Por que é preciso regulamentar o mercado de apostas esportivas

Quanto movimenta o mercado de apostas esportivas no Brasil? A verdade é que ninguém tem a resposta para essa pergunta. Como os sites são sediados no exterior, há poucas informações confiáveis sobre a atividade. As projeções variam de R$ 5 bilhões a R$ 20 milhões – são apenas estimativas, ressalte-se. Os dados sobre a quantidade de casas desse tipo também são imprecisos, mas certamente passam das centenas. O desconhecimento só reforça a necessidade de se criar algum tipo de regulamentação. Ela beneficiaria especialmente os consumidores, que teriam algum tipo de proteção contra práticas ilegais ou fraudulentas. Nas últimas semanas, descobriu-se que resultados de jogos da série B do campeonato brasileiro de futebol foram manipulados. Algumas suspeitas recaem também sobre jogos da série A. Provavelmente, o que se sabe até agora é apenas a ponta do iceberg. É preciso agir, antes que as competições esportivas percam a sua integridade.

Tok&Stok encaminha acordo que trará alívio para a crise

A Tok&Stok, maior varejista de móveis e acessórios de decoração do Brasil, está prestes a encontrar uma saída honrosa para as suas dificuldades financeiras. A empresa deverá assinar um acordo com o fundo de private equity Carlyle para a capitalização de R$ 100 milhões. Além disso, o pagamento das dívidas de R$ 600 milhões com os bancos credores será alongado. Nos últimos meses, a empresa lançou um programa de ajuste da operação que resultou no fechamento de diversas lojas.

Com uso em queda, DOC deixará de existir

Poucos setores passam por transformações tão profundas quanto o financeiro. Até 29 de fevereiro de 2024, o Documento de Ordem de Crédito (conhecido pela sigla DOC) deixará de ser oferecido pelas instituições. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o motivo é o desinteresse crescente do público, que prefere o Pix – muito mais ágil e prático, diga-se. Criado em 1985 pelo Banco Central, o DOC responde atualmente por apenas 3,7% das operações financeiras realizadas no país.





Com lucro em queda, Renner fecha lojas

Até a Renner, que até pouco tempo atrás parecia imune a crises, não resistiu à turbulência no varejo. Em evento para investidores, a empresa anunciou o fechamento de 20 lojas – na verdade, 13 delas são da rede Camicado, que pertence ao grupo. No primeiro trimestre de 2023, o lucro líquido da Renner caiu 75,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Analistas afirmam que, assim como as rivais do setor, a companhia vem sofrendo com os crescentes índices de inadimplência no país.





R$ 1,5 bi

é quanto a fabricante de chuveiros Lorenzetti vai investir, nos próximos

dez anos, na modernização de suas linhas de produção no Brasil





RAPIDINHAS

Não são apenas os funcionários de níveis hierárquicos baixos que demonstram insatisfação com seus empregos. Um estudo da consultoria Russel Reynolds descobriu que 48% dos executivos de nível sênior estão propensos a sair de suas empresas A vontade de trocar de companhia é maior entre os profissionais da área de finanças.



As locadoras de veículos se tornaram vitais para a indústria automotiva. No ano passado, elas compraram 590,5 mil carros zero quilômetro, o que equivale a 30,1% das vendas do setor. Em 2023, a expectativa é que adquiram 600 mil automóveis novos, movimentando cerca de R$ 60 bilhões. Os dados são da Abla, a associação das locadoras.





A plataforma de criptomoedas Bitso recebeu autorização das autoridades regulatórias brasileiras para oferecer serviços de crédito no país. A empresa cresce de forma veloz no Brasil. Embora tenha desembarcado por aqui apenas em 2021, já conta com aproximadamente 1 milhão de usuários. A meta é dobrar esse número.





A caderneta de poupança, a aplicação financeira mais procurada pelos brasileiros, teve saques líquidos de R$ 6,2 bilhões em abril, conforme dados do Banco Central. Foi o quarto mês consecutivo em que os saques superaram os depósitos. Com os juros elevados, a poupança perde competitividade diante de outros investimentos.