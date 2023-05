Inteligência artificial provocará revolução maior do que a internet?

O ChatGPT é um exemplo de sistema que deverá realizar tarefas cada vez mais complexas (foto: Stefani Reynolds / AFP)







Até onde os sistemas de inteligência artificial poderão chegar? É consenso entre especialistas que eles deverão realizar tarefas cada vez mais complexas – o ChatGPT e suas respostas precisas a questionamentos feitos por humanos estão aí para comprovar a teoria. No entanto, surgem agora estudos que mostram que a tecnologia poderá ir muito além, e isso não é necessariamente algo positivo. De acordo com um estudo publicado pela revista científica Nature Neuroscience, um algoritmo projetado por neurocientistas da Universidade de Austin, nos Estados Unidos, é capaz de ler mentes. Parece ficção científica, mas é isso mesmo: com o uso de recursos semelhantes a uma ressonância magnética, o equipamento detecta atividades em diferentes regiões do cérebro, e daí conclui se a pessoa mente ou fala a verdade, e se está feliz ou triste. A inteligência artificial mudará nossas vidas para sempre e talvez leve a transformações ainda maiores do que a internet.





Produtor reclama de politização da Agrishow

Um grande produtor de laranja do interior de São Paulo diz que ficou incomodado com a politização da Agrishow, maior feira agrícola da América Latina. “Não quero participar de um evento que sirva de palanque para político, seja ele de direita, centro ou esquerda”, diz. “A Agrishow é um encontro para a realização de negócios, e não podemos perder tempo com essa politicagem insuportável.” Ele tem razão. O Brasil não consegue deixar para trás a inútil guerra ideológica que marcou a eleição.





Mais uma vez, JP Morgan salva bancos prestes a quebrar

O banco JP Morgan se transformou no salvador da pátria das instituições financeiras dos Estados Unidos. Desde março, comprou três rivais que quebraram ou estavam prestes a falir. O mais recente deles foi o banco californiano First Republic Bank, que perdeu cerca de US$ 100 bilhões em depósitos no primeiro trimestre. Há algumas semanas, o JP Morgan incorporou o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Não é a primeira vez que isso ocorre. Na grande crise de 2008, adquiriu o rival Bear Stearns.





Huawei agora mira no mercado brasileiro de data centers

A chinesa Huawei está no Brasil há 25 anos, mas nunca demonstrou tanto apetite pelo país. Uma de suas novas metas é se posicionar entre as principais empresas do mercado de data centers nos próximos três anos, o que exigirá um novo ciclo de investimentos. Lembre-se de que a Huawei tem sido agressiva na área de conectividade, especialmente no segmento de banda larga móvel e 5G. A companhia diz que, nos últimos 10 anos, investiu R$ 250 milhões em pesquisa e desenvolvimento no Brasil.





Rapidinhas

Os cerca de dois mil associados da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) fecharam 2022 com faturamento de R$ 29,7 bilhões, resultado 12% abaixo de 2019, antes da pandemia. No entanto, a expectativa é encerrar 2023 com desempenho acima do pré-Covid. O chamado Sistema Abav responde por cerca de 80% das vendas do setor.

Com o preço das passagens aéreas nas alturas, o transporte rodoviário de passageiros acelera no Brasil. De janeiro a abril de 2023, 9,2 mil ônibus entraram em operação no país. O número supera com folga o total de 2021 (7,8 mil), conforme levantamento realizado pela Abrati, a associação que representa as empresas do setor.

A indústria automotiva segue com o freio de mão puxado. A Volkswagen anunciou que colocará em regime de lay-off cerca de 700 trabalhadores da fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Segundo a empresa, os profissionais deixarão as atividades a partir de 1º de junho por um período que poderá durar até cinco meses.

Um estudo realizado pela consultoria sul-africana New World Wealth identificou os lugares preferidos pelos muito ricos para passar as férias. Austin, no Texas, é o destino escolhido dos americanos. Por sua vez, os europeus preferem os Alpes Suíços. A pesquisa incluiu apenas pessoas que detêm, no mínimo, US$ 100 milhões.





83 bilhões

de milhas aéreas foram desperdiçadas pelos brasileiros desde o início da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, conforme dados do Banco Central. As milhas, como se sabe, estão diretamente ligadas ao turismo





“Se você pegar os próximos dezoito meses, os sistemas de Inteligência Artificial vão se tornar assistentes de professores e dar feedbacks sobre a escrita. E então eles vão ampliar o que somos capazes de fazer em matemática”

Bill Gates, fundador da Microsoft e entusiasta da nova tecnologia