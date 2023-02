A nicotina é um alcaloide vegetal encontrado principalmente na planta do tabaco. Ela está presente em produtos como cigarros convencionais, dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs, incluindo os cigarros eletrônicos, comumente conhecidos como “vapes”, e o tabaco aquecido), cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés, cigarro de palha e outros produtos de tabaco. A depender do produto, a nicotina pode ser apresentada em diferentes formas. Geralmente, a indústria controla a dosagem de nicotina e realiza manipulações de forma a tornar seus produtos mais viciantes e palatáveis, potencializando efeitos agradáveis, como relaxamento, prazer e sensação de bem-estar, e diminuindo as náuseas, tonturas e outros sintomas de intoxicação.

Vencer o vício em nicotina é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer, mas é sem dúvida uma das melhores coisas para sua saúde. A nicotina, geralmente consumida através de fumar, cheirar ou mascar folhas da planta do tabaco, causa câncer e outros problemas graves de saúde. Mas agora as empresas oferecem nicotina sintética – uma nicotina produzida pelo homem, que oferece uma dose de nicotina sem o tabaco. Mais recentemente, observamos o aumento no interesse sobre a nicotina sintética e a consequente disponibilização de produtos à base de nicotina não natural, que é produzida artificialmente por meio de síntese química, visando causar efeitos semelhantes à nicotina natural derivada do tabaco. A síntese artificial da nicotina, de forma geral, produz uma mistura racêmica das formas (S) nicotina e (R) nicotina, diferentemente da síntese natural, que produz basicamente a forma (S). Aí então podemos nos perguntar: ela é realmente mais segura do que outros produtos de tabaco como apregoam seus fabricantes? Vamos então aos fatos.





O que é nicotina sintética?





A nicotina sintética é produzida em laboratório e comercializada como “nicotina sem tabaco” pela indústria do tabaco e dos vapes. Já existe há centenas de anos, mas a indústria recentemente a reviveu para ser usada em seus produtos.





A nicotina sintética é diferente da nicotina comum?





A nicotina sintética tem uma composição química diferente da nicotina à base de plantas de tabaco. Infelizmente, não sabemos detalhes além disso porque as empresas não são obrigadas a divulgar seus ingredientes e conteúdo de nicotina sintética.





A nicotina sintética e os vapes





A nicotina sintética vem em forma de e-líquido; é usado em sistemas eletrônicos de entrega de nicotina, também conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes. Existem cerca de 98 produtos no mercado dos EUA usando nicotina sintética. Isso inclui canetas vape descartáveis, bolsas de nicotina, palitos de nicotina e rapé úmido.





Ela é menos viciante do que a nicotina regular?





Isso é difícil de se saber porque não há níveis padrão de nicotina sintética para se pesquisar e assim entendermos todos os seus efeitos na saúde. Sabemos que a nicotina é sempre prejudicial para os jovens. Pode afetar o desenvolvimento do cérebro e danificar partes do cérebro que controlam a atenção, o aprendizado, o humor e o controle dos impulsos. Nenhuma criança ou jovem deve usar nicotina, sintética ou não. Também não deve ser usada durante a gravidez. Presume-se que seus efeitos deletérios sejam, sim, equivalentes aos da nicotina natural.





A nicotina sintética é regulamentada?





A Food and Drug Administration (FDA) costumava definir os produtos de nicotina como derivados do tabaco. Isso criou uma brecha para todo um mercado de novos produtos usando nicotina sintética. Isso então levou a um grande problema de dependência de nicotina na juventude. Mas o Congresso americano recentemente fechou essa brecha e deixou claro que o FDA pode regulamentar produtos de tabaco que contenham nicotina de qualquer fonte. Agora, fabricantes, distribuidores, importadores e varejistas de produtos de tabaco contendo nicotina sintética nos EUA devem seguir todas as regras associadas ao tabaco. Isso significa que eles não podem vender esses produtos para menores de 21 anos ou comercializá-los como produtos de tabaco de baixo risco sem autorização. Eles também não podem distribuir amostras grátis desses produtos.





O que devemos saber sobre a nicotina sintética





A nicotina sintética ainda é nicotina. Embora não saibamos quão viciante é em comparação com a nicotina à base de tabaco, podemos afirmar que ela também produz o vício e, mais importante, pode causar o mesmo dano ao cérebro em desenvolvimento.

Os cigarros e eletrônicos no Brasil





O Brasil proíbe a venda, distribuição, propaganda e importação de todo e qualquer produto eletrônico destinado ao fumo. A proibição, no entanto, não abrange o consumo. As vendas no país são feitas principalmente pela internet e por tabacarias que driblam a legislação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) já se manifestou sobre o assunto, em agosto de 2021. Em nota, disse que “vários estudos têm sido realizados com o intuito de avaliar os conteúdos das emissões, de mensurar os impactos à saúde e de descrever os riscos associados a esses produtos”.

A agência também disponibiliza um formulário eletrônico para que médicos notifiquem à Anvisa possíveis casos de doenças pulmonares causadas por cigarros eletrônicos.