporada de verão. Além de integrar o evento de BH, também estará em Brasília. É o sangue novo bombando a nossa moda.





>>>





O primeiro teste das semanas europeias de moda virtuais (apenas nas redes sociais) começou neste mês com as marcas masculinas. Depois, vem a temporada de alta-costura internacional, em julho. Já em setembro, alguns desfiles do prêt-à-porter poderão voltar ao formato habitual. Surpresa geral, a Dior diz que vai continuar com seus desfiles.