Otimismo chega à bolsa, mas cenário permanece incerto

(foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/10/18 )





O governo Lula finalmente soube o que é ter um dia de euforia no mercado financeiro. Ontem, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, subiu 4,29% – foi a maior alta em um dia desde 3 de outubro de 2022, na sessão seguinte ao primeiro turno da eleição presidencial. Uma combinação de fatores animou os investidores: a inflação abaixo do esperado em março, a perspectiva de avanço do marco fiscal e o bom desempenho das ações ligadas a commodities. Junte-se a isso um contexto de papéis depreciados, que sofreram nos últimos meses com o excesso de pessimismo do mercado. Chegou a hora de ser otimista e dobrar a aposta na renda variáv el? Nem tanto. A bolsa brasileira é sensível à agenda política e, por essa razão, costuma ser muito volátil. Para uma visão mais clara do cenário, os analistas recomendam aguardar a aprovação do marco fiscal e observar com atenção os novos balanços das empresas.





(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press- 21/6/21)





Inflação menor abre caminho para queda de juros





Os críticos dos juros altos ganharam mais um argumento em defesa da queda da Selic: o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, ficou em 0,71% em março (abaixo do consenso de mercado, que era de 0,77%) e em 4,65% no acumulado em 12 meses (é a menor taxa desde 2021). Ou seja: os juros altos cumpriram muito bem o seu papel de esfriar a atividade econômica e frear a inflação. Está cada vez mais evidente que é hora de o Banco Central rever sua política monetária.







Roubos de cabos de telecom crescem no Brasil





Um número impressionante mostra como a criminalidade impacta os negócios no Brasil. Segundo levantamento realizado pela Conexis Brasil Digital, associação que reúne empresas de telecomunicações e de conectividade, em 2022 foram roubados ou furtados 4,7 milhões de cabos de telecom no país. Detalhe: a quantidade de cabos subtraídos é suficiente para cobrir, em linha reta, a distância entre o Monte Caburaí (RR), o ponto mais ao Norte do país, e o Arroio do Chuí (RS), o ponto mais ao Sul.







Light pede suspensão de pagamento de dívidas





Vai ter calote da Light? Pelo visto, a empresa privada de geração, distribuição e venda de energia elétrica deixará seus credores na mão. No início da semana, a companhia entrou com pedido na Justiça para suspender o pagamento de dívidas. É dinheiro pesado. A Light encerrou 2022 com endividamento de R$ 9 bilhões, um acréscimo de 22,8% em relação a 2021, e prejuízos de R$ 5,8 bilhões. Desde o início do ano, as ações da empresa negociadas na bolsa de São Paulo caíram cerca de 50%.









Rapidinhas





Um estudo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) constatou que as mulheres ocupam apenas 15,2% dos cargos nos conselhos de administração, fiscais e nas diretorias das companhias de capital aberto. A pesquisa também mostrou que 17,5% das empresas não têm mulheres em cargos de primeiro escalão.





O livro “Mulheres do Conselho”, que será lançado no dia 14, na Livraria Travessa, em Brasília, traz depoimentos de 32 executivas de sucesso em diferentes áreas. “É importante propagar exemplos para inspirar outras mulheres”, diz Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e uma das autoras da publicação.





Em março, as exportações brasileiras de carne de frango cresceram 23% em relação ao mesmo mês de 2022, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Com focos de influenza aviária em diversos países, alguns importadores compraram mais do Brasil.





Um bom sinal para a economia brasileira: em fevereiro, as vendas nos shoppings subiram 3% quando comparadas com o mesmo mês do ano passado, segundo dados compilados pela Abrasce, a associação do setor. O gasto médio também está em alta – passou de R$ 136,89 em janeiro para R$ 140,93 em fevereiro.









R$ 30 bilhões

é quanto a Ford vai investir na construção de uma fábrica na cidade de Stanton, nos Estados Unidos. Chamada Blue Oval City, ela será a segunda maior unidade da empresa no mundo









(foto: MF/Divulgação -11/4/23)







“Sinalizamos para o mercado que não haverá um caos fiscal que pudesse gerar um processo inflacionário. Isso ajuda a destravar investimentos”

Rogério Ceron, secretário do Tesouro, sobre o novo arcabouço fiscal