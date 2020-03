Limpar a casa ajuda no combate ao coronavírus

Estamos em quarentena, ou isolamento social, como preferir. Apesar de algumas vozes dissonantes, esta atitude é fundamental para minimizar a disseminação do novo coronavírus ou COVID-19. Os países que estão com quadros mais caóticos, com maior números de contaminados e de mortes, foram os que não tomaram medidas de reclusão. Temos que aprender com o que estamos vendo. Estamos em quarentena, ou isolamento social, como preferir. Apesar de algumas vozes dissonantes, esta atitude é fundamental para minimizar a disseminação do novo coronavírus ou COVID-19. Os países que estão com quadros mais caóticos, com maior números de contaminados e de mortes, foram os que não tomaram medidas de reclusão. Temos que aprender com o que estamos vendo.





Com a família dentro de casa, é claro que a bagunça e, consequentemente, a sujeira, aumentam. Várias amigas e conhecidas dispensaram suas ajudantes por medida de segurança – afinal, pegar transporte público é mais um facilitador para a contaminação. Se nós temos de ficar reclusos, por que nossas ajudantes e suas famílias também não precisam do mesmo cuidado? Claro que sim. E todas que conheço mantiveram o pagamento em dia.





A limpeza e higienização são fatores importantes no combate ao coronavírus e nós temos de colocar a mão na massa. Mas como fazer uma limpeza prática, rápida e eficiente para manter os cômodos livres de bactérias e vírus?





Devemos recorrer a utensílios e produtos que estão no mercado e são subutilizados. Tenho uma amiga, publicitária de mão cheia, Ângela Drummond, que me mandou uma mensagem dizendo exatamente isso, que descobriu agora como ela tem coisas mágicas em casa e não sabia.





É importante saber que a casa deve ser limpa por inteiro, e não apenas os ambientes mais frequentados. E como fazer para que a limpeza dure mais? Fácil. Basta fazer um combinado com a família. Se sujou, lave; se tirou do lugar, guarde. Se cada um ajudar evitando a bagunça, a limpeza ficará mais fácil e, com certeza, vai durar mais.





Apesar de estarmos em quarentena, às vezes, precisamos sair para alguma compra. Outro dia, precisei de alguns itens de supermercado e sacolão, fui fazer o pedido para entrega delivery, mas demoravam três a quatro dias para a entrega. Aí, fica difícil. A solução foi pedir que separassem tudo e fui buscar. Claro que protegida com luvas descartáveis e álcool em gel. Em caso de precisar sair, não toque em corrimão. Chegando em casa, tire os sapatos. Não ande com sapato sujo dentro de casa e, assim que chegar, coloque a roupa para lavar. E, se possível, tome um banho.





Para limpar a casa, primeiro separe todo o material de limpeza de que vai precisar. Os principais produtos para matar esse vírus são água sanitária, desinfetantes em geral, limpadores multiuso com cloro, álcool de limpeza (líquido) e detergentes. As “vassouras mágicas” que vêm com um pano são fabulosas. Os aspiradores de pó que não usam sacos, aspiram com água, também são muito bons porque a poeira e os resíduos não voltam.





Organize-se fazendo uma lista de tarefas, caso não seja possível arrumar a casa toda em um único dia. Comece pelos cômodos menos usados, porque devem estar precisando de uma atenção maior. Deixe a limpeza de vidros para fazer em separado, porque consome mais tempo. Não se esqueça: é imperativo limpar as superfícies dos móveis com algum produto de limpeza. O álcool é excelente, porém, nada é mais eficaz do que água e sabão. O vírus tem o corpo adiposo, ou seja, gorduroso, e sabão, detergente e desengordurante são ideais para acabar com gordura – trocando em miúdos, matar o danadinho.





Sempre há algumas dicas dos tempos antigos, daquelas que nossas avós citavam, que vale a pena relembrar. Para remover a ferrugem, pode-se utilizar uma mistura de limão e sal sobre o local danificado. Na limpeza do banheiro, vinagre, pasta de dente, e os hidratantes deixam os metais (torneiras, suportes, etc.) brilhando. Bicarbonato de sódio é um agente que retira manchas de bebidas de qualquer tipo de estofado. Por sinal, se fizer uma pasta com sabão, água e bicarbonato de sódio, é excelente para limpar forno elétrico, micro-ondas ou fogão. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)