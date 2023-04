As linhas de produção de automóveis, como as da Fiat, em Betim, na Grande BH, são exemplos da redução da atividade econômica nacional (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 2/7/18 )





A economia brasileira começou 2023 em ritmo lento. Pelo menos é isso o que revela o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central, considerado a prévia do PIB. Em janeiro, o indicador recuou 0,04% em relação a dezembro. Detalhe importante: o mercado havia projetado alta de 0,21%. Na comparação com o mesmo mês de 2022, o IBC-Br acelerou 3,03%. Portanto, o cenário permanece nebuloso, com sinais conflitantes que impossibilitam a definição sobre qual caminho o país seguirá nos próximos meses. Um ponto é inquestionável: o Brasil precisa de um novo marco fiscal para sinalizar o compromisso do governo com as contas públicas. Enquanto o tal arcabouço não vier, as incertezas sobre os rumos da economia nacional continuarão em alta. A boa notícia é que a inflação perdeu força e o cenário está, enfim, um pouco mais favorável para a queda dos juros. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária será no início de maio.









Alibaba amplia número de voos para o Brasil





Enquanto o governo não define as novas regras tributárias para empresas estrangeiras e-commerce – especialmente as chinesas –, o grupo Alibaba aumenta o número de voos para o Brasil. Há alguns dias, a companhia Cainiao, braço de logística do Alibaba, realizou o voo inaugural entre Shenzhen, uma das maiores metrópoles da China e, São Paulo. Serão dois voo semanais com capacidade de carga superior a 220 toneladas por viagem. O Brasil se tornou um dos principais mercados do Alibaba no mundo.









Segundo Serasa, 35 milhões de brasileiros não têm registros financeiros





Não é à toa que as fintechs encontram no Brasil campo fértil para prosperar. Um estudo da Serasa Expererian mostrou que 35,3 milhões de brasileiros – ou 22% da população adulta do país – não possuem “qualquer informação de crédito.” O que isso significa? Eles não têm contas de consumo, financiamentos, empréstimos ou faturas de cartão de crédito registrados em seu CPF. Esse público não usa crédito regularmente porque enfrenta dificuldades financeiras. É aí que as fintechs entram em cena.









Executivo de banco diz que crise atual não deverá se agravar





A crise econômica global poderá se agravar e causar estragos como em 2008, quando o desastre do subprime provocou quebradeira generalizada nos Estados Unidos? A resposta de um dos executivos mais importantes da indústria financeira é taxativa: não. Em conferência com acionistas, Jamie Dimon, CEO do banco americano J.P. Morgan, afirmou que o cenário atual é muito diferente. “Já vimos inclusive as coisas se acalmarem um pouco”, disse, referindo-se à falência de bancos de nicho no início de 2023.









Rapidinhas





As receitas geradas pelas exportações brasileiras de peixes chegaram a US$ 23,8 milhões no ano passado. O valor é modesto perto de outros alimentos, mas está em expansão – subiu 15% em 2022. O levantamento foi feito pela Embrapa a pedido da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR). A tilápia responde por 98% dos negócios.





É fácil entender por que os clubes de futebol estão preocupados com a tributação dos sites de apostas esportivas. Um levantamento feito pelo site Máquina do Esporte constatou que, dos 124 times que disputarão alguma divisão nacional em 2023, 69% são patrocinados por plataformas de apostas.





A Coca-Cola aposta suas fichas no mercado de bebidas alcoólicas. A empresa vai lançar no Brasil o Lemon-Dou, cuja receita é inspirada num drinque japonês. Por enquanto, a bebida estará disponível em supermercados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A depender dos resultados de vendas, ela será levada para outros estados.





A adoção da inteligência artificial trará frutos financeiros para o agronegócio brasileiro. Um estudo da consultoria McKinsey aponta que as aplicações de internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) deverão gerar ganhos econômicos entre US$ 5 bilhões e US$ 21 bilhões até 2025, a depender do grau de adoção das tecnologias.









“Estamos tentando montar um sistema em que a única obrigação da empresa seja emitir nota fiscal eletrônica na venda e registrar as compras que dão direito a crédito via nota fiscal eletrônica. A simplificação vai ser brutal”

Bernard Appy, secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária,









8,1%

será a redução do preço do gás natural vendido a distribuidoras a partir de 1º de maio, segundo anúncio feito pela Petrobras