As armas do governo para aumentar a arrecadação

(foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 11/1/23)





É consenso entre economistas que o arcabouço fiscal desenhado pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, só funcionará se houver aumento relevante das receitas – ou seja, crescimento da arrecadação. Nesse contexto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, assegura que estão no forno diversas iniciativas que se destinam a cumprir esse objetivo. Em evento promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Tebet citou a exclusão de descontos de ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda das empresas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A ministra também destacou a provável taxação de compras feitas em marketplaces internacionais como uma ferramenta importante para trazer mais recursos para o governo. Por fim, afirmou que o governo apresentará, no segundo semestre, um novo pacote que daria fôlego para as contas públicas, mas não quis antecipar que soluções mágicas seriam essas, se é que elas existem.





Pesquisa revela que publicidade negligencia mais velhos

O etarismo, como é chamado o preconceito contra a idade, está presente na publicidade. Pelo menos é isso o que mostra uma pesquisa feita pela agência AlmapBBDO. Em linhas gerais, o levantamento concluiu que o público mais velho não se sente representado nas campanhas: 64% dos brasileiros acima dos 50 anos das classes A, B e C e 77% das faixas C e D não conseguiram mencionar marcas com as quais se conectam. Lembre-se de que o Brasil é um dos países que envelhecem em ritmo mais veloz no mundo.

Temos a visão de que a Selic deve cair até o final do ano, mas é difícil prever até onde vai. Achamos que ainda fica em dois dígitos, mas cai para algo mais perto de 11% até o fim do ano José Olympio Pereira, presidente do Banco J. Safra



Taxa do rotativo do cartão dispara. De novo

A taxa de juros do cartão de crédito rotativo continua sua escalada sem freios. Em março, segundo o Banco Central, ela subiu 13,1 pontos percentuais, chegando a 430,5% ao ano. Trata-se do maior percentual desde 2017. Nem tudo está perdido. No cheque especial, a taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras caiu 5,1 pontos. Ainda assim, não custa lembrar: tanto o rotativo do cartão quanto o cheque especial devem ser evitados ao máximo e usados apenas em caráter emergencial.





Em um mês, Vamos investe R$ 424 milhões em aquisições

A Vamos, empresa de locação de caminhões e máquinas pesadas do Grupo Simpar, decidiu ir às compras. Ontem, a empresa revelou ao mercado que desembolsou R$ 93 milhões para comprar a DHL Tratores, rede de concessionárias de equipamentos agrícolas com forte atuação no Paraná. No início do mês, a empresa havia investido R$ 331 milhões na aquisição da concessionária Tietê Veículos. Segundo a companhia, o programa de fusões e aquisições deverá prosseguir ao longo de 2023.





7,3 milhões

de assinaturas 5G foram contabilizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em fevereiro. A marca foi atingida em oito meses. Por sua vez, o 4G precisou de um ano e meio para alcançar o mesmo número





RAPIDINHAS