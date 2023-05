O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve continuar trocando farpas com o presidente Lula por causa dos juros (foto: Sérgio Lima/AFP -5/10/21)





A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central traz uma boa e uma má notícia para o governo Lula. A boa é que os signinatários do documento esperam queda “relevante” da inflação no segundo trimestre do ano, movimento sinalizado por diversos indicadores. No entanto, o mesmo relatório acha que, pelo menos por enquanto, não há justificativa para a queda dos juros, que se mantêm inalterados desde agosto do ano passado. A conclusão parece óbvia: nas próximas semanas, o presidente Lula e Roberto Campos Neto, chefe do BC, provavelmente continuarão a trocar desaforos. Afinal, até quando a taxa de juros permanecerá em 13,75%? A maior parte das corretoras projeta o início dos cortes em setembro, mas há quem aposte em mudanças do cenário apenas a partir do ano que vem. O Copom fará a sua nova reunião em 20 e 21 de junho, mas é remota a chance de mudanças já no próximo encontro.







(foto: Beto Novaes/EM/D.A Press %u2013 23/7/15)





Suzano estuda trocar dólar por yuan nas transações com a China





O dólar vai perder a primazia como moeda dominante nas transações comerciais (foto) entre os países? Isso pode demorar para ocorrer, mas existem movimentos nessa direção. Maior produtora de celulose de fibra curta do mundo, a Suzano estuda vender produtos à China em yuan no lugar do dólar, conforme revelou o presidente da empresa, Walter Schalka, em entrevista à agência Bloomberg. Recentemente, o presidente Lula defendeu uma moeda única para operações entre nações emergentes.









Concessão de vistos americanOs quebra recorde no Brasil





A fila para obter visto americano pode demorar mais de um ano, mas as autoridades dos Estados Unidos afirmam que estão se esforçando para reduzir a espera. Em março, o governo do país emitiu 101 mil vistos de negócios e turismo para brasileiros, conforme levantamento realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration. O número representa um marco: é o maior volume mensal da história. Segundo a AG, vistos desse tipo responderam por 95,5% das autorizações emitidas no mês.









IPOs permanecem paralisados em 2021





Quando o mercado de IPOs (ofertas públicas de ações em bolsa, na sigla em inglês) voltará a dar as caras no Brasil? Provavelmente, não em 2023. Se em 2022 nenhuma operação desse tipo foi realizada no país, os especialistas do ramo não esperam por um cenário muito diferente até o final do ano. De acordo com um levantamento elaborado pela consultoria empresarial Maitreya, 51% dos empresários e investidores entrevistados acreditam que a secura permanecerá ainda por um bom tempo.









Rapidinhas









O mercado publicitário está otimista. Segundo pesquisa realizada pelo sistema Sinapro/Fenapro, formado pelas entidades que representam as agências brasileiras, 65% dos executivos do setor consideram boas as perspectivas de negócios para os próximos meses. Entre os pesquisados, apenas 7% acham que o ano será ruim.





A plataforma global de negociação de commodities Nui Markets assinou parceria com a empresa brasileira Flex Trading para lançar a Nui Marketplace Brasil, um ambiente virtual que conecta compradores e vendedores de biocombustíveis. Desde a sua fundação, a Nui Markets movimentou US$ 1 bilhão em produtos agrícolas.





A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou o imposto de importação de 628 máquinas e equipamentos não produzidos no Brasil. Segundo o órgão, a expectativa é que a medida estimule a importação de bens avaliados em US$ 800 milhões. Serão beneficiados principalmente itens fabricados nos Estados Unidos, China e Alemanha.





O setor de logística é um bom termômetro para indicar o fôlego da economia. Nesse aspecto, há sinais positivos no horizonte. Uma pesquisa da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos descobriu que 40% das empresas de comércio eletrônico esperam crescimento dos negócios no Dia das Mães, comemorado no próximo domingo.









(foto: Ascom/Ministério da Fazenda)







“Todo mundo quer baixar os juros no país”





Gabriel Galípolo, em sua primeira declaração após ser indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central









R$ 40 bilhões

foi quanto o comércio eletrônico movimentou no Brasil no primeiro trimestre de 2023. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o número representa uma queda real de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado