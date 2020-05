Colágeno é aliado eficaz no tratamento da flacidez

A reclusão que atinge todos trouxe um tempo raro para ser dedicado ao corpo, sem remorsos. Mulheres muito ocupadas não têm tempo para creminhos, massagens e cuidados que, na maioria das vezes, resultam naquele sentimento de culpa causado pelas horas “roubadas” ao traba- lho. Porém, ao gerar uma vida, a mulher passa por mudanças internas e físicas, como o preparo do corpo para abrigar o bebê que se desenvolve em seu ventre. São transformações importantes trazidas por este momento de amor e felicidade, que tem como prioridade a saúde e o bem-estar da mamãe e da criança.

Em meio às mudanças físicas, a parte do corpo mais observada durante a gravidez e no puerpério é uma das mais afetadas: o abdômen. Para acomodar o bebê, a pele e os músculos precisam se alongar, de forma natural, pois acompanham o estiramento da barriga. Ao final da gestação, é possível que a região fique com a pele mais flácida, dando aquela sensação de pele solta. A falta de to nicidade pode causar desconforto às mamães, que têm os procedimentos estéticos como aliados.

Além de tratar a flacidez da pele, esses procedimentos podem colaborar com a autoestima da mulher e a retomada de sua forma física. Entre eles está o bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-láctico (PLLA), conhecido comercialmente como Sculptra. “A bioestimulação é a maneira inteligente e direcionada de fazer com que nosso corpo produza mais colágeno em quantidade significativa e sustentável. Quando injetamos um bioestimulador confiável no abdômen, fazemos com que nossas próprias células sejam convidadas a produzir colágeno”, informa a especialista Cintia Cunha, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“Com o nascimento do bebê, nem sempre a pele volta ao que era, principalmente no caso das mulheres que optam pela gestação depois dos 30 anos de idade, algo comum atualmente”, comenta a médica. Tratamentos dermatológicos estéticos ajudam a recuperar o tônus e a firmeza, reduzindo aquelas dobras na barriga que tanto incomodam as mulheres.

O procedimento com PLLA, feito por meio de injeções, é pouco invasivo. “Ele deve ser realizado em consultório médico, com anestesia tópica em formato de cremes. A recuperação é imediata. Eventualmente, algum hematoma pode ficar, mas sem grandes repercussões”, explica a dermatologista, lembrando que o tratamento com bioestimulação de colágeno pode ser realizado em outras partes do corpo, como rosto, colo, pescoço, coxas, glúteos e braços.