Shein fecha parceria com Coteminas

Nenhuma empresa tem feito tanto barulho no mercado brasileiro quanto a Shein, fundada na China em 2008 mas com sede em Singapura. A varejista esteve no centro das discussões sobre a taxação de plataformas estrangeiras e aproveitou o momento para anunciar planos ambiciosos para o Brasil. Na semana passada, assinou parceria com a fabricante de tecidos Coteminas, dona de marcas como Artex, Mmartam e Santista. O acordo prevê que cerca de 2 mil confecções associadas à Coteminas se tornem fornecedores da Shein, o que encurtará caminhos para que a gigante chinesa finque bandeiras em solo brasileiro. Além disso, a Shein afirmou que pretende criar 100 mil empregos no Brasil. Isso seria ótimo, mas é preciso dimensionar promessas desse tipo. Para efeito de comparação, o Itaú Unibanco, maior empregador do país, tem 99,6 mil funcionários. Será mesmo que a Shein, que alega ter 10 mil colaboradores no mundo, contrataria tanta gente?



Tarifa aérea sobe 21% em um ano

Há muito tempo o preço das passagens aéreas sobe sem parar no Brasil. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o valor médio por quilômetro (chamado de “yield”) saltou 21,4% em janeiro de 2023 na comparação com igual mês de 2022. E mais: não há qualquer sinal de que o movimento de alta possa ter chegado ao fim. Como sempre, as companhias aéreas colocam a culpa no preço do querosene de aviação, que responde por cerca de 40% dos custos das companhias aéreas.





Com parque temático, NBA consolida aposta no Brasil

A NBA inaugurou oficialmente um de seus projetos mais ambiciosos na América Latina. Trata-se do NBA Park, um parque temático localizado em Gramado (RS) com 15 atrações que remetem, obviamente, à liga do basquete profissional dos Estados Unidos. O projeto, o primeiro desse tipo da NBA no mundo, será uma espécie de laboratório – se vingar, deverá chegar a outros países. Com 45 milhões de fãs declarados, o Brasil é o terceiro mercado da NBA fora dos Estados Unidos.





Em recuperação judicial, Oi adia divulgação de balanço

Não está fácil a vida dos investidores da OI. A empresa, que enfrenta um segundo processo de recuperação judicial, informou ao mercado que adiou de 26 de abril para 22 de maio a publicação do balanço referente ao quarto trimestre de 2022. De acordo com a companhia, questões jurídicas e negociações em andamento com credores atrasaram a preparação das demonstrações financeiras. A Oi possui dívidas de R$ 35 bilhões, o que coloca em risco a continuidade de suas operações.





“Conter gastos é sempre mais eficiente do que aumentar as receitas. Esse é o maior desafio do arcabouço fiscal”



• Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, no evento Lide Brazil Conference, realizado em Londres









85%

dos empregos gerados no Brasil em fevereiro vieram dos pequenos negócios, segundo levantamento feito pelo Sebrae









RAPIDINHAS

• A Bracell, produtora de celulose que pertence ao grupo asiático Royal Golden Eagle (RGE), vai investir R$ 2,5 bilhões em uma nova fábrica de papéis de higiene (tissue) em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a empresa, a unidade será a sua maior na América Latina e deverá iniciar as operações no segundo semestre de 2024.





• A engenheira brasileira Anna Sarah Costa Morais venceu o International Awards for Powered Acess na categoria “Instrutor do Ano” em máquinas pesadas. A premiação ocorreu em Berlim, na Alemanha. Morais trabalha na Mills, empresa líder em locação de equipamentos na América Latina, e se destacou em um mercado dominado por homens.





• O Brasil é o país da América Latina com o maior número de fintechs ativas. São 632 empresas desse tipo, segundo levantamento realizado pela consultoria Finnovating. No ranking mundial, o país aparece na honrosa sétima posição. A lista é liderada por Estados Unidos (4.910 fintechs), Reino Unido (1.728) e Índia (1.233).





• Um em cada três trabalhadores brasileiros está pessimista com o mercado de trabalho, conforme estudo conduzido pela multinacional inglesa do ramo da educação Pearson em parceria com o Google. Os principais motivos para a insatisfação profissional são a baixa remuneração e a falta de reconhecimento dos chefes.