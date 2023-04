Lula se reuniu em Abu Dabhi com o xeique Mohamed bin Zayed al-Nahyan (foto: AFP)





O périplo internacional do presidente Lula foi marcado pela assinatura de diversos acordos comerciais. Na China, segundo a comitiva presidencial, os negócios totalizaram R$ 50 bilhões. Nos Emirados Árabes, foram R$ 12,5 bilhões – neste caso, a parceria reforçou a vocação ambiental do Brasil. O fundo de investimentos Mubadala Capital, de Abu Dhabi, anunciou que desembolsará o montante na construção, nos próximos 10 anos, de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável na Bahia. O aporte será feito por meio da Acelen, unidade do Mubadala no Brasil, e a expectativa é produzir um bilhão litros de combustível renovável por ano, o suficiente para transformar o projeto em um dos maiores desse tipo no mundo. Os árabes estão de olho em oportunidades no país. No futebol, o Mubadala Capital negocia a compra, por R$ 5 bilhões, de 20% da Libra, a nova liga de clubes do futebol brasileiro.









Boeing 737 Max enfrenta novas turbulências





Mais um enrosco para o Boeing 737 Max. Segundo o jornal “Financial Times”, uma das fornecedores da fuselagem do avião, a Spirit AeroSystems, utilizou um processo “não convencional” na montagem das peças. A Boeing diz que não há risco para a segurança, mas admitiu que o problema atrasará a entrega de encomendas. No mês passado, sites especializados revelaram que o processo de configuração dos computadores do avião apresentou problemas. Em 2018 e 2019, duas quedas do 737 Max mataram 346 pessoas.







Bradesco amplia aposta em energia solar





A produção de energia renovável é uma realidade em diversos setores. Na indústria financeira, o Bradesco deu importante passo com a inauguração do completo de energia solar em Quixeré, no Ceará, que abastecerá pelo menos 50 agências bancárias. A iniciativa é fruto de parceria com a Enel X, empresa pertencente ao grupo Enel. Segundo o Bradesco, o acordo prevê a construção de outras oito usinas no Rio de Janeiro e em Goiás. Em Minas Gerais, o banco possui quatro usinas em operação.







Eataly inicia expansão pelo país





Em agosto de 2022, o fundo de investimentos SouthRock comprou o Eataly, maior complexo de gastronomia italiana do Brasil, com a proposta de expandir a marca no país. Pouco tempo depois, a promessa começa a ser cumprida. O Eataly abrirá até o final do ano uma nova unidade em Jundiaí, no interior paulista. Outras estão a caminho, também na Região Sudeste. Entre as marcas licenciadas pelo SourthRock no mercado brasileiro estão Starbucks, TGI Fridays, Subway e Brasil Airport Restaurants (B.A.R.)







Rapidinhas





As triatletas Patrícia Fonseca, Débora Reichert e Priscilla Pignolatti representarão o Brasil nos Jogos Mundiais para Transplantados, que ocorrem até 21 de abril, em Perth, na Austrália. Reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, a competição reúne 3 mil atletas de 70 países. A participação das atletas conta com o apoio do laboratório farmacêutico EMS.





Assim que comprou o Twitter por US$ 44 bilhões, em outubro do ano passado, o americano Elon Musk lançou um ambicioso programa de corte de custos. Há seis meses, a rede social tinha cerca de 8 mil empregados. Agora são 1,5 mil, e Musk diz que as demissões deverão prosseguir até o final do ano.





O Brasil é o segundo pior país do mundo para dirigir, segundo estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Econômico (OCDE) e divulgado pela plataforma CupomValido. Para chegar à conclusão, foram analisados custo de manutenção do carro, congestionamentos, qualidade das estradas e mortalidade no trânsito.





Dados da ApexBrasil mostram a desigualdade das exportações do país. Em 2022, os brasileiros venderam para o exterior US$ 334 bilhões. O Sudeste lidera os negócios, respondendo por US$ 164,3 bilhões das transações. Por sua vez, o Nordeste exportou US$ 28,5 bilhões. É preciso equilibrar melhor a balança.







“Muita gente quer que o governo proteja o consumidor. Um problema muito mais urgente é proteger o consumidor do governo”

Milton Friedman (1912-2006), economista americano que venceu o Prêmio Nobel em 1976









R$ 8 bilhões

foi quanto a empresa chinesa de comércio eletrônico Shein faturou no Brasil em 2022, segundo estimativa do banco BTG Pactual. O número equivale ao faturamento da C&A no ano passado. Detalhe: a C&A possui 332 lojas físicas no país.